Aleksej Maresjev: Pilot koji je preživio 18 dana u zaleđenoj divljini

Priča o Alekseju Maresjevu, legendarnom sovjetskom pilotu koji je preživio avionsku nesreću tijekom Drugog svjetskog rata i koji je morao 18 dana puzati po snijegom prekrivenoj šumi sa slomljenim nogama poznata je mnogima u Rusiji. Unatoč tome što su mu obje noge amputirane, Maresjev se vrlo brzo vratio u službu.

Nakon rata je njegova priča prepričana u knjizi pod nazivom "Priča o pravom čovjeku". Ova je knjiga postala obavezna školska lektira (i još uvijek to je).

Jedini detalj koji je ovoj priči do danas nedostajao je stvarno mjesto pada Maresjevljevog zrakoplova. Čini se da se ova zagonetka danas bliži rješavanju.

Novi dokumentarac RT-a istražuje navodno mjesto nesreće. U njemu se pojavljuju Maresjevljev sin i unuk koji posjećuju šumu po kojoj je hrabri pilot puzao više od dva tjedna tražeći pomoć.

"Kako je to uspio", pita se unuk koji pokušava puzati samo nekoliko metara prije no što odustaje. "Ne, ljudi, to je nemoguće... To nije moguće bez nogu."

Maresjevljev izazov preživljavanja nemogućeg i danas nadahnjuje pilote.

"U školi sam bio jako impresioniran Maresjevljevom pričom", kaže Mihail Barinin, redatelj dokumentarca.

"Bio sam fasciniran time kako je običan čovjek postao legenda i kako su drugi mogli slijediti njegove korake", dodaje Barinin. "Ovaj film istražuje značenje riječi junak i ideju da danas postoje ljudi koji bi također mogli postati legende poput Maresjeva."

Ako želite saznati više o hrabrom pilotu i njegovom naslijeđu, pogledajte dokumentarac koji je premijerno prikazan 19. svibnja na RTD.RT.COM.