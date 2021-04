Amerikanci snimaju remake najpoznatijeg ruskog filma

U Rusiji i bivšim republikama SSSR-a i dalje je običaj da se za Novu godinu gleda "Ironija sudbine", film iz 1976. godine.

To je priča o čovjeku koji nakon pijanke s prijateljima veče uoči Nove godine slučajno otputuje u drugi grad i nađe se u tuđem stanu, koji je nevjerojatno sličan njegovom (zahvaljujući tipskoj izgradnji od betonskih panela!). Tu on otkriva da "njegov" stan zapravo pripada prelijepoj Nadji. Ona pritom ima zaručnika, a on zaručnicu, i oboje prolaze egzistencijalnu krizu... Sa svim posljedicama koje iz toga proistječu.

Holivudsku adaptaciju pod radnim nazivom "O sudbini" režirat će ruski redatelj Marjus Vajsberg. Prema njegovim riječima, ideja da se snimi ovaj remake potječe odavno i u njemu će mnogo toga biti izmijenjeno.

Film će biti snimljen ovog leta u Bostonu, a glavne uloge će tumačiti holivudske zvijezde Emma Roberts ("Obitelj Miller" i "Buntovnica u internatu" ), Thomas Mann (serija "Fargo"), Garrett Hedlund, poznat po filmu "Troja", i Britt Robertson. Odlučili smo vas podsjetiti kako su izgledali junaci sovjetskog filma.

Lik Nadje Ševeljove: Barbara Briljska – Emma Roberts

Eldar Rjazanov/"Mosfiljm", 1976.; dominick D (CC BY-SA 2.0) Eldar Rjazanov/"Mosfiljm", 1976.; dominick D (CC BY-SA 2.0)

Lik Ženje Lukašina: Andrej Mjagkov – Thomas Mann

Eldar Rjazanov/"Mosfiljm", 1976.; Jim Bennett/Getty Images Eldar Rjazanov/"Mosfiljm", 1976.; Jim Bennett/Getty Images

Lik Ippolita: Jurij Jakovljev – Garrett Hedlund

Eldar Rjazanov/"Mosfiljm", 1976.; Legion Media Eldar Rjazanov/"Mosfiljm", 1976.; Legion Media

Lik Galje: Olga Naumenko – Britt Robertson