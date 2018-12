10 najpoznatijih holivudskih filmova snimljenih nakon Hladnog rata u kojima su Rusi "loši momci"

1. "Zlatno oko" (GoldenEye, 1995.)

"Zlatno oko" je prvi film o Jamesu Bondu snimljen nakon raspada Sovjetskog Saveza i završetka Hladnog rata. Holivudski redatelji se u to doba još uvijek nisu oslobodili straha od Rusije.

James Bond se bori protiv kriminalne organizacije poznate kao "Janus", koja je prodrla u ruski vojni vrh. Zločinci žele uništiti London moćnim satelitskim laserskim oružjem, a James Bond jedini može spasiti čovječanstvo.

2. "Grimizna plima" (Crimson Tide, 1995.)

Radnja se odigrava sredinom 1990-ih kada je Rusija usred ekonomske i političke krize zahvaćena građanskim ratom. Sjedinjene Države su zabrinute, jer Rusija posjeduje nuklearno oružje, i zato u nastalom kaosu šalju svoje podmornice blizu njezinih obala i tako pokušavaju kontrolirati situaciju, budući da se nad planetom nadvila opasnost od nuklearnog rata.

3. "Svetac" (The Saint, 1997.)

I ovdje je radnja smještena u 1990-te, kada je Rusija bila u velikoj krizi. Moskovljani se smrzavaju u stanovima bez grijanja, lokalni oligarh Ivan Tretjak želi potisnuti slabog predsjednika Karpova i sav narodni gnjev usmjerava na Amerikance, a razularena gomila drži američko veleposlanstvo pod opsadom.

Nitko, međutim, ne zna da je Tretjak glavni krivac za tako dugotrajnu krizu i sada samo znanstvenica Emma Russell i profesionalni lopov Simon Templar mogu zaustaviti bezumnog zločinca.

4. Air Force One (Air Force One, 1997.)

Hladni rat je završen, a Rusija je postala pouzdani saveznik Amerike, ali lider Kazahstana, general Radek, sanja o obnavljanju moćnog Sovjetskog Saveza.

Pripadnici zajedničkih rusko-američkih specijalnih jedinica su uhvatili Radeka, ali je grupa njegovih suučesnika otela zrakoplov američkog predsjednika i drži ga kao taoca s namjerom da pomoću njega oslobodi svog lidera.

I pored toga što je u ulozi "lošeg momka" prikazan Kazahstan, u filmu ne igra nijedan kazahstanski glumac. Svi neprijatelji su Rusi, od terorista u zrakoplovu do pilota u neprijateljskim migovima.

5. "Mirotvorac" (Peacemaker, 1997.)

Sudeći po Hollywoodu, svaki kriminalac koji drži do sebe bar jednom je u postsovjetskoj Rusiji pokušao ukrasti atomsku bombu. U ovom filmu se na takav potez odlučio general Kodorov. Nakon uspješne krađe njegovi ljudi pokušavaju "utopiti" oružje za masovno uništavanje i prodati ga jugoslavenskim teroristima čija se meta nalazi negdje u SAD-u.

Po svemu sudeći, jedini čovjek koji može zaustaviti ruskog generala je potpukovnik specijalnih jedinica vojske SAD-a Thomas Devoe, koji se otiskuje na putovanje u nepoznatu i opasnu Rusiju.

6. "Cijena straha" (Sum of all fears, 2002.)

Jack Ryan je junak kojeg je stvorio američki pisac Tom Clancy. On 1984. godine kreće u legendarni lov na Crveni oktobar. U ovom filmu međunarodna teroristička skupina pokušava izazvati rat između Rusije i SAD-a. Dvije zemlje u svojim odnosima stižu do situacije u kojoj su spremne jedna nad drugom izvršiti nuklearni napad. Kao i uvijek, samo Ryan može to spriječiti.

7. "Nemoguća misija: Protokol duh" (Mission Impossible: Ghost Protocol, 2011.)

U četvrtom dijelu čuvene franšize terorist po imenu Kobalt uspijeva učiniti ono o čemu su stoljećima sanjali svi neprijatelji Rusije - diže u zrak Kremlj. Rusi, međutim, za ovaj zločin greškom optužuju američkog agenta Ethana Hunta i Ameriku. Kao i uvijek, dvije zemlje dospijevaju na rub nuklearnog rata.

Da bi sprao ljagu sa svog imena i spriječio konflikt, agent Hunt treba pronaći i zaustaviti Kobalta prije nego što ruski agenti uhvate njega.

8. "Crvena zora" (Red Dawn, 2012.)

Ovo je remake istoimenog filma iz 1984. godine. Stari film govori o ulasku sovjetskih trupa u SAD, a u novoj je verziji napadač Sjeverna Koreja. Međutim, ubrzo saznajemo da agresore podržava ultranacionalistička Rusija, tako da se Amerikanci moraju boriti i protiv korejskih napadača i protiv pripadnika ruskog "Specnaza" koji su prodrli na američki teritorij.

9. "Jack Ryan: Poziv iz sjene" (Jack Ryan: Shadow Recruit, 2014.)

Još jedna avantura Jacka Ryana u Rusiji. Ovoga puta analitičar CIA-je treba zaustaviti ruskog ministra unutarnjih poslova i moćnog tajkuna koji pokušava izazvati ekonomski kolaps u Americi.

10. "Hunter Killer" (Hunter Killer, 2018.)

Ovo je jedan od rijetkih filmova gdje Hollywood prikazuje rusku vojsku kao moćnu i suvremenu silu, a ne kao zastarjelu i smiješnu hordu.

Militantni ministar obrane je uklonio s vlasti ruskog predsjednika i drži ga zarobljenog u vojnopomorskoj bazi na sjeveru Rusije. Amerikanci tajno šalju pripadnike svojih specijalnih jedinica da spase predsjednika i spriječe Treći svjetski rat.

Nažalost, Hollywood ne može bez svojih stereotipa: tri američka marinca ubijaju na desetke ruskih vojnika.