Reakcija Britanaca na prikazivanje "Maše i medvjeda" u londonskim kinima

"Nama je dobro poznat taj crtani film. Djeca su se obradovala što ga mogu vidjeti u kinu, na velikom platnu. Svi su zadovoljni. To je vrlo dobar i dinamičan crtani film za djecu. Moje ćkerke imaju tri i pet godina, obje rastu uz ovu i nekoliko drugih ruskih animiranih serija – uz "Smješarike", "Fiksike" i dr. Šteta je što nam termini projekcija ne odgovaraju jer mi je starija kćerka u školi. Ali nema veze, otići će s mamom preko vikenda ili ćemo skinuti sa interneta i pogledati kod kuće", rekao je stanovnik Londona, Aleksandar koji radi u međunarodnoj kompaniji za savjetovanje, a prenosi RIA "Novosti".



On je također prokomentirao tvrdnje u medijima da ova animirana serija sadrži "kremaljsku propagandu".



"Oni koji su tako okarakterizirali rad ruskih animatora vjerojatno nisu ni pogledali ovaj crtani film nego su imali neki svoj cilj. Kada u Londonu gostuju ruski teatri, balet, opera, Grebenščikov, je li i to propaganda?", zapitao se.



Menadžer prikazivanja u kinima Vue UK & Ireland, Johhny Karr izjavio je da se ova mreža kina ponosi sudjelovanjem u proslavi desetogodišnjice "Maše i medvjeda".



"To je jedinstvena mogućnost da vidimo omiljene televizijske likove u najboljoj rezoluciji i s najboljim zvukom tako da i djeca i odrasli mogu imati potpuni doživljaj", istaknuo je.



Jamie, majka sedmogodišnje Cathy, priča o svome upoznavanju s ovim crtanim filmom.



"Mi odavno volimo ’Mašu’, a na velikom platnu je to dvostruko zadovoljstvo. Moja kćerka je počela gledati seriju prvo na talijanskom. Tata joj je Talijan pa se trudimo da ona što više sluša taj jezik. Uzgred, ’Maša’ je vrlo popularna u Italiji, puno popularnija nego ovdje. Mnoga djeca čak nose torbe s ’Mašom’. Čini mi se da je ovaj crtani film šaljivi odraz bezrezervne ljubavi koju osjećamo prema našoj djeci i ujedno kaosa koji oni unose u naš život. Ja sam posebno vezana za medvjeda", kaže Jamie.



I ona je rekla da je tvrdnja o "kremaljskoj propagandi“ u seriji obična glupost.



"Nije valjda zato što se tamo koristi ruski folklor? Znači li to da je onda Winnie-the-Pooh agent britanskog imperijalizma? Ne, to su jednostavno divne priče koje možemo gledati zajedno s djecom i smijati se zajedno s njima", rekla je.



Ruska animirana serija "Maša i medvjed" se od 20. rujna prikazuje u Velikoj Britaniji, u mreži kina Vue – jednoj od najvećih na svijetu.