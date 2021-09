Deset najspektakularnijih sovjetskih i ruskih filmova o tenkovima

Kako je rođen legendarni T-34, zašto su se Nijemci toliko plašili sovjetskog tenka KV i tko je to "tenkovski bog"?

1. "Ševa" ("Žavoronok") (1964.)

"Ševa" Nikita Kurihin, Leonid Menaker/"Lenfiljm", 1964. Nikita Kurihin, Leonid Menaker/"Lenfiljm", 1964.

Radnja se odvija u lipnju 1942. godine. Na jednom njemačkom poligonu izvodi se obuka posada protutenkovskih oruđa, a kao žive se mete koriste zaplijenjeni sovjetski tenkovi T-34, u kojima se nalaze posade sovjetskih ratnih zarobljenika. Ne želeći uzalud izgubiti život, posada jednog od tih tenkova (i borac francuskog otpora koji im se pridružio) odlučuje se tim tenkom probiti na slobodni teritorij...

Po riječima redatelja Leonida Menakera, radnja je zasnovana na stvarnim događajima, čiji je opis on slučajno pronašao u jednim novinama: "Jednoj je posadi pošlo za rukom upaliti ’tridesetčetvorku’. Oni su se probili kroz ognjeni vrtlog, dva sata su kružili njemačkim teritorijem dok nisu došli do jednog mosta koji je upravo prelazila grupa učenika. Tenkisti su se mogli spasiti ali pod uvjetom da pregaze mališane. Ostali su stajati u mjestu... Nijemci su ih sustigli i izrešetali tenk. Zapovjednika posade su zarobili i iste večeri objesili... Tako sam došao na ideju da snimim film."

2. "Farhadov podvig" ("Podvig Farhada") (1967.)

"Farhadov podvig" Albert Hačaturov/"Uzbekfiljm", 1967. Albert Hačaturov/"Uzbekfiljm", 1967.

U ovom se filmu ponovo pokreće tema kojoj je posvećena "Ševa", a to je bijeg u tenku iz njemačkog zarobljeništva. Ovoga se puta kroz neprijateljsku zaštitnicu probija kapetan Farhad Abasov.

"Farhadov podvig" jedan je od rijetkih sovjetskih filmova o Drugom svjetskom ratu gdje su glavni junaci vojnici iz sovjetskih srednjoazijskih republika. Uzbekistanski glumac Džavlon Hamrajev igrao je Abasova, a pored njega su u glumačkoj ekipi bili latvijski i estonski glumci. Film su snimili uzbekistanski filmaši u Kalinjingradskoj oblasti.

3. "Glavni konstruktor" (1980.)

"Glavni konstruktor" Vladimir Semakov/Sverdlovski filmski studio, 1980. Vladimir Semakov/Sverdlovski filmski studio, 1980.

U ožujku 1940. godine dva tenka T-34 kamuflirana toliko da se ne mogu prepoznati tajno su prevalila 750 kilometara od Harova do Moskve u pratnji tegljača. U pitanju je bilo testiranje. U Moskvi su posade zajedno s tenkovima predstavljene rukovodstvu zemlje. Upravo tada je donesena sudbonosna odluka da se čuvena "tridesetčetvorka" pusti u serijsku proizvodnju.

Film "Glavni konstruktor" posvećen jr upravo tim događajima, s tim što je posebno naglašena sudbina tvorca tenka T-3 Mihaila Koškina. Inženjeru nije bilo suđeno da vidi kako se njegov tenk pokazao u Drugom svjetskom ratu. Sudjelovanje u maršu do Moskve i u povratku tenkova u Harkov uništilo mu je zdravlje. Umro je 26. rujna 1940. godine.

4. "Korpus generala Šubnjikova" (1981.)

"Korpus generala Šubnikova" Damir Vjatič-Berežnih/"Mosfiljm", 1981. Damir Vjatič-Berežnih/"Mosfiljm", 1981.

U zimu 1942. godine njemačke se trupe pripremaju deblokirati 6. armiju Friedricha Paulusa, opkoljenu u Staljingradu. Mehanizirani korpus general-bojnika Nikolaja Šubnjikova dobiva zadatak osujetiti neprijateljsku ofenzivu...

Film obiluje upečatljivim scenama bitaka, ali sadrži niz anakronizama. U njemu se mogu vidjeti tenkovi T-34-85 koji su se u Crvenoj armiji pojavili tek 1944. godine, a također poslijeratni kamioni "Ural" i sovjetski laki oklopni transporteri BTR-40 iz 1950-ih u ulozi njemačke tehnike.

5. "Posada borbenog vozila" ("Ekipaž mašini boevoj") (1983.)

"Posada borbenog vozila" Vitaliij Vasiljevski/Odeski filmski studio,1983. Vitaliij Vasiljevski/Odeski filmski studio,1983.

Film je priča o sukobu Aleksandra Menjšova u tenku T-34 i njemačkog tenkovskog asa u ljeto 1943. godine. Ovaj je duel u izvjesnom smislu bio preteča bitke kod Prohorovke, jednog od najvećih tenkovskih okršaja u povijesti.

Radnja filma zasniva se na istinitom događaju čiji je protagonist bio Aleksandar Miljukov. On je u tijeku Kurske bitke na svom tenku T-34 u dvoboju uništio najnoviji njemački tenk Pz. V "Panther". Miljukov je preživio rat i poslije toga napisao scenarij za film.

6. "Tenk Klim Vorošilov-2" (1990.)

"Tenk Klim Vorošilov 2" Igor Šešukov/Filmski studio "Gorki", Umjetnički kolektiv "Zodiak", uz sudjelovanje Praktik-centra NTTM grada Čeljbinska, 1990. Igor Šešukov/Filmski studio "Gorki", Umjetnički kolektiv "Zodiak", uz sudjelovanje Praktik-centra NTTM grada Čeljbinska, 1990.

Na samom početku njemačke ofenzive na Sovjetski Savez grupa slučajno okupljenih ljudi, u kojoj su bili kontuzirani narednik, pitomac vojne škole, skitnica i učitelj fizike, nailazi na teški tenk KV-2 koji je posada napustila. Svoj četvorici pada na pamet smjela i suluda ideja da u tom tenku odu na front i da u njemu ratuju protiv Nijemaca.

"Klim Vorošilov-2" jedan je od posljednjih filmova snimljenih u SSSR-u. Nije bilo dovoljno novca za snimanje pa je jedan dio filma snimljen na crno-bijelu traku. Tvorcima filma nije pošlo za rukom niti da nabave tenk KV-2 pa je u njegovoj ulozi bio prerađeni tenk "Josif Staljin".

7. "Bijeli tigar" ("Belij tigr") (2012.)

"Bijeli tigar" Karen Šahnazarov/"Mosfiljm", filmski studio "Kurjer", 2012. Karen Šahnazarov/"Mosfiljm", filmski studio "Kurjer", 2012.

U ljeto 1943. godine sovjetske je trupe obuzela panika. Tajanstveni njemački teški tenk Pz. VI, kojem su vojnici dali nadimak "Bijeli tigar", masovno uništava sovjetsku tehniku, a njemu ruska oruđa ne mogu ništa. Tenkist Ivan Najdjonov, koji je čudom preživio sukob s tom utvarom, odlučuje ga pronaći i uništiti. U tom teškom pothvatu pomaže mu "tenkovski bog" koji razgovara s njim...

"Bijeli tigar" neobičan je film o ratu. To je više mistični triler, filozofska parabola čija se glavna ideja sastoji u tome da je rat čudovište koji se ne može pobijediti. "Naravno, ja sam protiv rata", kaže redatelj Karen Šahnazarov. "Ali mene zanima može li se tome nekako stati na kraj? Jesmo li mi sposobni za to? Ili je to nešto što se ne može odvojiti od ljudske prirode?"

8. "Neuništivi" ("Nesokrušimij") (2018.)

"Neuništivi" Konstantin Maksimov/Pimanov Filjm, 2018. Konstantin Maksimov/Pimanov Filjm, 2018.

Radnja filma "Neuništivi" zasnovana je na istinitom događaju, na podvigu Semjona Konovalova. Pod njegovim je zapovjedništvom posada teškog tenka KV-1, kojem su Nijemci dali nadimak "utvara", onesposobila 16 neprijateljskih tenkova i dva blindirana automobila i uništila osam vozila s neprijateljskom živom silom. Bilo je to 13. srpnja 1942. godine u bitci blizu Rostova na Donu.

Autori filma pokušali su maksimalno vjerodostojno rekonstruirati te herojske događaje. Specijalno su za ovaj fim iz ruskih muzeja dotjerani obnovljeni sovjetski tenkovi T-34 i KV-1, a također njemački Pz. V "Panther". Film se snimao blizu Možajska u Moskovskoj oblasti, gdje su se 1941. godine vodile teške bitke za glavni grad.

9. "T-34" (2018.)

"T-34" Aleksej Sidorov/AMEDIA, Mars Media Entertainment, 2018. Aleksej Sidorov/AMEDIA, Mars Media Entertainment, 2018.

Efektan visokobudžetni ratni blockbuster "T-34" prepun je upečatljivih scena i računalne grafike. Posebno će se svidjeli "gejmerima" koji vole "World of Tanks". Radnja u velikoj mjeri podsjeća na film "Ševa". Posada sovjetskog tenka koji treba poslužiti kao živa meta vojnicima Wehrmachta bježi u tenku s njemačkog poligona. Ali to je jedina podudarnost sa starim filmom i ova se nova priča o tenku "T-34" odvija dalje svojim vlastitim tijekom.

Glumac Aleksandar Petrov ispričao je kako se pripremao za glavnu ulogu poručnika Nikolaja Ivuškina: "Uoči početka snimanja ’T-34’ na nekoliko sam tjedan iznajmio sobičak i izlijepio na sve strane po zidovima fotografije iz ratnog razdoblja, fotografije ljudi koji su ratovali ili bili u zarobljeništvu, ili pod okupacijom. Svaki dan sam odlazio tamo, isključivao telefon i boravio u toj sobici po nekoliko sati, čitajući, razmišljajući i zagledavajući se u ta lica, u te oči. Tako sam se uživljavao u ulogu."

10. "Tenkovi" ("Tanki") (2018.)

"Tenkovi" Kim Družinjin/Filmski studio "28 panfilovaca", 2018. Kim Družinjin/Filmski studio "28 panfilovaca", 2018.

Čuveni tenkovski marš od Harkova do Moskve koji je prikazan u sovjetskom filmu "Glavni konstruktor" ponovo je zainteresirao ljude iz svijeta filma, i to u naše vrijeme. Ovoga je puta, međutim, u priču utkan veliki broj izmišljenih detalja.

Da bi film bio upečatljiviji, njegovi su tvorci odlučili dodati grupu njemačkih diverzanata, pa čak i bandu bjelogardijaca koji su se skrivali u šumama još od Građanskog rata. Njima je cilj osujetiti Koškina i njegov T-34 i spriječiti ga da stigne do Moskve te na taj način onemogućiti da se tako moćno oružje pojavi u arsenalu Crvene armije.