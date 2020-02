Rusija u filmovima: Prave ili lažne lokacije?

U filmu "Umri muški: Dobar dan za umiranje" prave su snimke Moskve montirane u scene snimljene u Budimpešti. Preko puta Borodinskog mosta (lijevo) pojavio se dodatni most (desno). Znak na njemu sugerira da cesta vodi do Kijevskog kolodvora. U stvarnosti je obrnuto.

**Lažna Rusija**

McMafia

Alex dolazi posjetiti stan iz svog djetinjstva, no u Moskvi građevina poput ovih nije bilo. James Watkins/Cuba Pictures, British Broadcasting Corporation (BBC), American Movie Classics (AMC), 2018. James Watkins/Cuba Pictures, British Broadcasting Corporation (BBC), American Movie Classics (AMC), 2018.

Finale recentntne BBC-jeve serije o nasljedniku londonske obitelji ekspata, koji je Rusiju napustio kao dijete te je prisiljen postati novi kralj organiziranog kriminala, odvija se u Moskvi... pa, recimo. Taj je dio serije snimljen u Beogradu, glavnog gradu Srbije. Izbor nije loš - Beograd pomalo podsjeća na Moskvu iz sovjetske ere. Problem je u tome što se serija odvija u današnje vrijeme, a moderna je Moskva otad uznapredovala.

Retro znak za metro i pogrešna vrsta slova M prvi su znakovi da nismo u Moskvi. James Watkins/Cuba Pictures, British Broadcasting Corporation (BBC), American Movie Classics (AMC), 2018. James Watkins/Cuba Pictures, British Broadcasting Corporation (BBC), American Movie Classics (AMC), 2018.

Prijelaz postaje jasan čim se likovi spuste u podzemnu željeznicu koja izgleda previše arhaično, a stvarnosti ne odgovaraju ni veliki logo metroa "M" ni okretne rampe. Kasnije, kada Alex posjeti stambenu četvrt kako bi navodno pogledao svoj stan iz djetinjstva, stvari postaju sve gore. Stil i vrsta zgrade uopće se ne mogu naći u Moskvi, a nisu se mogli naći niti u vrijeme kad je naš lik još bio dijete.

Alex se u metrou kroz rampu progura iza drugog putnika. James Watkins/Cuba Pictures, British Broadcasting Corporation (BBC), American Movie Classics (AMC), 2018. James Watkins/Cuba Pictures, British Broadcasting Corporation (BBC), American Movie Classics (AMC), 2018.

Provlačenje kroz rampu u pravom Moskovskom metrou ne bi bilo tako jednostavno. Moskva Agency Moskva Agency

U seriji su korištene i panoramske snimke prave Moskve, dok su neke lokacije u Zagrebu (u kojem je snimljen veći dio serije) također povremeno mijenjale Moskvu.

Moderni logo Moskovskog metroa Moskva Agency Moskva Agency

Domovina

Scene u Moskvi u sedmoj sezoni serije snimljene su u Budimpešti u Mađarskoj.

Navodno sjedište GRU-a (skr. nekadašnjeg imena vojne obavještajne službe Ruske Federacije) u seriji smješteno je u povijesnoj zgradi u centru grada koja izgleda kao antiteza "najsigurnijoj lokaciji u Rusiji", kako su je okarakterizirali scenaristi. Ljudi hodaju po vanjskim zidovima zgrade i ulaze kroz prozore. Pravo je sjedište namjenski izgrađeno posljednjih godina i nešto je prijetećeg izgleda, kao što vidite, takvo se ponašanje tamo ne bi toleriralo!

Carrie Mathison iz Domovine hoda po vanjskom zidu izmišljenog sjedišta GRU-a u Moskvi - no tvorci serije nisu skinuli zastave Europske unije i Mađarske. Showtime, 2018. Showtime, 2018.

Pravo sjedište Glavne uprave Glavnog stožera Oružanih snaga Ruske Federacije (GU), koja se u Domovini naziva kraticom dotadašnjeg naziva - GRU. Jevgenij Bijatov/Sputnik Jevgenij Bijatov/Sputnik

Mnogi su se Rusi s nevjericom osvrnuli na zbunjujuće registarske tablice u navodnim moskovskim epizodama, koje su bile ili mađarske ili su namjerno bile samo hrpa besmislica.

Ovo je mađarska registarska tablica, a na uglu zgrade se vide ulični natpisi u Budimpešti. Showtime, 2018. Showtime, 2018.

Ova je registarska tablica napravljena tako da izgleda ruski, no na njoj je previše brojeva. Showtime, 2018. Showtime, 2018.

Domovina je poznata po izmjeni lokacija. Njezina je ranija libanonska priča snimana u obližnjem Izraelu, a priča se da će Afganistan u nadolazećoj 8. sezoni biti smješten u Maroku.

Ubijanje Eve

Iako bi neki ruski fanovi serije rekli da ih prikaz Moskve "nije uvrijedio", to nije Moskva - ulične scene su snimljene u Bukureštu u Rumunjskoj. A navodni je "ruski zatvor" zapravo samo napušteni zatvor u Velikoj Britaniji.

Ova scena iz Ubijenje Eve je čisti Bukurešt, upotpunjen s registarskim tablicama i oglasima na rumunjskom - no u pozadinu je montirana moskovska katedrala sv. Vasilija kako bi lokacija više nalikovala na Moskvu. Sid Gentle Films, 2018. Sid Gentle Films, 2018.

Jack Ryan: Poziv iz sjene

Ovaj je blockbuster, čiji se veći dio radnje navodno odvija u Rusiji, sniman uglavnom u Velikoj Britanije, a mnoge su lokacije u filmu koje su navodno Rusija zapravo... u Londonu! To uključuje sjedište ruskog negativca i scenu u navodnoj ruskoj pravoslavnoj crkvi - koja je snimljena u katoličkoj crkvi, i to u londonskoj Westminsterskoj katedrali (koju ne treba brkati s Westminsterskom opatijom). Centar Liverpoola je mijenjao ostatak "Moskve".

Jack Ryan se s antagonistom susreće u tobožnjoj ruskoj pravoslavnoj katedrali Krista Spasitelja u Moskvi. Paramount Pictures, Skydance Productions, Mace Neufeld Productions, 2014. Paramount Pictures, Skydance Productions, Mace Neufeld Productions, 2014.

Scena je zapravo snimljena u katoličkoj Westminsterskoj katedrali u Londonu (ne treba je brkati s Westminsterskom opatijom).

Ovako katedrala Krista Spasitelja zapravo izgleda iznutra. Sergej Pjatakov/Sputnik Sergej Pjatakov/Sputnik

Černobil

Neki su dijelovi višestruko nagrađivane HBO-ove emisije zapravo snimljeni u Ukrajini - gdje su se mnogi njezini događaji odvili u stvarnosti. Glavna se lokacija snimanja - za koju se priznaje da je odabrana iz financijskih razloga - nalazila u Litvi. Drugi najveći grad u zemlji, Kaunas, glumio je Moskvu 1980-ih. No prikazivanje glavnog grada Rusije prije 30 godina bilo je ispunjeno poteškoćama - za tu ulogu nije prikladna ni današnja Moskva.

Kaunas ima djelove sa sovjetskom arhitekturom, a neke litavske zgrade i dalje imaju elemente tipičnih sovjetskih životnih uvjeta. No to je također jedna od stvari kod kojih serija nije pretjerano realistična. Čini se da je njezin glavni protagonist, akademik Valerij Legasov, nekada direktor svemoćnog Kurčatovljevog instituta, i sam okusio bijedu životnih uvjeta običnih ljudi u staroj, raspadnutoj zgradi - u kojoj izvršava samoubojstvo u prvoj sceni.

Bijeda fiktivne Legasovljeve kuhinje bila bi neuobičajena za bilo koji moskovski dom, no za osobu njegovog socijalnog statusa ona je upravo nevjerojatna. HBO, 2019. HBO, 2019.

Pravi je Legasov živio - i umro - u prostranoj dvokatnici u oblasti Ščukino u Moskvi, nedaleko od Kurčatovljevog instituta. Izgrađena u neoklasičnom stilu Staljinove ere, bila je to, po sovjetskim standardima, ekskluzivna rezidencija. Njegovi su potomci nastavili posjedovati kuću u postsovjetskoj eri.

Fiktivni Legasov sakriva vrpce iza cigle u svojoj naoko raspadnutoj zgradi. HBO, 2019. HBO, 2019.

Pehotnaja 26 u Moksvi, pravi dom Valerija Legasova Natalija Popova/optimisty.com Natalija Popova/optimisty.com

Pa kako je onda Legasov sakrio vrpce svojih sjećanja od KGB-a iza cigle u zidu, pitat će predani gledatelji? Nije. Vrpce je ostavio u svom uredu u Moskovskom državnom sveučilištu, a adresirao ih je na svog prijatelja - glavnog urednika lista Pravda.

Zrno utjehe

U završnici filma, James Bond putuje u Kazanj u Rusiji kako bi poravnao račune. Jednolične vojarne pokrivene snijegom zapravo su bile napušteni vojni objekti u Velikoj Britaniji.

Iako su za Zrno utjehe bile prekrivene snijegom, vojne barake Aldershot mnogim Rusima nisu izgledale kao Kazanj. Mark Forster/Columbia Pictures, Danjaq Productions, Eon Productions Ltd., Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), United Artists, 2008. Mark Forster/Columbia Pictures, Danjaq Productions, Eon Productions Ltd., Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), United Artists, 2008.

Stanovnici Kazanja u Rusiji vjerojatnije će prepoznati svoj grad na ovoj stvarnoj fotografiji. Roman Kručinin/Sputnik Roman Kručinin/Sputnik

**Uglavnom lažna Rusija**

Nemoguća misija: Protokol Duh

Kao što vjerojatno možete pretpostaviti, scena u kojoj Tom Cruise diže Kremlj u zrak nije snimljena u blizini Kremlja, nego na setu. Lokacije snimanja većine uličnih scena, kao i zatvorene lokacije tobožnjeg Kremlja, bile su u Pragu i oko njega. Voditelji višemilijunske franšize su se žalili da je prava Moskva preskupa za snimanje u usporedbi sa srednjoeuropskim gradom - ipak, neke su od panoramskih snimki zaista snimljene u Rusiji, uključujući one Crvenog trga i [netaknutog] Kremlja.

Vyšehrad u Pragu, koji se koristio kao ulaz u Kremlj, s vanjske je strane pomalo blijed u odnosu na izvornik. Legion Media Legion Media

Dok Tom Cruise odlazi od fiktivnog Kremlja koji samo što nije eksplodirao, parkirani automobili imaju očito neruske registarske tablice. Brad Bird/Paramount Pictures, 2011. Brad Bird/Paramount Pictures, 2011.

Ups! Brad Bird/Paramount Pictures, 2011. Brad Bird/Paramount Pictures, 2011.

Pravi Kremlj, ovdje prikazan iz istog ugla, nešto je jarkije boje te je na sreću još uvijek u jednom komadu. Legion Media Legion Media

Umri muški: Dobar dan za umiranje

Šuškalo se da će se peti nastavak serije filmova Umri muški snimati u Moskvi, no to se ipak nije dogodilo - producenti su zaista istraživali moskovske lokacije i pokušali sve uskladiti, no u tome nisu uspjeli, navodeći da stvar nije izvediva. Ipak, u Moskvu su otpremili sporednu snimateljsku ekipu da snimi nekoliko stvari, uključujući panoramske snimke i hotel Ukrajina izvana. Glavno je snimanje premješteno u Budimpeštu, koja je u filmu odglumila veći dio Moskve.

Ovaj panoramski pogled na Budimpeštu podjeća na Moskva jer je na njega u pozadini montiran Moskva-City. Dune Entertainment, Media Magik Entertainment, Twentieth Century Fox Film Corporation, 2013. Dune Entertainment, Media Magik Entertainment, Twentieth Century Fox Film Corporation, 2013.

Ovo je, međutim, prava Moskva. Dune Entertainment, Media Magik Entertainment, Twentieth Century Fox Film Corporation, 2013. Dune Entertainment, Media Magik Entertainment, Twentieth Century Fox Film Corporation, 2013.

U ovom je filmu i Černobil snimljen u Mađarskoj, neposredno izvan Budimpešte - što možda objašnjava kako su likovi uspjeli stići tamo oko 30 minuta nakon napuštanja "Moskve"! Černobil bi se trebao nalaziti u drugoj zemlji, stotinama kilometara daleko, što film prilično opušteno ignorira.

Resident Evil: Osveta

Na registarskoj tablici automobila koji je u Moskvi vozila Mila Jovovich nalaze se slova latinične abecede. Paul W.S.Anderson /Davis Films/Impact Pictures (RE5), Constantin Film International, 2012. Paul W.S.Anderson /Davis Films/Impact Pictures (RE5), Constantin Film International, 2012.

Dio zadnjeg dijela zombi franšize odvija se u "simulaciji" Moskve, a pozadinske su scene za njega djelomično snimane u pravoj Moskvi. Međutim, velik je dio onoga što je završilo u filmu računalna simulacija, gdje položaj zgrada i lokacija metro stanice Arbatskaja ne odgovaraju stvarnosti. Sve su registarske tablice na automobilima "smiješne". Filmskoj ekipi je bilo dopušteno snimiti neke pozadinske prizore u pravom moskovskom metrou, a obrisi stanice Arbatskaja (linija 3), gdje likovi uskaču u automobil, temeljeni su na stvarnim obrisima. Glavna je scena u metrou na susjednoj stanici kasnije snimljena... u Torontu u Kanadi!

Scena koja se naoko odvija na stanici Arbatskaja Paul W.S.Anderson /Davis Films/Impact Pictures (RE5), Constantin Film International, 2012. Paul W.S.Anderson /Davis Films/Impact Pictures (RE5), Constantin Film International, 2012.

Stanica Arbatskaja (linija 4) u Moskovskom metrou Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0) Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0)

**Uglavnom prava Rusija**

Zlatno oko

Bondovski klasik s Pierceom Brosnanom nije štedio na svojoj čuvenoj "sceni tenkovske potjere" u Lenjingradu (danas Sankt-Peterburg). Većina je snimki grada u sceni stvarna i snimljena na lokaciji s pravim tenkom, iako je dio s najviše razaranja, razumljivo, snimljen na rekonstruiranom setu.

Pierce Brosnan je scenu tenkovske potjere snimio na stvarnoj lokaciji, no najrazorniji su dijelovi, poput ovog, snimljeni na setu. Martin Campbell/MGM, United Artists, 1995. Martin Campbell/MGM, United Artists, 1995.

Prava lokacija kroz koju James Bond, srećom, nije prošao u tenku. Maxim Khlopov (CC BY-SA 4.0) Maxim Khlopov (CC BY-SA 4.0)

**Prava Rusija**

Bourneova nadmoć

Ovaj je nastavak akcijske franšize Matta Damona gotovo jedinstvena po tome što su sve moskovske scene zaista snimljenje na lokaciji - u Moskvi! Automobilsku potjeru krase vjerodostojan ambijent i pravi ruski automobili - iako je film snimljen prije šesnaest godina, pa današnja Moskva više nema te taksije marke Volga.

Automobilska potjera je snimljena na pravim moskovskim ulicama u pravim moskovskim taksijima - no njih danas u Moskvi više ne možete vidjeti. Paul Greengrass/Universal Pictures, 2004. Paul Greengrass/Universal Pictures, 2004.

Pravi Kijevski željeznički kolodvor na koji Bourne stiže oko 2004. Paul Greengrass/Universal Pictures, 2004. Paul Greengrass/Universal Pictures, 2004.

Kijevski željeznički kolodvor danas Jevgenij Samarin/Sputnik Jevgenij Samarin/Sputnik

Još je šarmantnije što je scena u kojoj Bourne posjećuje nebodersku rezidencijalnu četvrt originalna, snimljena u kvartu Krilatskoje na zapadu Moskve.

Amerikanci

Iako će mnogi Rusi imati puno toga za reći o realizmu (ili nerealizmu, ovisno o slučaju) serije o ruskim špijunima općenito, Moskva iz pete sezone je prava. Snimljena je, naravno, sada, tako da današnja Moskva u seriji igra ulogu sebe 30 godina mlađe. U nekim su se intervjuima producenti prisjetili poteškoća u pronalaženju mjesta koja izgledaju dovoljno staro i nepromijenjeno da mogu proći kao da su 1980-e.