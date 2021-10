"Sdelano v Rossii": Gdje se može kupiti ruska roba?

Russia Beyond Hrvatska

Hrana!

Može izgledati čudno, ali u velikim gradovima širom svijeta postoje ruski supermarketi: "Taste of Russia" u Brooklynu, "The Gourmanoff" u Brighton Beachu (New York), "Arbat" u Budimpešti, "Rossia Supermarkt" u Berlinu itd. Pomoću internetskog pretraživača potražite ono što je vama najbliže! U tim se prodavaonicama nudi širok asortiman neočekivane robe. Evo samo nekoliko primjera: suncokretove sjemenke, vareniki (punjena tjestenina nalik na raviole), ruski sladoled, tvorog (mladi rastresiti sir), i, naravno, kavijar!

Moda

Volchok, Mir Stores Volchok, Mir Stores

Rusija se ne asocira s visokom modom, ali ruski modni kreatori kao što je Goša Rubčinski poznati su u cijelom svijetu. Njihove se kreacije prodaju u mnogim zemljama (samo u New Yorku postoje četiri prodavaonice!). "Outlaw Moscow", "MIR Stores", "Krakatau" – eto samo nekoliko brendova na koje treba obratiti pažnju.

Satovi

chaykin.ru; sturmanskie.ru; slava.su chaykin.ru; sturmanskie.ru; slava.su

Ako ste već umorni od jedno te istih priznatih brendova, postoji nekoliko ruskih kompanija koje prave fantastične satove. Njihov dizajn nema ničeg zajedničkog sa svim onim što ste vi dosad vidjeli. Tvornica "Raketa" postoji već 300 godina, a tvornice "Poljot" i "Slava" nadahnute su sovjetskim razdobljem, dok je Čajkin ("Chaykin") sin jednog od najčuvenijih urara Rusije.

Ovdje pročitajte naš tekst o najboljim ruskim satovima.

Kozmetika

Rusija ima širok asortiman kozmetičkih sredstava i brendiranih proizvoda koji se mogu kupiti u mnogobrojnim internetakim prodavaonicama širom svijeta: "Recepti Babuški Agafji" ("Babushka Agafia“") , "Natura Siberica", "Organic Shop", "Velvet Hands", "Čistaja Linija" ("Pure Line") – to je kratki popis ruskih kozmetičkih brendova čiji se proizvodi prave od organskih (pa čak i veganskih) sastojaka, od divljih trava i cvjetova, od brezinog soka i drugih tradicionalnih komponenata.

Porculan

Propaganda porcelain/Imperial Porcelain Factory Propaganda porcelain/Imperial Porcelain Factory

Jeste li možda za kavu, ali iz šalice koju je dizajnirao Kazimir Maljevič? Carska tvornica porculana proizvodi figurice, posuđe i čajne servise različitog dizajna i tematike. U sovjetsko doba ova je tvornica radila kao Lenjingradska tvornica porculana i pravila "propagandistički porculan" koji su dizajnirali najbolji umjetnici avangarde tijekom 1920-ih. Tvornica je 2017. godine povodom 100. godišnjice boljševičke revolucije ponovo napravila iste proizvode i sada se oni mogu kupiti. Prodavaonice ruskog porculana nalaze se u mnogim zemljama, a postoji i mogućnost online kupovine.

Nakit

Sergej Izmestjev/Press photo Sergej Izmestjev/Press photo

Ruski draguljari danas nisu tako poznati kao Fabergé, ali ipak prave izvanredne predmete i dobivaju najprestižnije međunarodne nagrade. Svaki predmet ima svoj jedinstveni stil i u njegovoj se izradi koriste različiti plemeniti metali i drago kamenje. Neobično prstenje, narukvice i naušnice dagestanskog dizajnera Germana Kabirskog nose čak i poznate ličnosti kao što su Kylie Jenner i Selena Gomez.

Dizajn interijera

Maisonette; Krapiva; MY Botanica Maisonette; Krapiva; MY Botanica

Zaboravite na Ikeu! Ruski dizajneri imaju sve što vam je potrebno! Namještaj, dekorativne predmete za uređenje interijera, posude za cvijeće, postere, tekstil za kuću, romantične svijeće, keramiku i druge predmete dizajnirali su i ručno napravili najbolji ruski majstori.

Ovdje potražite više brendova koji imaju mogućnost globalne isporuke svojih proizvoda.

Moskovski suveniri

Heart of Moscow/Press photo Heart of Moscow/Press photo

Ako posebno volite Moskvu, onda ovi suveniri sigurno zaslužuju vašu pažnju. Najupečatljivije suvenire s velikim je entuzijazmom napravila kompanija "Heart of Moscow", koja čini sve kako bi se ruska prijestolnica što više svidjela turistima. Značke (bedževi), majice, torbe, šalice, čarape – sve je lijepo dizajnirano u minimalističkom stilu i ima znak srca.

Postoji mogućnost međunarodne isporuke – heartofmoscow.ru