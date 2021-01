Pet novih ruskih filmova temeljenih na istinitim pričama koje ne smijete propustiti

"Zoja"

U studenom 1941. godine, u jeku borbi za Moskvu, u sela u blizini glavnog grada, koja je zauzeo neprijatelj, poslane su sovjetske diverzantsko-izviđačke grupe. Njihov zadatak bio je spaliti naseljena mjesta koja su Nijemci planirali iskoristiti za smještaj u zimskom razdoblju. Jedna od diverzantkinja bila je 18-godišnja Zoja Kosmodemjanska, dojučerašnja učenica koja je kao dobrovoljkinja otišla na front.

Prije nego što je otkrivena i uhvaćena, Kosmodemjanska je s drugovima uspjela zapaliti tri kuće u selu Petriščevo. Iako je bila podvrgnuta užasnom mučenju i batinama, ovu mladu ženu nisu uspjeli slomiti. I dok su je vodili na vješala ona nije posustajala, pozivajuće okupljene seljane na borbu protiv neprijatelja.

U sovjetsko je doba Zoja Kosmodemjanska slovila za jednu od najslavnijih heroina Drugog svjetskog rata. Posvećeni su joj deseci pjesama, filmova, priča i poema. Nakon raspada SSSR-a, njezin je lik bio izložen i kritikama. Govorilo se da je Kosmodemjanska bolovala od šizofrenije i da je paljenjem kuća osuđivala ljude na okupiranim teritorijima na smrt na hladnoći.

Kako bi stalo na put prekrajanju povijesti, Rusko vojno-povijesno društvo pokrenulo je inicijativu za snimanje novog filma o čuvenoj diverzantkinji pod nazivom "Zoja". "Rusko vojno-povijesno društvo, njegovi suradnci i brojni žitelji naše zemlje znaju za Zoju Kosmodemjansku i njezin herojski podvig. Nažalost, primijetili smo da u posljednje vrijeme mnogi to ne znaju i ne pamte, i da se krenulo čak i s napadima i optužbama. Kao mlada žena ona je u određenom trenutku stala u obranu domovine, mira i naše stvarnosti. Smatramo da smo danas dužni zaštititi je od napada, falsificiranja i blaćenja", rekla je Nadežda Usmanova, rukovoditeljica odjela za informacijsku politiku RVPD-a.

"Černobil"

Neposredno nakon pojave "Černobila", serije koja je zabilježila nevjerojatan uspjeh na kanalu HBO, u Rusiji je počelo snimanje filma o nuklearnoj tragediji. U ulozi redatelja i glavnog glumca u filmu "Černobil" našao se Danila Kozlovski, izvan granica Rusije poznat po ulozi kneza Olega u finalnoj sezoni serije "Vikinzi".

Mladi vatrogasac Aleksej prijavljuje se kao volonter u brigadu za uklanjanje posljedica katastrofe u zoni nesreće. Zajedno s njim u epicentar strašne katastrofe kreću i njegovi prijatelji, inženjer Valerij i ronilac Boris.

"Naš film nije doslovno fokusiran na uklanjanje posljedica černobilske katastrofe, on nije pokušaj sveobuhvatne analize faktora koji su doveli do onoga što se dogodilo 1986. godine, nego osobna priča o obitelji, junaku, djetetu, njihovim međusobnim odnosima, životnim promjenama, o tome kako se ljudi s njima nose", rekao je Kozlovski u intervjuu za Forbes.

"O tome kako se katastrofa zariva u uobičajenu egzistenciju ljudi i mijenja ih, kako oni bivaju prisiljeni s tim se suočiti, na koji način prolaze kroz teškoće ili se slamaju pod njihovim teretom, kako se ponašaju u susretu s jednom od najstrašnijih tehnogenih katastrofa. U principu je za nas to bilo važnije nego bilo koji politički ili neki drugi aspekt."

Film se snimao u Moskvi, Mađarskoj i Hrvatskoj. Međutim, glavna lokacija bila je Kurska nuklearka izgledom identična Černobilskoj.

"Palma"

Godina je 1977. Igor Poljski odlazi avionom u inozemstvo, ali ne uspijeva sa sobom povesti psa po imenu Palma, jer nema odgovarajuću medicinsku potvrdu. Izbačen direktno na pistu, ovčar nalazi utočište na aerodromu, svakodnevno dočekujući avione i ne gubeći nadu da će se u nekom od njih jednog dana naći i njegov vlasnik.

Film se temelji na istinitoj priči koja je sedamdesetih godina prošlog stoljeća potresla čitav Sovjetski Savez. Tisuće ljudi su putem pisama i telegrama izražavale želju da uzmu psa ostavljenog na aerodromu Vnukovo. Na kraju je, nakon dužeg vremena, pas ipak pripao obitelji docentice Pedagoškog instituta Vere Kotljarevske koja je živjela u Kijevu.

Kako je priča o Palmi slična onoj o psu Hachiku, za Japan je napravljena duža verzija filma. Bit će dodane scene snimljene u prefekturi Akita na otoku Honshu uz sudjelovanje ruskih i lokalnih glumaca, a zvat će se "Priča o Akiti i Palmi".

"Pilot"

U zimu 1941. godine Nikolaj Komljev oboren je iznad šumske zabiti. Pilot uspijeva preživjeti, ali najgore tek slijedi. Kako bi došao do svojih morat će savladati hladnoću i glad i spasiti se od čopora vukova i odreda njemačkih vojnika.

Njegova priča je vrlo slična onome što se stvarno dogodilo pilotu Alekseju Maresjevu. Oboren u travnju 1942. godine, on se, orijentirajući se prema suncu, 18 dana probijao kroz šume i močvare do ljudi, dok ga na kraju nisu spasili. Bez obzira na to što su mu obje noge amputirane, Maresjev se vratio u avijaciju i tamo ratovao gotovo do samog kraja rata.

"Iako se film bez sumnje slaže s podvigom Alekseja Marasjeva, riječ je o zbirnom liku, s obzirom na to da je u sovjetskoj vojsci bilo osam takvih slučajeva", ističe redatelj Renat Davletjarov.

Po njegovim riječima, jedan od glavnih zadataka u radu na "Pilotu" bilo je istraživanje ljudske sudbine u naročitim okolnostima.

"Veliki domovinski rat za naš narod ima sakralna svojstva. Pobožan i pun poštovanja odnos prema ratu trajat će još dugo, budući da je bio toliko strašan. Uopće uzevši, ne vjerujem da će se ikada izgubiti. A za umjetničko traganje uvijek je važna sama mogućnost istraživanja ljudske sudbine", rekao je Davletarjev.

"Svjetski prvak"

Na Filipinima je 1978. godine održan jedan od najpoznatijih mečeva u povijesti šaha. Za titulu prvaka borili su se aktualni prvak, sovjetski velemajstor Anatolij Karpov, i izazivač Viktor Korčnoj. Dozu senzacionalizma događaju je dala činjenica da je dvije godine prije toga Korčnoj pobjegao iz SSSR-a, zatraživši azil u Nizozemskoj. Mnogi su na ovaj meč gledali kao na oličenje konfrontacije socijalističkog bloka i zemalja Zapada.

Meč Korčnoja i Karpova obilovao je skandalima. Izazivač je odbio pružiti ruku sovjetskom šahistu, za vrijeme meča nije skidao naočale za sunce i demonstrativno je ostao sjediti dok je intonirana Internacionala koju su Filipinci greškom pustili umjesto sovjetske himne. Osim toga, tražio je i da se iz prvih redova premjesti sovjetski psiholog Zuhar, koji ga je, kako je Korčnoj tvrdio, neprestano gledao.

Zbog epidemije novog koronavirusa snimanje filma "Svjetski prvak" o napetom sportskom duelu nekoliko je puta prekidano i odgođeno. Kako se očekuje, premijera će biti održana krajem 2021. godine. "Otvorit ćemo novu stranicu u filmovima o šahu", ambiciozno je najavio redatelj Aleksej Sidorov.