Od Čajkovskog do Beatlesa: Omiljene Putinove glazbene numere na jednom mjestu

Klavirski koncert br. 1 Petra Iljiča Čajkovskog i Mozartova Simfonija br. 40

Predsjednik Rusije više je puta govorio o svojoj ljubavi prema klasičnoj glazbi. Između ostalog je spominjao Petra Iljiča Čajkovskog čiji je Prvi klavirski koncert, kako je rekao, na njega imao utjecaj.

"Sviđaju mi se i suvremena glazba i takozvana popularna klasična glazba. Ali ne preterano složena, jer slušatelj treba biti dobro pripremljen. Ali tradicionalna klasična djela najpopularnijih autora u svijetu, to volim slušati", rekao je Putin u intervjuu koji je dao po završetku velike godišnje konferencije za novinare 2018. godine.

U omiljene skladatelje ubrojao je Schuberta, Mozarta, Liszta, Chopina, Beethovena i Brahmsa.

Mark Bernes: "Odakle počinje Domovina"

Sankt-Peterburg, 2010. godina, dobrotvorni koncert za djecu oboljelu od raka u Ledenom dvorcu. U dvorani su Sharon Stone, Monica Bellucci, Mickey Rourke, Alain Delon, Ornella Muti i deseci drugih zapadnih zvijezda. Pleše se, pjeva i govore se stihove ruskog pjesnika Sergeja Jesenjina o brezi.

Pred kraj koncerta na scenu izlazi i Putin (tada na funkciji premijera) i počinje svirati na klaviru melodiju poznate sovjetske pjesme skladatelja Venijamina Basnera po tekstu Mihaila Matusovskog iz filma "Štit i mač" iz 1968. godine. Evo riječi pjesme "Odakle počinje Domovina".

"Od slike u tvojoj početnici

Od dobrih i iskrenih prijatelja

koji žive u susjednom dvorištu.

A možda počinje

i od one pjesme koju nam je majka pjevala

i od toga što nam je niti u jednom iskušenju

nitko ne može oduzeti"

Danas je to jedna od najpoznatijih patriotskih pjesama u Rusiji. Još od sovjetskih vremena školarci pišu sastavke na temu "Gdje počinje Domovina", tako se nazivaju natjecanja u crtanju i pjevanju, pa čak i serije.

Louis Armstrong: "Blueberry Hill"

Na istom dobrotvornom koncertu, pored patriotskih pjesama koje je svirao na klaviru, Putin je otpjevao i poznatu pjesmu Louisa Armstronga. Bez obzira na očigledan ruski naglasak, čitava je dvorana aplaudirala stojeći.

A 2011. godine na ženskom forumu Putin je priznao da je ljubitelj jazza.

Leonid Utjosov: "Moskovski prozori"

Vještinu sviranja klavira ruski predsjednik ponovo je demonstrirao u rezidenciji predsjednika Kine Xi Jinpinga 2017. godine. Putin je instrument ugledao na putu ka dvorani za razgovore i na njemu odsvirao fragment iz pjesme "Moskovski prozori", koja je najpoznatija u izvedbi Leonida Utjosova.

"Divim vam se noću

Želim vam sreću...

Draga mi je od davnina,

od nje ne postoji jasnija,

moskovskih prozora svjetlost neugasiva"

Kasnije je predsjednik priznao da je klavir bio raštiman i da nije mislio da će snimka sviranja biti objavljena.

"Ništa strašno. Mislim da vas nisam razočarao", navodi Lenta.ru Putinove riječi.

ABBA: "Gimme Gimme Gimme"

2009. godine je The Guardian, pozivajući se na svoje izvore, pisao da Vladimir Putin voli i grupu ABBA i da je navodno, budući da se sastav raspao osamdesetih godina prošlog stoljeća, za njega jedanput organiziran tajni koncert na kojem je nastupio britanski tribute bend čuvene švedske grupe "Björn Again".

Pisalo se da je za Putina grupa izvela 15 Abbinih pjesama, među kojima su bile i Waterloo, Gimme Gimme Gimme i Dancing Queen.

Glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitrij Peskov demantirao je da je Putin bio na tajnom koncertu. 2018. godine Peskov je rekao da se Putinu zaista sviđaju "neke pjesme" Abbe i da se među njima svakako nalazi i Gimme Gimme Gimme.

Beatlesi: "Yesterday" i "Let It Be"

Uoči početka koncerta na Crvenom trgu Paul McCartney se 2003. godine sreo s Vladimirom Putinom u Kremlju i osobno mu otpjevao Let it Be, s obzirom na to da ruski predsjednik nije mogao prisustvovati koncertu.

Putin je bio oduševljen i McCartneyjevu je izvedbu nazvao "dahom slobode".

O Putinovoj ljubavi prema Beatlesima Peskov je govorio i 2009. godine, kaže da Beatlese voli čak više i od Abbe.

A u svibnju 2020. britanski list Daily Express otkrio je da predsjednik ima još jednu omiljenu pjesmu liverpulske četvorke "Yesterday". Kako nije lako odlučiti koja je od njih bolja, na Putinovoj playlisti nalaze se obje.

LJUBE: "Nosi me, rijeko"

Da je Putin obožavatelj ruske rock grupe koja već više od dvadeset godina pjeva o prirodi, teškom vojničkom životu, ali i o Krimskom mostu u Rusiji se pročulo još 2002. godine. Predsjednik je tada bio na koncertu ove grupe u Sočiju, a potom je članove benda pozvao u svoju rezidenciju.

Momci pjevaju o nama, našem životu, rade to prijemčivo, razumljivim jezikom. Veliko im hvala za to, rekao je šef ruske države.

Kasnije je često hvalio grupu i čestitao rođendan pjevaču Nikolaju Rastorgujevu, izjavljujući da su njegove pjesme postale "kultne u nekoliko generacija slušatelja".

Vladimir Visocki: "Razgovor ispred televizora"

Predsjednik Rusije u svojim je govorima više puta citirao poznatog sovjetskog barda. Među pjesmama koje je citirao bile su "Čast šahovske krune", "Pjesma o tračevima", "Razgovor ispred televizora" s čuvenim citatom "Gdje su pare, Zin?"

Sve pjesme s playliste mogu se slušati na profilu Russia Beyonda na Spotifyju.