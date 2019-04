Kako to da je ruski jezik najpopularniji u Europi?

Lingvistički gledano, Rusija dominira u Europi, bar sudeći po platformi za učenje jezika Babel. Ovaj portal je u travnju 2018. godine sastavio rang-listu europskih jezika koji imaju najviše govornika. Možda će se mnogi iznenaditi, ali ruski je na čelu te liste kao jezik sa najviše govornika u Europi – "na našem kontinentu ima 120 milijuna prirodnih govornika ovog jezika!", piše portal.

U članku objavljenom na spomenutom portalu ruski jezik je u Europi ispred njemačkog, francuskog i engleskog (tim redom ovi jezici zauzimaju drugo, treće i četvrto mjesto).

Gdje počinje Europa?

AFP AFP

Mnogi i dalje raspravljaju o tome gdje je granica između Europe i Azije. To zapravo i nije u tolikoj mjeri geografsko pitanje koliko je pitanje osobnih uvjerenja. Bilo kako bilo, većina smatra da su Uralske planine granica između europskog i azijskog potkontinenta jer dijele istočnoeuropsku visoravan od ravnica zapadnog Sibira.

Sve što je zapadno od Urala – to je Europa. Rusija je, pak, po koncentraciji stanovništva pretežno europska zemlja. Zapadno od Urala živi oko 75% ruskog stanovništva (oko 110 milijuna ljudi). Svi oni, naravno, govore ruski, jer je to jedini službeni jezik na ovom području.

Neprekidno se raspravlja o tome je li Rusija u kulturnom smislu europska zemlja. Pojedinci smatraju da je ona neodvojivi dio Europe. "Ja nimalo ne sumnjam da je Rusija europska država", kaže popularni ruski novinar Vladimir Pozner. Ostali se međutim ne slažu s tim. „[Europljani] nikada nisu doživljavali nas kao dio njihovog civilizacijskog kruga", tvrdi politolog Igor Šiškin.

Globalni jezik

Aleksej Vitvicki/Sputnik Aleksej Vitvicki/Sputnik

Sve u svemu, činjenica da se ruski jezik govori u Europi ne podrazumijeva automatski da je Rusija dio kontinenta. Osim Rusije, postoje milijuni prirodnih govornika ruskog jezika u Bjelorusiji (po ustavu Bjelorusije ruski je službeni jezik zajedno s bjeloruskim), Ukrajini, Estoniji, Latviji, Litvi i Moldaviji. U svim tim zemljama, izuzev Bjelorusije, ruski jezik nema status službenog jezika, ali su povijesne okolnosti takve da on često igra ulogu postsovjetskog lingua franca.

Broj ljudi koji govore ruski izvan granica Rusije se smanjuje jer postsovjetske države sada ulažu napore u pravcu razvoja vlastitih jezika. "Mlade generacije u republikama bivšeg SSSR-a sve manje govore ruski", ističe ruski sociolog, Aleksandar Arefjev. Pa ipak, ruski jezik je i dalje utjecajan u svojoj kulturnoj regiji.

Statistički gledano, nije čudo što je ruski najrasprostranjeniji jezik u Europi ako se broje ljudi kojima je to materinji jezik. Prema podacima iznesenim na stranici Ethnologue: Languages of the World ruski je sedmi na rang-listi najpopularnijih materinjih jezika na planetu – ima ukupno 154 milijuna izvornih govornika. Tri europska jezika – engleski, španjolski i portugalski – imaju više govornika, ali većina ljudi kojima je to materijnji jezik živi izvan granica Europe. Zbog toga, na kraju krajeva, nije ni čudo što Rusija ima tako jake pozicije u Europi... točnije u njezinom istočnom dijelu.