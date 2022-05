Što znače oznake na ruskim tablicama?

Ruska registarska tablica sastoji se od nekoliko dijelova. Na prvom je mjestu registarska oznaka koja sadrži jedinstvenu kombinaciju brojeva i slova. Uvijek je ovakav raspored: slovo – tri broja – i još dva slova.

Zanimljivo je da se na tablicama koristi samo 12 slova ruske azbuke i to su samo ona slova koja postoje i u latinskoj abecedi, da se stranci ne bi zbunjivali ako prelaze granicu vozilom registriranim u Rusiji ili u slučaju da se s automobilom iz druge države dogodi nezgoda u Rusiji. Drugim riječima, ne koriste se ćirilična slova kao što su "Щ"“ ili "Ы".

Poslije registarske oznake slijedi kvadrat odvojen linijom. U njemu je prikazana ruska zastava i naziv zemlje RUS, kao i regionalni kod (dvoznamenkasti ili troznamenkasti kod federalnog subjekta).

Olesja Potapova/Sputnik Olesja Potapova/Sputnik

Nedavno su ruske vlasti odobrile korištenje kraćih tablica koje su bliže obliku kvadrata za automobile i prometna sredstva poput motocikala gdje nema mjesta za uobičajene ruske tablice. Evo kako su poredani elementi na takvim tablicama.

Što označava regionalni kod?

On zapravo odgovara kodu koji je dodijeljen svakoj ruskoj regiji. I kako biste onda dešifrirali ovaj kod? Vrlo jednostavno... Ustvari, samo se čini da je jednostavno.

Prema ustavu Ruske Federacije, svih 85 ruskih regija poredani su na određeni način tako da svaki ima svoj broj koji je ujedno i automobilski kod.

Od 1. do 21. broja su republike RF, i one idu azbučnim redom, od Adigeje do Čuvaške Republike. Dakle, označene su brojevima od 01 do 21. Krim je 22. republika, ali on ima broj 82 jer je naknadno pridružen popisu.

Od 22. do 27. broja su subjekti federacije koji u svom nazivu imaju riječ "kraj", od Altajskog kraja do Habarovskog kraja. Oni su također poredani po azbučnom redu.

Pored ovih, postoje još tri kraja (Kamčatski, Permski i Zabajkalski), ali se oni nalaze niže na popisu (negdje u sredini), jer su se kasnije formirali kao subjekti RF. Na primjer, Zabajkalski kraj nosi broj 75, jer se pojavio tek 2008. godine poslije referenduma kojim su ujedinjene bivša Čitinska oblast i Aginskoburjatski autonomni okrug.

Od broja 28 počinju regije koje se na ruskom zovu "oblasti", počevši od Amurske oblasti (28) pa sve do Jaroslavske (76), tj. ukupno 46 oblasti. Zanimljivo je da tek poslije njih dolaze Moskva (77) i Sankt-Peterburg (78) jer su to zasebni administrativni subjekti. A budući da su to ogromni gradovi s milijunima registriranih automobila, oni posjeduju po nekoliko regionalnih kodova. Osnovni kod za Moskvu je 77, ali Moskva ima i brojeve 97, 99, 177, 197, 199, 777, 797 i 799. Sankt-Peterburg pored osnovnog ima i brojeve 98, 178 i 198. Još nekoliko regija također ima više od jednog koda, no to su obično kombinacije vezane za osnovni broj, kao na primjer Rostovska oblast: 61, 161 i 761.

Poslije Moskve i Sankt-Peterburga slijede Židovska autonomna oblast (79) i četiri autonomna okruga (83-89). Na kraju je popisa s brojem 92 Sevastopolj, koji je također grad od federalnog značaja. Bajkonur, na čijem se teritoriju nalazi ruski kozmodrom, administrativno se tretira kao ruski grad i ima kod 94.

Znaju li Rusi sve ove oznake?

Artur Lebedev/Sputnik Artur Lebedev/Sputnik

Naravno da ne znaju! Vjerojatno postoje ljudi koji su toliko zagriženi za svijet automobila da napamet znaju sve ove brojeve, ali mi nismo nikada sreli nekog takvog! Doduše, po broju možete pretpostaviti koja je regija u pitanju ako ona graniči s oblašću čiji vam je broj poznat.

Uostalom, postoje specijalne aplikacije koje za jednu sekundu identificiraju regiju po njenom broju. Dok su u putu, Rusi se često zabavljaju tako što provjeravaju svoje znanje o dotičnoj regiji.

Brojevi teritorija koji ne pripadaju Rusiji

Postoje samoproglašene države koje su djelomično priznate, ali imaju svoj sustav registracije. Njihove oznake nalikuju na ruske. Ne pripadaju Rusiji, ali ih je Rusija priznala.

Olesja Potapova/Sputnik Olesja Potapova/Sputnik

Ako nekada na putu vidite ovakve registarske tablice, znači da je to vozilo Donjecke Narodne Republike (DPR), dok "LPR" i zastava označavaju Lugansku Narodnu Republiku.

Djelomično priznata Abhazija također ima vlastitu registarsku oznaku s kodom "ABH" i zastavom.

Slijedi kompletan popis ruskih regionalnih kodova:

01 Republika Adigeja

02, 102, 702 Republika Baškortostan

03 Republika Burjatija

04 Republika Altaj

05 Republika Dagestan

06 Republika Ingušetija

07 Kabardino-Balkarska Republika

08 Republika Kalmikija

09 Karačajevo-Čerkeska Republika

10 Republika Karelija

11 Republika Komi

12 Republika Marij El

13, 113 Republika Mordovija

14 Republika Saha (Jakutija)

15 Republika Sjeverna Osetija–Alanija

16, 116, 716 Republika Tatarstan

17 Republika Tuva

18 Udmurtska Republika

19 Republika Hakasija

20, 95 Čečenska Republika

21, 121 Čuvaška Republika

22, 122 Altajski kraj

23, 93, 123, 193 Krasnodarski kraj

24, 84, 88, 124 Krasnojarski kraj

25, 125 Primorski kraj

26, 126 Stavropoljski kraj

27 Habarovski kraj

28 Amurska oblast

29 Arhangelska oblast

30 Astrahanjska oblast

31 Belgorodska oblast

32 Brjanska oblast

33 Vladimirska oblast

34, 134 Volgogradska oblast

35 Vologdska oblast

36, 136 Voronješka oblast

37 Ivanovska oblast

38, 85, 138 Irkutska oblast

39, 91 Kalinjingradska oblast

40 Kaluška oblast

41, 82 Kamčatski kraj

42, 142 Kemerovska oblast

43 Kirovska oblast

44 Kostromska oblast

45 Kurganska oblast

46 Kurska oblast

47, 147 Lenjingradska oblast

48 Lipecka oblast

49 Magadanska oblast

50, 90, 150, 190, 750, 790 Moskovska oblast

51 Murmanska oblast

52, 152 Nižegorodska oblast

53 Novgorodska oblast

54, 154 Novosibirska oblast

55 Omska oblast

56, 156 Orenburška oblast

57 Orlovska oblast

58 Penzenska oblast

59, 81, 159 Permski kraj

60 Pskovska oblast

61, 161, 761 Rostovska oblast

62 Rjazanjska oblast

63, 163, 763 Samarska oblast

64, 164 Saratovska oblast

65 Sahalinska oblast

66, 96, 196 Sverdlovska oblast

67 Smolenska oblast

68 Tambovska oblast

69 Tverska oblast

70 Tomska oblast

71 Tulska oblast

72 Tjumenjska oblast

73, 173 Uljanovska oblast

74, 174, 774 Čeljabinska oblast

75, 80 Zabajkalski kraj

76 Jaroslavska oblast

77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 797, 799 Moskva

78, 98, 178, 198 Sankt-Peterburg

79 Židovska autonomna oblast

83 Nenečki autonomni okrug

86, 186 Hantijsko-Mansijski autonomni okrug

87 Čukotski autonomni okrug

89 Jamalskonenečki autonomni okrug

92 Sevastopolj

94 Bajkonur