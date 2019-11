Koji su ruski filmovi kandidati za "Zlatni globus"?

"Visoka djevojka"

Kantemir Balagov/Non-Stop Production,2019. Kantemir Balagov/Non-Stop Production,2019.

Suvremena ruska kinematografija puno nade polaže u 28-godišnjeg redatelja Kantemira Balagova. Njegovo je debitantsko ostvarenje "Bliskost" 2017. godine odlično primljeno u Cannesu. Film je osvojio nagradu pratećeg programa "Poseban pogled", kao i nagradu filmske kritike FIPRESCI. Sudbina njegovog drugog filma zasad također mnogo obećava: priča o odnosu između dvije prijateljice u Lenjingradu poslije Drugog svjetskog rata već obilazi europske festivale, a u Cannesu je pokupila iste nagrade kao i Balagovljev prethodni film.

Naslovni lik u filmu je žena po imenu Ija, bivša vojnikinja, demobilizana poslije ozljede. Sada radi kao medicinska sestra u bolnici i odgaja malog sina. Jednog dana joj se na pragu kuće pojavljuje prijateljica Maša, koja stiže ravno s fronta. Jesen je 1945. godine. Sve što se zatim događa posljedica je ozbiljnih odluka dviju žena i njihovih emotivnih priča koje se odvijaju u pozadini. Smrt, ucjena, seks, psihološke manipulacije i istospolna ljubav - to je ono što vas očekuje u ovoj autorskoj drami.

"Kadiš"

Konstantin Fam/Ark Pictures, 2019. Konstantin Fam/Ark Pictures, 2019.

Ovo je treći film Konstantina Fame o tragovima Drugog svjetskog rata. Prvi je bio kratkometražni film "Cipelica" iz 2012. godine, koji je bio laureat mnogih ruskih i međunarodnih festivala. Između ostalog, bio je nominiran i za Oscara. Drugi film "Brut", koji o ratu govori iz vizure njemačkog ovčara, također je bio među kandidatima za nominaciju za Oscar, a pokupio je nagrade u Nevadi, Los Angelesu, Sočiju, Hong Kongu i Helsinkiju.

U središtu priče je oporuka bivšeg logoraša iz nacističkog logora koja dospijeva u ruke našim suvremenicima: violinistu iz Moskve i židovskoj učiteljici iz New Yorka. To iz korijena mijenja njihove živote. Kako kaže sam redatelj, ovo je važan film o boli rata i o tome kako je važno ne zaboraviti tu bol, posebno u suvremenim okolnostima. Ovo je film za one koji vole ratne drame bez patetike.

"Bik"

Boris Akopov/VGIK-Debjut, 2019. Boris Akopov/VGIK-Debjut, 2019.

90-te su godine: kriminal, ekonomska kriza, obrijane glave, hladno oružje, čečenska mafija, preživljavanje. Glavni junak pod nadimkom "Bik" je momak s velikim srcem u doslovnom (patologija) i prenesenom smislu. On se također nalazi na putu kriminala i pokušava preživjeti. Vremena mu ne ostavljaju izbor.

Ovaj prikaz ruske provincije možete vidjeti u debitantskom ostvarenju Borisa Akopova koje je privuklo veliku pozornost javnosti. Film je odnio pobjedu na glavnom ruskom filmskom festivalu "Kinotavr". Kritičari smatraju da je to upravo zahvaljujući brojnim klišejima i "markerima" vremena kao što su: konzola Sega Megadrive, fototapete u stanovima, polaroid i rave. Upravo to je ostavilo dubok dojam i na žiri i na gledatelje i doslovno ih preplavilo nostalgijom.

"Spašavanje Lenjingrada"

Aleksej Kozlov/AVK Production, 2019. Aleksej Kozlov/AVK Production, 2019.

U osnovi filma leži istinita priča iz jeseni 1941. godine, koja je javnosti postala poznata tek 2004. godine. Lenjingrad (današnji Sankt-Peterburg) je pod opsadom njemačke fašističke vojske, ljudi u žurbi napuštaju grad u baržama. Zadatak abrže je evakuirati ljude i održati "Put života", jedinu prometnu vezu između grada i ostatka zemlje preko jezera Ladoge. Ono što će se dalje događati jasno je od početka: preopterećena barža počinje tonuti nasred jezera. Situacija je još teža zbog snažne oluje i napada njemačke avijacije.

Atraktivan blockbuster počeo se prikazivati u kinima povodom obilježavanja 75. godišnjice kraja opsade Lenjingrada. Zanimljivo je da je redatelj Aleksej Kozlov čitav film snimio u realnim uvjetima, koristeći na desetke složenih konstrukcija, maketa i eksperimentalnih instalacija, što je danas velika rijetkost.

"Putnici kroz zemlju strpljenja"

Vladimir Alenikov/Sputnik Film Company, 2019. Vladimir Alenikov/Sputnik Film Company, 2019.

Radnja filma se odvija u sadašnjosti. Uspješni peterburški modni fotograf priprema se za prestižnu izložbu u Veneciji. On pronalazi lijepu gluhonijemu glumicu iz provincije koja mu pozira za fotografije. Snimanje u njegovoj kući se oteže i traje danima... Njegova muza postaje zarobljenica njegove opsesije.

Svjetska premijera psihološkog trilera Vladimira Aljenikova održana je na međunarodnom filmskom festivalu u Monterealu, gdje je film nagrađen i prikazan na zatvaranju.

"Divlja liga", u režiji Andreja Bogatirjeva i Arta Camacha

Andrej Bogatirev, Art Kamačo/Sojuz Marins Grupp, 2019. Andrej Bogatirev, Art Kamačo/Sojuz Marins Grupp, 2019.

Radnja filma se odvija početkom 20. stoljeća. Zbog voljene žene seljački sin Varlam napušta malo mjesto i odlazi u Moskvu. On sudjeluje u šaketanjima, gdje ga zapaža jedan Englez, vlasnik nogometnog kluba, koji mu nudi ugovor. Međutim, ekipa ne prihvaća neotesanog Rusa i Varlam odlučuje zaigrati "svoj nogomet".

U osnovi ove sportske drame je stvarna priča o prvoj profesionalnoj nogometnoj ekipi u Rusiji: "KGO" (Kolomensko gimnastičko društvo). Prepun humora, film govori o tome kako je nogomet u Rusiji postao važan dio života.