Predsjednik upravnog odbora ruske banke VTB, Andrej Kostin osmislio je plan za oslobađanje od dolara koji čine četiri glavne točke. On je o tome govorio za ruski list "Izvestija".



Prva točka: ubrzani prelazak na druge valute u obračunima sa stranim zemljama u okviru izvozno-uvoznih operacija.



Druga točka: prelazak najvećih ruskih holdinga pod rusku jurisdikciju (njihova registracija u inozemstvu otežava realizaciju sljedećih koraka).



Zatim je neophodno, objasnio je Kostin, maksimalno prebaciti na ruske platforme prodaju euro obveznica, a također svi sudionici burze moraju dobiti licence kako bi svi radili po istim pravilima.



"Postoji i čitav niz manjih pitanja. Nešto od toga može biti napravljeno brže, a nešto će trajati više vremena. Ali na tome treba raditi", dodao je.



Ovaj stručnjak za financije je istaknuo kako na Dalekom istoku Rusije banka VTB 70% operacija u trgovini sa Kinom realizira u dolarima. Samo 8% se realizira u juanima, a 22% u rubljama.



"Takvo poslovanje treba jednostavno proširiti, a to umnogome ovisi o željama naših izvoznika", zaključio je Kostin.



Kostin je u rujnu na plenarnom zasjedanju Moskovskog financijskog foruma izjavio da odustajanje od obračuna u dolarima u korist nacionalnih valuta može trajati godinama, ali da je to neophodno kako bi se smanjio rizik od utjecaja američke administracije.



Ljetos je Kostin na sastanku s Vladimirom Putinom rekao da su stručnjaci banke VTB pripremili prijedlog za povećanje korištenja rublja u međunarodnim transakcijama. Prema njegovim riječima, to ne samo što će omogućiti da se ruski financijski sektor zaštiti od vanjskih čimbenika, nego će dati novi impuls njegovom razvoju.