Ruski crtić "Maša i Medvjed" ušao u Guinnessovu knjigu rekorda

Russia Beyond

Epizoda "Maša i kaša" ima preko tri milijarde pregleda na YouTubeu.

Epizoda najpopularnijeg ruskog crtanog filma "Maša i Medvjed" pod nazivom "Maša i kaša" najgledaniji je animirani klip na YouTubeu i kao takav je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda, potvrđeno je iz službe za medije kompanije "Animakkord" koja je producirala serijal, prenijeli su ruski mediji.

YouTube

Epizoda "Maša i kaša" ušla je u Guinnessovu knjigu rekorda postavši tako crtani film/animirana video snimka s najviše pregleda na YouTubeu. Zaključno s jučerašnjim danom spomenuta epizoda zabilježila je 3,3 milijarde pregleda, i tako postala jedini animirani video u svijetu koji se nalazi među pet najpregledavanijih sadržaja na YouTubeu ikada, objasnili su predstavnici tvrtke.

Verzija epizode "Maša i kaša" na engleskom jeziku, pod nazivom "Recipe For Disaster", zabilježila je 45,7 milijuna pregleda na kanalu Masha and The Bear. Zanimljivo je da ovog mjeseca crtić koji je osvojio djecu i odrasle diljem planeta slavi desetogodišnjicu od pojave prve epizode animiranog serijala. Premijera nove epizode "Život je teatar" najavljena je za 25. siječnja.

Ukupan broj pregleda ruskog animiranog serijala, prevedenog, inače, na 36 jezika, premašio je 42 milijarde. Pritom su neki kritičari na Zapadu i zemljama ZND-a proglasili crtić o vragolastoj malenoj Maši i njezinom velikom zaštitniku Medvjedu neodvojivim dijelom kremaljske propagande. Po pisanju britanskih medija, riječ je o oruđu "meke moći" Rusije. Producent ove optužbe smatra smiješnim i neutemeljenim.

Prava za prikazivanje ruskog crtanog filma kupile su tvrtke kao što su Netflix, Turner, KIKA, France TV, Sony Music, NBC Universal i Televisa.