Čuvajte se groznih ruskih običaja!

1. Ispijanje votke

Navijači u Moskvi na Svjetskom nogometnom prvenstvu 2018. Aleksandar Ščerbak/TASS Aleksandar Ščerbak/TASS

Vama se čini da mi Rusi pijemo votku svaki dan. Možda netko to i radi, ali mi većinom ne volimo votku i već odavno radije pijemo pivo ili vino, a nekima je draži čak i smuti.



Baš morate piti votku? Rusi je piju kada se okupi veće društvo i onda svi galame, neprestano potežu zdravice za sve živo – za vaše zdravlje, za zdravlje vaših ukućana, za zdravlje vaših kućnih ljubimaca... Nazdravljaju vam sa željom da pronađete osobu svog života, da pronađete sebe, smisao postojanja... Od tih silnih zdravica možda nećete ni stići popiti čašicu votke!



Ali dobro, ako ste ipak popili, što se dalje događa? Remeti vam se koordinacija pokreta, više niste gazda sami sebi, možete iznenada početi plesati ili zapjevati karaoke... A iduće jutro će vas biti sramota kad se sjetite svega. Osim toga, Rusi vole snimati kamerom nestašluke pijanih prijatelja, tako da možete postati YouTube zvijezda ili barem zvijeda u WhatsApp "chatu". Je li vam to treba?



A šta vas još čeka? Ne kontrolirate više što pričate i svima u društvu izjavljujete ljubav ili im se zaklinjete na vjernost do groba. Oni vam uzvraćaju istom mjerom, hvale vas i uzdižu u nebesa i tako postepeno zalaze duboko u vašu dušu i saznaju vaše najskrivenije tajne! Da to nije malo previše za jedan običan "tulum"?



I naposlijetku, uz votku ide "meza", morate punoo toga pojesti i prejesti se. Salate s majonezom, slana haringa, kiseli krastavci... Jeste ukusno, ali poslije će vas mučiti gorčina i savjest. Nije ni to dobro.

2. Odlazak u parnu kupelj ("rusku banju")

Odlazak u "rusku banju“ je barbarski običaj! Gomila prijatelja se okupi u parnoj kupelji, svi se iz nekog razloga skidaju jedni pred drugima i ulaze u prostoriju zagrijanu na 100 stupnjeva Celzijusa da se zajedno muče. Samo da znate, ovo nije lagana finska sauna, ovdje svi viču: "Dodaj još vrele pare!"

Mihail Serbin/Sputnik Mihail Serbin/Sputnik

Netko će možda (a možda i više njih) skinuti i onaj ručnik kojim je umotan, pa će kao od majke rođen mahati njime "kako bi rastjerao paru". Je li to ono što zapravo želite?



Zatim će vam biti ponuđeno da vas neko išiba metlicom od brezinog granja. Neljudski bol i stradanja koja ćete pretrpjeti sigurno ne vrijede onog kratkog polusatnog blaženstva koje uslijedi kada izađete iz parne kupelji. Imajte na umu i ovo: neki se vole u "ruskoj banji" namazati medom. To su već ozbiljne stvari. Navodno, med djeluje kao piling i koža posleij toga postaje kao dječja, ali kakav je to osjećaj kad ste uljepljeni i kad se za vas lijepi hrastovo i brezovo lišće. I poslije treba to sve oprati. Vrhunska zabava, nema što...



Kulminacija je kada svi "saunaši", crveni kao rakovi, istrčavaju iz parne kupelji i bacaju se u snijeg. Mislite li da je to neki ugođaj? Varate se! Pa čak i da jes, tako se možete prehladiti pa će vas poslije Rusi natjerati da popijete cisternu čaja, a možda čak i piva. I ne daj Bože da oni, onako mokri i ogrnuti u ogrtače, odnekud izvade sušenu ribu pa "zamezite" s njima na licu mjesta! Samo probajte ne probati tu ribu! A kad probate, više ništa neće biti kao prije, vjerujte.

3. Odlazak u rusku "daču" (vikend-kućicu izvan grada)

Teško je objasniti zašto suvremeni čovjek svakog petka uvečer svjesno provodi po nekoliko sati u beskrajnoj koloni automobila koji se sporo kreću (ili malo stoje, pa malo krenu) ili se guši u elektromotornom vlaku u kojem igla nema gdje pasti od gužve.





Vladimir Smirnov/TASS Vladimir Smirnov/TASS

Vjerovatno i životinje tada govore: "Bježimo, čovjek je u šumi". Svi ti ljudi hrle u neuglednu prirodu, što dalje od udobnog megapolisa. Umjesto da u slobodno vrijeme okusite čari civilizacije u nekom profinjenom restoranu, vi ćete se znojiti na suncu i peći meso na vatri kao da ste pećinski čovjek! Kakvo je to zadovoljstvo?



Ne zavaravajte se, nećete vi tamo svo vrijeme uživati u prirodnim ljepotama i promatrati proplanke, šumarke i potoke. Ne, tamo vam slijedi i obilata konzumacija votke (vidite točku 1.), a zatim opet "ruska banja" (vidite točku 2.), a poslije svega toga neumorni Rusi vas bude u cik zore da idete u šumu. I briga je njih što se niste naspavali, što ste mamurni...



Zbog čega se ide u šumu, pitate se? Idete hraniti komarce svojom krvlju i brati gljive. Ne bojte se, ti vaši prijatelji znaju razlikovati jestive gljive od otrovnih. Bar tako kažu... A onda vam još stave u šake neke sumnjive šumske bobice i kažu da ih slobodno pojedete. I dok vi sa nedoumicom gledate što ćete s tim bobicama, oni se grohotom smiju i zbijaju šale na vaš račun, govoreći: "Jede se to, ali samo jednom".



Kad se vratite iz šume umorni se planirate pružiti u krevet? Ha-ha! Odmah s vrata počinje čišćenje tih gljiva, pa ih onda kuhate i pržite s krumpirom... Odijelo vam upije te čudne mirise da što bolje zapamtite kad ste išli "na rusku daču".

4. Putovanje vlakom

Sanjate li o putovanju Transsibirskom željeznicom? Poslušajte nas – okanite se toga! Znate li kako izgleda vožnja vlakom koja traje sedam dugih dana i sedam dugih noći? Ne znate? I bolje da ne znate. Preletite preko Rusije kao čovjek avionom za osam sati i to je to.

Getty Images Getty Images

Nije tu problem samo vožnja. Morat ćete se upoznati sa suputnicima. Oni odmah vade svoju hranu – pile iz aluminijumske folije ili kuhana jaja, pa sve to nude i vama. Onda iz susjednog vagona dođe neki lik s gitarom i vinom i ne da vam spavati, uporno udara u one žice i pjeva neke svoje pjesme... A još vam nudi i vino. Vi nemate kuda, sve to morate trpiti.



Polako postajete nervozni kako vrijeme prolazi i vožnja ne prestaje. Svako malo dolazi domaćica vagona i nešto se petlja tu oko vas. Pa niste vi mali da vam ona toči čaj! I to u neke prapovijesne čaše s prapovijesnim držačima. Zar ti Sovjeti nisu mogli napraviti normalnu čašu s drškom?!



Po cijeli dan vlak lagano trucka, a vi ne znate što ćete raditi. Suputnici ili spavaju ili vam dosađuju svojim beskrajnim "doživljajima iz vojske". Gledajte malo kroz prozor, imate što i da vidjeti: livadu ili šumu. Promiču i drvene kućice i ponekad poneka uboga crkvica, ali sve je to pravljeno na isti kalup. Monotonija, dosada...



Mislite li da ćete noću lijepo spavati? Ma ne, pažljivo ćete slušati zvuk vagonskih osovina...

5. Uživanje u čarima ruske zime

Zima uopće nije ugodno godišnje doba. Nije jasno zašto stranci žele doći u Moskvu baš na novogodišnje praznike. Da se smrznu do kostiju, pa poslije da se s mukom oporavljaju pomoću kuhanog vina? Ili da naprave snješka u Moskvi?

Aleksej Malgavko/Sputnik Aleksej Malgavko/Sputnik

Ili možda žele da "popiti" poneku grudvu. Pazite, neće vas gađati djeca, nego odrasli! Zamislite, odrasli Rusi se gađaju grudvama! I gađaju u glavu!



Da i ne govorimo o egzotici poput putovanja kroz gradove Zlatnog prstena. Tamo se ne odsjeda u normalnom hotelu, nego u drvenoj kućici sklepanoj na brzinu. Tamo ne putujete kao u civiliziranom svijetu, nego se vozite na saonicama koje vuče konj.



Što tek reći o klizalištima? Rusi stave klizaljke i jure oko vas ne gledajući ispred sebe, nego gledaju u svjetlucave novogodišnje ukrase, a vi samo gledate da ne padnete...



Povrh svega, morate obući sve što imate. Ako svratite negdje na piće (a svratit ćete), onda morate sve to skinuti, pa poslije ponovno obući.



***



Sve u svemu, uopće vam ne savjetujemo da idete u Rusiju i da tamo radite sve ove grozne stvari. Bolje je da ne vidite šume pokrivene snijegom i da ne prilazite drvenim kućicama sklepanim na brzinu negdje Bogu iza nogu. Bolje je da ne pijete votku s nepristojnim Rusima. I bolje je da nikada ne odete u tu "rusku banju"! Ne, stvarno...