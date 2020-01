8 razloga zašto nije lako biti Rus

1. Rusi su žrtve stereotipa

Maksim Bogodvid/Sputnik Maksim Bogodvid/Sputnik

Rus koji putuje po svijetu je hodajući primjer ovisnika o votki, biće otporno na mraz i špijun Hladnog rata. Štoviše, izaziva iskreno čuđenje što na glavi nemate šubaru ukrašenu srpom i čekićem.



"Kao Ruskinju u Kanadi stalno me prate šale o votki, hladnom ratu i pitanje jesam li špijun", piše Tamara Mitrofanova (22) iz Vancouvera.



"Mene moji hrvatski rođaci i prijatelji u šali stalno zovu 'KGB djevojka' i 'ruska špijunka'", kaže naša kolegica Marija Grigorjan koja stalno živi u Zagrebu.



I najčešće se misli da je svaka ruska duša natopljena votkom i da svi počinjemo piti od ranog jutra kako bi jad u kojem živimo postao bar malo podnošljiviji. Žao mi je što vas moram razočarati, ali ima Rusa koji uopće ne piju. I ima ih puno.

2. Hollywood nas stalno demonizira (pa i veći dio svijeta)

United Artists, 1985. United Artists, 1985.

Ivan Drago je prijetio svima voljenom Rockiyu; James Bond je umalo postao žrtva opasne Ruskinje Ksenije Onatop i njenog nadređenog, ruskog generala; Bruce Willis je jurio ruskog oligarha Jurija Komarova koji trguje opasnim oružjem... Spisak se nikad ne završava.

Rusi kao da su savršeni zločesti dečki za Hollywood. U svakom slučaju, filmski se djelatnici ne trude pronaći druge.

3. Nije lako putovati

Sergej Mamontov/Sputnik Sergej Mamontov/Sputnik

Državljani Rusije mogu posjetiti 126 država bez viza (ili dobiti vizu prilikom dolaska), dok Amerikanci 184 države! A da ne govorimo o tome da Rusima treba Schengen viza kako bi posjetili EU.

A što ćemo s udaljenostima? Zamislite da živite u Irkutsku i planirate put u Pariz. To putovanje će potrajati oko 20 sati, a Irkutsk uopće nije najizoliraniji ruski grad.

4. Pa ipak, gdje god pošli – Rusa sretni

Igor Kubjedinov/TASS Igor Kubjedinov/TASS

Tako nekako ispada da kud god se uputimo na odmor naiđemo na svoje sunarodnjake. Ponekad Rusi putuju u nadi da bar nekoliko dana neće sresti nijednog čovjeka koji govori ruski.



Ali Rusi vole putovati, a neki se ne boje osramotiti svoje sunarodnjake i državu različitim pijanim incidentima, po čemu su ruski turisti odlično poznati u Turskoj, Egiptu ili Tajlandu. Zato se smatra da su Rusi kao turisti možda najgori narod na svijetu. Mi, naravno, shvaćamo da je to pretjerivanje, ali i sami bježimo od nama sličnih.

5. Osuđeni smo na nošenje tople odjeće veći dio godine

Sergej Savostjanov/TASS Sergej Savostjanov/TASS

Težak zimski kaput ili jakna preko debelog džempera, a ispod košulja, a ispod košulje potkošulja s dugim rukavima – ovako se oblači jedan prosječan Rus tokom zime, a ruska zima je vrlo duga.



"Mrzim kape, teške, glomazne cipele, mrzim kada vidim da su svi oko mene obučeni u bezbojnu odjeću", piše Dima Vorobjov.



A još strašnije izgledaju prljave ulice poslije snijega. Cipele vam traju ne više od jedne sezone i osuđeni ste dan provesti u blatnjavoj obući.

6. Strana roba vas košta dvostruko skuplje

Jevgenija Novoženina/Sputnik Jevgenija Novoženina/Sputnik

Rusi vole kupovati. Prate modu, u trendu su i kupuju nove "Apple" proizvode, ali preplate ih. Evo primjera:



Najskuplji posljednji model iPhone 11 Pro 512GB SIM-Free košta u Americi $1,450 (oko 9500 kn), dok u Rusiji 130 000 rubalja (oko 13 000 kn)! Razlika je itekako vidljiva.



Za par tenisica Nike Air Max 90 u SAD-u ćete platiti $120, a u Moskvi 11 500 rubalja (odnosno $183).



Ali za Ruse je najbolnije pitanje automobila. Range Rover Evoque sklopljen u Europi u Americi košta $43 662 (oko 250 000 kn). Pogodite koja mu je cijena u Rusiji. Odgovor glasi: 3 760 000 rubalja (oko 375 000 kn). Je li to u redu?

7. Rusku klasičnu književnost čitate još u školi

Komsomoljskaja Pravda/Global Look Press/TASS Komsomoljskaja Pravda/Global Look Press/TASS

Reći ćete da to i nije tako loše, ali istina je da je to užas svakog ruskog učenika! Mislite da su osnovnoškolci u stanju pratiti duševne patnje i peripetije junaka Dostojevskog? A kada vam kažu da do petka morate pročitati četiri toma "Rata i mira"?!



"Lkudi imaju neku čudnu želju pisati rečenice od 300 riječi i knjige od 6 000 stranica. Lav Tolstoj je odličan primjer. Dobro, pretjerujem, ali stječe se takav dojam. Usporedite to s Hemingwayem", piše Rus, Anton Antič.

8. Propovijedate fatalizam

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Rezultati anketa 2014. godine su nas šokirali: 70 % Rusa ne vjeruje u mogućnost da se u ovoj zemlji čovjek može obogatiti na legalan način. Za Ruse je takozvani američki san neki nejasan pojam. Većina nas ne vjeruje u promjene nabolje.



U dubini duše Rusi su fatalisti: mi vjerujemo da je sve predodređeno i neizbježno. Ponekad se ponašamo pasivno i nezainteresirano, pa promatrač može pomisliti da smo pesimisti. Naravno, istina nije tako crna. A kad razmisliš bolje, što ako je kraj svijeta blizu?