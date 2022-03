7 čarobnih predmeta iz ruskih bajki (FOTO)

U slavnim ruskim bajkama često se pojavljuju različiti čarobni predmeti koji pomažu glavnim junacima. Neki od njih podsjećaju na suvremene elektronske uređaje. Na nekima možete vidjeti udaljene krajeve svijeta, drugi vam pokazuju kuda treba ići, dok vas treći čak navode na ples.

Pero žar-ptice

Žar-ptica sa svojim blistavim perjem jedan je od glavnih junaka svijeta ruskih bajki. Ona se pojavljuje kao ornament u ruskim tradicionalnim zanatima, kao i u ruskoj kazališnoj umjetnosti. Bila je čak simbol Pjesme Eurovizije u Rusiji 2009. godine.

Slika I. Bilibina Javna domena Javna domena

Ova ptica ima mnoge magijske sposobnosti, među kojima se posebno izdvaja iscjeliteljska moć. I zato je u bajkama ona predmet želja mnogih junaka. Međutim, zapravo ne morate posjedovati čitavu pticu, dovoljno je nabaviti jedno njezino svijetleće pero. U nekim pričama junak čak ne može držati pero bez rukavica, jer bi se opekao.

Osim za liječenje, pero se također može koristiti kao izvor svjetlosti i topline. A na kraju se pretvara u zlato. Vrlo korisna stvarčica!

Živa i mrtva voda

U većini mitologija voda obično simbolizira život. U sloavenskim bajkama voda, međutim, može biti ne samo "živa", nego i "mrtva". Živa i mrtva voda zajedno djeluju tako da vraćaju junaka u život. Pritom je najprije potrebno poprskati stradalog mrtvom, a zatim živom vodom.

Mrtva voda također može zatvarati rane i sastavljati dijelove tijela (da, u bajkama se ponekad opisuju takva čudesna iscjeljenja). Poznati istraživač folklora Vladimir Prop objasnio je da mrtva voda simbolizira pogrebni obred i da okončava proces umiranja. Nakon toga živa voda junaka vraća u život.

Slika I. Bilibina Javna domena Javna domena

Ako bi se ranjena osoba najprije poprskala živom vodom, ona bi otvorila oči, ali bi i dalje bila ranjena i na kraju bi umrla.

Samosvirajuće gusle

Ruske gusle najvažniji su glazbeni instrument ruskog folklora. Čak i bogatiri sviraju na njima!

Permska državna umjetnička galerija Permska državna umjetnička galerija

Naziv gusle potječe od riječi "gusla" u značenju struna i "gudeti" u značenju svirati na žičanom instrumentu. U ruskim epskim pjesmama često se spominju gusle koje same sviraju ili "samogudi". One junacima pomažu da savladaju neprijatelje. Pokreću se pomoću naredbe (Gusle, svirajte!) i čine da svatko u njihovoj blizini zapleše i ne može prestati. U jednoj legendi ovakve gusle pomažu da se oslobodi Marija Iskusnica (Vješta Marija) iz zatočeništva u kojem je drži podvodni car. U drugoj priči one čine da se običan pastir oženi carevom kćeri koju osvaja svojom svirkom.

Srebrni tanjurić i jabuka

U slavenskim bajkama često se spominju čarolije s jabukom. Srebrni tanjurić i jabuka čine nešto slično kao današnji pametni telefoni. Na primjer, mogu ljudima pokazati osobe i događaje koji se nalaze negdje daleko. Ova magija funkcionira sasvim jednostavno. Dovoljno je reći: "Kotrljaj se, kotrljaj, jabuko, po srebrnom tanjuriću i pokaži mi gradove i polja" (ili nešto drugo po želji).

Dranišnikova V./Diafiljm, 1984. Dranišnikova V./Diafiljm, 1984.

Mač-kladenac

A sada nešto o junačkom čarobnom oružju. Riječ "kledanec" ima zajednički korijen s ruskom riječju za blago i s glagolom stavljati. Također, neki znanstvenici ističu povezanost ove riječi s latinskim "gladius", što je također jedna vrsta mača.

Ruski muzej Ruski muzej

U nekim se pričama ističe da su mač-kladenac bogatiri izvukli iz humka ili groba i na taj je način ovo oružje povezano s natprirodnim moćima svijeta mrtvih.

A pomoću ovog mača junaci mogu savladati Zmaja Goriniča, cara Ognjenog Štita i druga zla bića.

Stolnjak koji se sam postavlja

To je stolnjak koji po naredbi sam poslužuje doručak, ručak ili užinu. Na ruskom se naziva "skatertʹ-samobranka". Naziv potječe ili od glagola uzimati (bratʹ) ili od riječi za dekoriranu tkaninu (branaja).

I. Semjonov/Diafiljm, 1967. I. Semjonov/Diafiljm, 1967.

Zapravo, sva hrana na stolnjaku potječe iz svijeta mrtvih, gdje ničeg ne nedostaje. Zato ovaj stolnjak najčešće koriste likovi kao što su Baba Jaga ili djeca koju zarobe čudovišta.

Nešto se slično spominje i u starim europskim bajkama u obliku čarobnog stolića.

Sovjetski pisci znanstvene fantastike braća Strugacki na ironičan su način kreirali parodiju na stolnjake iz bajke.

Klupko

U ruskim bajkama postoji i pandan GPS navigaciji u obliku magičnog klupka. Kada junak bajke pita gdje treba ići, često mu odgovore: "Idi ne znam kuda". A klupko vune mu pomaže da stigne na ovo neobično mjesto. Kotrljajući se, ono pokazuje pravi put. To je najčešće bio zagrobni svijet u kojem su skrivena oteta djeca.