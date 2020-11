4 filma koja su Seana Conneryja zauvijek povezala s Rusijom

1. Crveni šator (1969.)

Kada su 1967. godine 37-godišnjem Seanu Conneryju ponudili ulogu Roalda Amundsena, koji se smatra jednom od najvećih ličnosti na polju polarnih istraživanja, odlučio je prihvatiti je.

Sovjetsko-talijanska produkcija u kojoj glumi Connery izašla je 1969. Režirao ju je svojeglavi sovjetski redatelj Mihail Kalatozov, čija je ratna drama "Ždralovi lete" 1958. osvojila Zlatnu palmu na Filmskom festivalu u Cannesu (i postala jedini sovjetski film ovjenčan tom nagradom).

Connery, koji je, vjerovali ili ne, jedno vrijeme radio kao mljekar, bio je zaista prirodan glumac i, kako se kaže, "pravo muško". Nije mu bilo teško utjeloviti norveškog istraživača Amundsena, vođu ekspedicije koja je prva stigla do Južnog pola. Film se usredotočio na nesretni pokušaj spašavanja Umberta Nobilea, pionira arktičke avijacije, i drugih preživjelih u padu cepelina "Italia" krajem 1920-ih.

U "Crvenom šatoru" glume Sean Connery kao Amundsen, britanski glumac Peter Finch kao zrakoplovni inženjer Umberto Nobile i prekrasna plavuša Claudia Cardinale, kao šlag na torti.

Ova je drama sjajno prenijela sablasnu atmosferu Sjevernog pola, dok glazba za film, koju su napisali Ennio Morricone i Aleksandar Zacepin, majstorski prate radnju.

Snimanje je trajalo više od godinu dana. Odvijalo se u Estonskoj SSR, na Baltičkom moru i u arhipelagu Svalbard u Arktičkom oceanu, kao i u Rimu i Moskvi. Za to vrijeme je Connery otkrio jedan potpuno novi svemir - Sovjetski Savez.

Film je nadahnuo popularnog sovjetskog glumca i pjevača Vladimira Visockog da napiše pjesmu o Conneryjevom posjetu SSSR-u. Smiješno je bilo to što je Visocki svojoj publici morao objašnjavati tko je zapravo Sean Connery. To je sasvim razumljivo: filmovi o Bondu se u to vrijeme u SSSR nisu prikazivali širokoj publici.

"On je u SSSR stigao misleći da ga ljudi neće pustiti na miru, no ulicama je hodao bez da je itko na njega obraćao pažnju. Većinu ljudi uopće nije bilo briga za njega", govorio je Visocki svojim slušateljima svaki put kad je izvodio svoju pjesmu o Jamesu Bondu. "Jer, iako glumi superheroje, superljude i specijalne agente, on u stvarnom životu nije 'super', nego je potpuno normalna osoba, šarmantan i uglađen gospodin", objašnjavao je Visocki.

"Crveni šator" je bio samo "prvo poglavlje" u zavirivanju Seana Conneryja iza željezne zavjese. Dvadeset godina kasnije, glumac se vratio u SSSR na snimanje drugog filma.

2. Ruska kuća (1990.)

Ovaj je film postao jedan od posljednjih špijunskih filmova hladnog rata. Snimljen je neposredno prije raspada Sovjetskog Saveza 1991. godine.

Snimanje se odvijalo u Vancouveru, Lisabonu, Londonu, Lenjingradu (danas Sankt-Peterburg) i Moskvi. "Ruska kuća" je bila priča o spletkama i avanturama, s izvanrednom glumačkom postavom, uključujući Michelle Pfeiffer i Klausa Mariju Brandauera. Scenarij je prema poznatom romanu Johna le Carréa napisao Tom Stoppard, čovjek koji stoji iza "Zaljubljenog Shakespearea".

Radnja je bila spoj romantike i špijunaže, s lokacijama od kojih zastaje dah i sjajnim glumcima u središtu pozornosti (kemija između dvoje glavnih glumaca, Conneryja i Pfeiffer, bila je zarazna.) Bila je to savršena adaptacija romana Johna le Carréa, dok je glazba Jerryja Goldsmitha začinila čitavu priču. Iako su se neki gledatelji žalili da trileru nedostaje dinamičnih akcijskih scena, drugi su "Rusku kuću" hvalili zbog filozofske radnje i zbog onoga što je rečeno između redaka.

3. Lov na Crveni oktobar (1990.)

Ispostavilo se da su za Seana Conneryja špijunski filmovi dobitna formula. 1990. je glumio u filmu "Lov na Crveni oktobar" u režiji Johna McTiernana, redatelja filma "Umri muški". Ovoga je puta Connery na početku filma čak rekao nekoliko riječi na ruskom.

Film, u kojem su glavne uloge odigrali Sean Connery, Alec Baldwin i Sam Neill, adaptacija je istoimenog romana Toma Clancyja. U središtu priče su sovjetska podmornica po imenu "Crveni oktobar" i njezin kapetan Marko Ramius (Connery), odlučan u provođenju vojnih vježbi uz istočnu obalu Amerike u naivnom pokušaju prebjega. Njegov će potez dovesti SSSR i SAD do ruba rata. Po mišljenju filmofila, "Lov na Crveni oktobar" je najbolja adaptacija Clancyja na velikom platnu. Film je osvojio Oscara za najbolju montažu zvuka.

4. Iz Rusije s ljubavlju (1963.)

Film "Iz Rusije s ljubavlju" (1963.) bio je drugi film iz serijala o britanskom tajnom agentu Jamesu Bondu sa Seanom Conneryjem u glavnoj ulozi. Snimljen je između filmova "Dr. No" (1962.) i "Goldfinger" (1964.). Prema IMDB-u, upravo je ovaj film bio osobni Connoryjev favorit.

Uzbudljiva avantura od početka do kraja, "Iz Rusije s ljubavlju" se smatra jednim od najboljih filmova o Jamesu Bondu. Bond se nađe u žarištu akcije nakon što britansku obavještajnu službu kontaktira mladi sovjetski šifrant, koji ima pristup sovjetskom stroju za dešifriranje zvanom "Lektor". Izvjesna Tatjana Romanova Bondu nudi svoju pomoć u zamjenu za malu uslugu - siguran ulazak u Veliku Britaniju. Iako Bond ne nasjeda na njezinu priču, mora se dočepati "Lektora".

Sir Sean, čija je filmska karijera trajala više od pola stoljeća, ostavio je svoj trag u filmskoj povijesti. Pa ipak, čini se da se obožavatelji glumca slažu: 007 je Conneryjeva najbolja uloga. Nijedan se drugi Bond nije uspio približiti njegovom opuštenom muževnom šarmu i britkom umu.