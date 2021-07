U Rusiji napravljen najmoćniji mobilni punjač elektromobila na svijetu

Ovaj mobilni punjač može do kraja napuniti vaš elektromobil Porsche Taycan ili Teslu za samo 8 minuta – dok vi popijete kavicu kod kuće ili na poslu, ili za vrijeme zastoja na cesti.

Ruska kompanija L-Charge prezentirala je sredinom srpnja najmoćniji punjač elektromobila na svijetu. Do kraja 2021. godine minivan ove kompanije s moćnom mobilnom baterijom počet će izlaziti na ulice Londona, Pariza i New Yorka. Pomoću njega će vlasnici elektromobila moći za 8 minuta napuniti svoj automobil "do vrha", ne izlazeći iz kuće.

Sredinom 2021. godine u svijetu će biti oko 7 600 000 elektromobila. Prema ocjeni proizvođača automobila, taj će se broj već krajem desetljeća popeti na 400 000 000. Drugim riječima, 2030. godine će 30% automobila u svijetu imati električni pogon.

Proizvođač stanica za punjenje vozila na električni pogon L-Charge predstavio je mobilni punjač elektromobila koji radi na principu taksija, tj. može se pozvati u bilo koji dio Moskve. Jekaterina Česnokova/Sputnik Jekaterina Česnokova/Sputnik

"Ta tendencija potiče razvoj infrastrukture. Sada u cijelom svijetu postoji samo stacionarno punjenje elektromobila, a ne postoji nijedna kompanija osim naše L-Charge koja bi napravila mobilni punjač i došla na kućnu adresu napuniti vaše vozilo", izjavio je za Russia Beyond generalni direktor kompanije Dmitrij Lašin za vrijeme prezentacije modela sredinom srpnja.

Po njegovim riječima, sada punjenje Tesle traje od 8 sati do 24 sata.

"U 21. stoljeću ne se smije trošiti sat i više vremena na punjenje automobila. Naš je cilj napraviti uređaj koji za 400 sekundi može napuniti automobil tako da prijeđe 400 km. Sada nam treba 8 minuta za kompletno punjenje akumulatora na modelu Tesla", istaknuo je generalni direktor.

Po njegovoj procjeni, jedan kilovat-sat će koštati klijente 40-60 centi. Punjenje će se moći naručiti i preko aplikacije na telefonu.

"Aplikacija L-Charge funkcionirat će kao Uber. Pozovete vozilo i poslije određenog vremena naš minivan već stoji ispod vašeg prozora i puni vaš elektromobil", dodao je Lašin.

Ruski uređaj za brzo mobilno punjenje elektromobila. Jekaterina Česnokova/Sputnik Jekaterina Česnokova/Sputnik

Kompanija ističe da je ovaj projekt inovativni i da nijedan elektrogigant (Electrify America, Tesla Super Charge itd.) nije napravio i ne planira u skorije vrijeme napraviti uređaj sličan ovome.

"U kompaniji British Petroleum nam je rečeno da je njima jednostavnije kupiti naš proizvod ili otvoriti park naših vozila u Londonu i njegovim predgrađima, nego od početka praviti svoj model. Poslije Britanaca s nama su uspostavili kontakt i Francuzi i predložili da kod njih otvorimo park minivan vozila L-Charge", rekao je Lašin.

Samostalni poduzetnik također može nabaviti minivan vozila L-Charge i otvoriti svoju "pumpu na kotačima".

Generalni direktor L-Charge Dmitrij Lašin na prezentaciji brzog ruskog punjača elektromobila na teritoriju dizajnerske tvornice "Flakon". Jekaterina Česnokova/Sputnik Jekaterina Česnokova/Sputnik

Jedno vozilo košta 12 milijuna rubalja (oko 150 000 dolara). Da bi mu se aparat isplatio, poduzetnik treba puniti 40 vozila na dan. Lašin procjenjuje da će jedan minivan potpuno otplatiti samoga sebe za dvije godine.