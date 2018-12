10 ponuda za posao u Rusiji za strance

U dobra stara vremena (to jest, prije sankcija koje su Rusiju zadesile 2014.), zemlja je strane stručnjake dočekivala raširenih ruku i nudila im dobre plaće, velike bonuse i visoke pozicije. Kemijska proizvodnja, metalurgija i farmaceutska industrija - mogućnosti su bile otvorene u nizu inovativnih industrija u kojima je manjkalo stručnjaka, objašnjava Marija Ignatova, voditeljica istraživanja na HeadHunteru, vodećoj ruskoj internetskoj stranici za traženje posla.

Potražnja za stranim kandidatima je od 2014. znatno pala (neki specijalisti za zapošljavanje kažu čak šest puta), a tvrtke su postale pragmatičnije i manje spremne na uzdržavanje "skupih" stanaca čije su se plaće često vezale za tečajne liste dolara i eura.

Stranci su također počeli pokazivati manje zanimanja za Rusiju. Prema Ignatovoj, to bi mogla biti posljedica negativnog utjecaja sankcija, koje su "otjerale" mnoge potencijalne strane investitore.

A kakva je situacija sada? Ako pogledate stranice za traženje posla, vidjet ćete da su opcije raznolike. Iako se većina ponuda za posao za strance odnosi na poslove poduke engleskog jezika, postoje i neki oglasi tvrtki iz drugih sektora. Mediji, korporativni poslovi i IT također povremeno traže strance.

U mnogim se slučajevima plaće ne navode, no one u prosjeku počinju od oko 40 000 rubalja mjesečno (520 eura), ovisno o poziciji. Postoje opcije s punim i kliznim radnim vremenom, pogodne za one koji ne govore ruski i one koji ga govore.

Od voditelja poslovnog razvoja do profesora engleskog jezika, donosimo vam deset najnovijih oglasa za posao koje smo pronašli na internetu.

Tvrtka: SAP

Lokacija: Moskva

Oglas objavljen: 6. prosinca 2018.

Plaća: Nije navedena

Opis: SAP Innovative Business Solutions traži voditelja poslovnog razvoja s naglaskom na digitalnim rješenjima za logistički lanac koja koriste najnovije tehnologije kao što su strojno učenje, podatkovna znanost i Internet stvari.

Kandidat mora imati snažnu pozadinu u konzaltingu i prodaji/pretprodaji s dokazanim iskustvom unutar proizvodnog programa SAP-a. Kandidat treba imati vrlo karizmatičnu osobnost i vladati vrhunskim prezentacijskim vještinama i tečnim poslovnim ruskim i engleskim jezikom.

Tvrtka: AD.ru

Lokacija: Moskva

Oglas objavljen: 11. prosinca 2018.

Plaća: Nije navedena

Opis: Međunarodni investicijski fond AD.ru traži voditelja publikacija, izvornog govornika arapskog ili francuskog jezika, za svoj ključni in-house projekt ADNOW. Glavni cilj ove pozicije bio bi uspostavljanje kontakata s relevantnim donositeljima odluka, webmasterima i agencijama kako bi se ADNOW widgeti postavili na internetske stranice.

Poznavanje ruskog jezika nije među zahtjevima, no potrebno je izvrsno znanje engleskog jezika, kao i izvanredne komunikacijske vještine. Poslodavac zauzvrat nudi priliku za napredovanje u karijeri u brzo rastućoj kompaniji s mladim međunarodnim timom.

Tvrtka: Renault

Lokacija: Moskva

Oglas objavljen: 20. studenog 2018.

Plaća: Nije navedena

Opis: Proizvođač automobila Renault traži vlasnika proizvoda u izgradnji korisničkih priča i prihvatnih kriterija pomoću svojih digitalnih vještina. Kandidat treba imati najmanje dvije godine radnog iskustva s agilnim proizvodima (posebice s digitalnim proizvodima), biti timski igrač s dobrim komunikacijskim vještinama i vladati engleskim jezikom.

Među povlasticama koje nudi tvrtka su zdravstveno osiguranje, sportske aktivnosti, popust na kupnju automobila i dijelova, posebni uvjeti za bankovne kredite i subvencije za ručak.

Tvrtka: the_covert

Lokacija: Sankt-Peterburg

Oglas objavljen: 6. prosinca 2018.

Plaća: “Konkurentna”

Opis: Ako ste urednik s izvrsnim znanjem engleskog jezika (ili izvorni govornik), ovo je pozicija za vas. Međunarodna medijska tvrtka koja pokriva financije i vijesti o financijskim tehnologijama traži iskusnog kandidata koji bi se pridružio uredništvu i brinuo o povezivanju s autorima, uređivanju i pisanju članaka te sudjelovao u svakodnevnoj razmjeni ideja. Poslodavac, između ostalog, nudi mogućnosti za razvoj karijere i putovanja te je otvoren za dogovor o radu na daljinu.

Tvrtka: Novinska agencija Interfax

Lokacija: Moskva

Oglas objavljen: 10. prosinca 2018.

Plaća: od 90 000 rubalja (1175 eura) mjesečno

Opis: Vodeća novinska agencija sa sjedištem u Moskvi u okviru tekuće kampanje zapošljavanja traži prevoditelje financijskih i poslovnih vijesti i stilske urednike. Kandidati moraju sjajno vladati engleskim i ruskim jezikom. Radi se o in-house pozicijama s fiksnim radnim vremenom. Zauzvrat ćete dobiti punu podršku pri izdavanju vize i pravo korištenja godišnjeg odmora.

Tvrtka: ASD Technologies

Lokacija: Moskva

Oglas objavljen: 10. prosinca 2018.

Plaća: od 70 000 rubalja (915 eura) mjesečno

Opis: Razvojni programer u području virtualizacije i pohrane podataka u okruženjima računalstva u oblaku traži administratora sa znanjem španjolskog jezika za provedbu projekta Novakidschool.com, online škole za djecu od šest do dvanaest godina.

Od kandidata se očekuje da će preuzeti odgovornost za lansiranje projekta na španjolsko tržište i upravljati postojećim poslovnim aktivnostima (podrška klijentima i promocije). Tvrtka nudi službeno zapošljavanje s fleksibilnim radnim vremenom (rad na daljinu je moguć). Poznavanje ruskog jezika nije nužno.

Tvrtka: Discovery English Preschool

Lokacija: Moskva

Oglas objavljen: 11. prosinca 2018.

Plaća: 130 000-150 000 rubalja (1 700-1960 eura) mjesečno

Opis: Discovery English Preschool traži učitelja engleskog jezika koji je izvorni govornik za rad s predškolskom djecom. Radi se o zaposlenju s punim radnim vremenom, koje će, osim planiranja i vođenja nastave, uključivati i vođenje aktivnosti s ciljem promicanja fizičkog, mentalnog i društvenog razvoja djece, vrednovanje njihovog ponašanja i davanje povratnih informacija supervizorima i roditeljima.

Kandidati bi trebali imati iskustva u radu s djecom (od tri do šest godina) i po mogućnosti imati diplomu iz psihologije ili obrazovanja i/ili certifikate TESOL ili CELTA. Tvrtka je zauzvrat spremna pomoći u pronalaženju i organizaciji smještaja.

Tvrtka: PILKI

Lokacija: Sankt-Peterburg

Oglas objavljen: 10. prosinca 2018.

Plaća: oko 60 000-80 000 rubalja (785-1045 eura) mjesečno

Opis: Beauty tvrtka PILKI traži profesora engleskog jezika koji je izvorni govornik za rad s četverogodišnjim djetetom i/ili odraslom osobom. Popis zahtjeva nije dug: kandidat treba imati napredne komunikacijske i međuljudske vještine, biti prijateljski raspoložen i biti vlasnik putovnice izdane u SAD-u, Kanadi, Velikoj Britaniji, Irskoj, Južnoj Africi, Australiji ili Novom Zelandu. Radi se o zaposlenju sa skraćenim radnim vremenom od šest do 18 sati tjedno.

Tvrtka: Moskovska ekonomska škola

Lokacija: Moskva

Oglas objavljen: 10. prosinca 2018.

Plaća: od 170 000 rubalja (2220 eura)

Opis: Moskovska ekonomska škola za sljedeću akademsku godinu traži iskusnog profesora engleskog jezika koji je izvorni govornik za rad s učenicima različitih razina znanja. Među zahtjevima su - engleski kao materinji jezik, sveučilišno obrazovanje, iskustvo u nastavi i dobar smisao za humor. Tvrtka je spremna odabranom kandidatu pomoći pri preseljenju iz druge zemlje i osigurati mu punu akademsku podršku.

Tvrtka: ALIBRA SCHOOL

Lokacija: Moskva

Oglas objavljen : 8. prosinca 2018.

Plaća: Nije navedena

Opis: ALIBRA SCHOOL nudi poziciju na puno radno vrijeme iskusnom profesoru engleskog jezika koji je izvorni govornik spreman držati individualnu i grupnu nastavu te pripremati učenike za međunarodne ispite. Tvrtka nudi posao u prijateljski nastrojenom i kreativnom timu i priliku za učenje ruskog jezika.