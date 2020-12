Neka najbolji ruski vojni orkestri zatresu vaše zvučnike! (VIDEO)

U Rusiji različiti rodovi vojske imaju vlastite glazbene ansamble. Vojni glazbenici ne samo što održavaju moral i borbeni duh ruskih vojnika, nego također izvode koncerte za široku publiku. Neki od ovih pjevača i plesača poznati su širom svijeta. Za vas smo izdvojili najbolje ruske vojne ansamble.

1. Ansambl pjesme i plesa Crvene armije "Aleksandrov"

Vladimir Fedorenko/Sputnik Vladimir Fedorenko/Sputnik

Legendarni Ansambl pjesme i plesa "Aleksandrov" jedan je od najvećih vojnih glazbenih sastava u Rusiji. Prvi zbor Crvene armije iz 1928. godine imao je 12 izvođača, ali do sredine 30-ih već ih je bilo 300! Osnivač zbora general-bojnik Aleksandar Aleksandrov autor je sovjetske himne i mnogih poznatih ratnih pjesma. Za vrijeme Drugog svjetskog rata njegov zbor i orkestar nastupili su na frontu 1500 puta. Aleksandrov je umro u Berlinu 1946. godine za vrijeme turneje. 2016. godine 64 glazbenika i njihov dirigent stradali su u nesreći aviona Tu-154 iznad Crnog mora. Ansambl je bio na putu za rusku bazu u Siriji. Ipak, "Aleksandrov" je otada u obnovljenom sastavu nastavio nastupati u Rusiji i inozemstvu.

2. Zbor ruske policije

Vladimir Smirnov/TASS Vladimir Smirnov/TASS

Službeni naziv ovog sastava je Akademski ansambl pjesme i plesa snaga Nacionalne garde Rusije. To je glazbeni kolektiv Nacionalne garde i Ministarstva unutarnjih poslova Rusije. Osnovan 1973. godine, ansambl obuhvaća plesni kolektiv, orkestar, dječji ansambl i zbor od 70 članova koji služe u sastavu ruske policije ili Nacionalne garde. Zbor je poznat po obradama svjetski poznatih hitova kao što su Get Lucky i Last Christmas.

3. Ansambl Zapadnog vojnog okruga

Glazbeni sastav Zapadnog vojnog okruga osnovan je 1929. godine u Domu Crvene armije u Lenjingradu. Bend je u početku činilo samo šest pjevača, dva plesača, harmonikaš i recitator, ali uskoro je dobio još nekoliko desetaka članova. Za vrijeme rata održali su preko 2000 koncerata za branitelje Lenjingrada, uključujući i nastupe za vojnike na prvim borbenim linijama. 60-ih godina ansambl je krenuo na turneju po inozemstvu, obilazeći zemlje kao što su Austrija i Kuba. Tri puta (1982., 1984., 1986.) glazbenici su posjetili Afganistan, gdje su izveli oko 50 koncerata za vojnike. 1986. i 1987. godine pjevali su za one koji su sudjelovali u uklanjanju posljedica Černobilske nuklearne katastrofe. Ovaj vojni ansambl je laureat mnogih međunarodnih natjecanja i festivala.

4. Ansambl ruskih Zračno-desantnih snaga

Nastup u Beogradu Jevgenij Bijatov/Sputnik Jevgenij Bijatov/Sputnik

Bend "Plavih beretki" osnovan je 1937. godine. Od prvog dana Velikog domovinskog rata glazbenici su nastupali za vojnike na prvim borbenim linijama, od Staljingrada do Berlina. Pobjedničke 1945. godine ansambl je ušao u Berlin zajedno s jedinicama gardijske armije i 3. svibnja izveo koncert na stepenicama poraženog Reichstaga. Narednih godina bend je nastupao u mnogim gradovima Njemačke i Sovjetskog Saveza, Čehoslovačke, Poljske, Mađarske i u drugim europskim zemljama. 1994. godine sjedište ansambla prebačeno je iz Berlina u Moskvu. Danas ansambl održi preko 100 koncerata godišnje širom Rusije i u inozemstvu.

5. Ansambl ruskih strateških snaga

"Crvena zvijezda" (Krasnaja zvezda) ili Ansambl pjesme i plesa Raketnih snaga strateške namjene osnovan je u lipnju 1977. godine. Oni glavne koncerte održavaju u udaljenim vojnim naseljima raketnih snaga i ratnim žarištima kao što su Afganistan i Čečenija. Danas ansambl "Crvena zvijezda" održava turneje po Rusiji i inozemstvu, a također snima albume i videospotove.

6. Ansambl Baltičke flote

Igor Zarembo/Sputnik Igor Zarembo/Sputnik

Osnovan 1939. godine u Lenjingradu, ansambl Baltičke flote je blisko surađivao sa sovjetskim skladateljima i pjesnicima, koji su pisali pjesme za pripadnike mornarice. Za vrijeme Velikog domovinskog rata umjetnici ansambla su sudjelovali u obrani Moonsundskih otoka. Svih 900 dana opsade Lenjingrada oni su se nalazili u gradu, nastupajući za njegove stanovnike i za vojnike na borbenim linijama. Tijekom rata ansambl je izveo oko 2500 koncerata. Gotovo trećina članova ansambla izgubila je život u tom razdoblju. Od 1953. godine Ansambl Baltičke flote ima sjedište u najzapadnijoj regiji Rusije u Kalinjingradu.

7. Ansambl Crnomorske flote

Tabildi Kadirbekov/Sputnik Tabildi Kadirbekov/Sputnik

Prvi zbor pripadnika ruske mornarice osnovao je u Sevastopolju 1903. godine Fjodor Šaljapin. Njegovi članovi su se kasnije, 1932. godine, priključili Ansamblu Crnomorske flote. Kao i drugi glazbenici, u ratnim su godinama nastupali na frontu za pripadnike mornarice. Održali su tada preko 2000 koncerata. 1945. godine ansambl je nastupio pred sudionicima čuvene međunarodne konferencije u Jalti. Gledatelji su posebno uživali u mornarskim pjesmama i plesovima.