Prije i poslije: Kako su ruske zvijezde zbog uloga gubile i dobivale kilograme

Saša Bortič

Aleksej Nužnij/Filmski studio Drug druga, 2018; Jekaterina Česnokova/Sputnik Aleksej Nužnij/Filmski studio Drug druga, 2018; Jekaterina Česnokova/Sputnik

Zbog svoje uloge u komediji "Mršavim" iz 2018. godine 23-godišnja Bortič se trebala udebljati nevjerojatnih 20 kilograma. U svojim tinejdžerskim godinama glumica nije bila među najmršavijima pa se zadatka revno prihvatila. To je dovelo do toga da su je ljudi prestali prepoznavati, no to nije bilo ono najgore: Bortič je u roku od mjesec dana za isti film morala izgubiti 15 kilograma. Bilo je to vrlo stresno vrijeme, jer je morala biti na strogoj dijeti i provoditi dane u teretani - što je rezultiralo čak i slomovima.

Bortič je zapravo morala proći kroz ono što prolazi njezin lik u filmu nakon što je, zbog toga što se udebljala, ostavi dečko - zgodni trener fitnessa.

Sergej Bezrukov

Aleksej Sidorov/Avatar Film, 2002; Aleksandar Baranov/Channel 1, 2003 Aleksej Sidorov/Avatar Film, 2002; Aleksandar Baranov/Channel 1, 2003

Teško je pronaći klasičnu ulogu koje se Sergej Bezrukov nije prihvatio. Glumio je velike pjesnike - Puškina, Jesenjina, Visockog - pa čak i Isusa Krista (u "Majstoru i Margariti").

No u 2000-ima se ovog glumca povezivalo samo s debelim gangsterom kojeg je nekad igrao u kultnoj seriji "Sašina ekipa", o mafiji 1990-ih. Bezrukov je odlučio odmaknuti se od te uloge te je smršavio 15 kilograma i otišao na audiciju za ulogu seoskog policajca. Ulogu nije odmah dobio.

Anastasija Denisova

Sergej Korjagin/TNT-Comedy, 2012; Jekaterina Česnokova/Sputnik Sergej Korjagin/TNT-Comedy, 2012; Jekaterina Česnokova/Sputnik

Publika se Denisove sjeća po ulozi u seriji “Deffčonki”, o nekoliko prijateljica iz Saratova koje pokušavaju izgraditi život u Moskvi. Denisova je dobila ulogu mlade poduzetnice koja noću ne može ostati podalje od hladnjaka.

Glumica se za ulogu udebljala 10 kilograma, no sa skidanjem istih nije imala poteškoća te je nakon snimanja sve iznenadila vitkom linijom.

Polina Grenc

Fjodor Stukov/Good Story Media, 2014; Ramil Sitdikov/Sputnik Fjodor Stukov/Good Story Media, 2014; Ramil Sitdikov/Sputnik

U popularnoj seriji "Profesor tjelesnog" Grenc igra naivnu učenicu - kćer utjecajnog, ali ne baš legalnog biznismena. To je njezina prva uloga, a treba reći da Grenc nema formalno glumačko obrazovanje, iako je pohađala satove glume, no ima diplomu iz psihologije. Pojavila se na audiciji i na kraju su odabrali baš nju.

Grenc je za svoj debi morala dobiti 10 kilograma. Dodatna težina je trebala dati određenu dubinu liku koji je već prolazio kroz emocionalno teško razdoblje. Da bi se vratila u formu Grenc se podvrgnula iscrpljujućoj dijeti koja je uključivala konzumiranje ječmene kaše cijeli mjesec!

Svetlana Hodčenkova

Stanislav Govoruhin/Mosfilm studio, 2003; Global Look Press Stanislav Govoruhin/Mosfilm studio, 2003; Global Look Press

Hodčenkovu javnost vidi uglavnom kao jednu od visokih i vitkih plavuša s crvenim ružem - zahvaljujući ulogama koje je dobivala u posljednje vrijeme.

Međutim, uloga koja ju je proslavila transformirala ju je u ženu koju kao da je naslikao Rubens, a za nju se udebljala 20 kilograma. Upravo je takav lik zamislio Stanislav Govoruhin za svoj film "Blagoslovite ženu" iz 2003. godine.

Natalija Andrejčenko

Andrej Končalovski/Mosfilm studio, 1978; Leonid Kvinihidze/Mosfilm, 1984 Andrej Končalovski/Mosfilm studio, 1978; Leonid Kvinihidze/Mosfilm, 1984

I u sovjetskim su se vremenima glumci morali itekako pomučiti da bi odgovarali svojim ulogama. Redatelj Leonid Kvinhidze je dugo tražio ženu koja će utjeloviti Mary Poppis, bez mnogo sreće. Kada je za ulogu razmatrao Andrejčenko, isprva je oklijevao. Dvije godine ranije ju je vidio u "Sibirijadi", gdje je glumila pravu "rusku ženu" - što znači da je se nije moglo nazvati neuhranjenom.

Kada je Andrejčenko redatelja upitala što traži, on joj je odgovorio - ženu koja je sinonim za savršenstvo, i nije se libio reći joj da bi morala smršaviti nekoliko kilogram. Andrejčenko se vratila za dva tjedna sa zapanjujućih 15 kilograma manje i tako dobila svoju najveću ulogu.