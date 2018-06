8 muzeja ruske umjetnosti koje možete pronaći u inozemstvu

Ruska umjetnost je na cijeni širom svijeta - čak i ako niste stručnjak, najvjerojatnije ste čuli za imena kao što su Ivan Ajvazovski, Kazimir Maljevič, Marc Chagall, Ilja Kabakov, Erik Bulatov i Griša Bruskin. Rusija je imala mnogo talentiranih umjetnika, a vi u njihovim umjetničkim djelima možete uživati i izvan Rusije.

1. Muzej ruske umjetnosti, Jersey City, SAD

Muzej ruske umjetnosti (MoRA) je otvoren 1980. godine u Jersey Cityju (New Jersey), smještenom preko rijeke nasuprot Manhattana. Muzej je posvećen sovjetskoj nekonformističkoj umjetnosti od kasnih pedesetih godina do osamdesetih godina prošlog stoljeća, no u njemu ima i mnogo drugih umjetničkih djela. Zbirka uključuje "Mrtvu prirodu" Vladimira Ovčinnikova, "Himere" Ernsta Neizvestnoga, "Koncert #2" Anatolija Belkina; i brojna druga zanimljiva djela. Muzej, međutim, uglavnom organizira privremene izložbe i događanja koja razvijaju kulturne odnose između zemalja.

2. Muzej ruske umjetnosti, Minneapolis, SAD

TMORA u Minnesoti je dom sovjetske i suvremene ruske umjetnosti. Otvoren 2002., muzej ima ogromnu zbirku ruske umjetnosti zahvaljujući osnivaču i kolekcionaru umjetnina Raymondu E. Johnsonu. Neki ljudi čak ovo mjesto nazivaju "hramom ruske umjetnosti" - jer je muzej smješten u staroj ali ponovno sagrađenoj crkvi. Pored stalnog postava, muzej stalno organizira tematske izložbe ruske fotografije i slikarstva.

3. Muzej umjetnosti Zimmerli, New Brunswick, SAD

Muzej Zimmerli u New Jerseyju ima najveću zbirku sovjetske nekonformističke i konceptualne umjetnosti, na čemu u velikoj mjeri može zahvaliti obitelji Dodge koja je muzeju donirala 22 tisuće radova. Norton Dodge je za vrijeme Hladnog rata bio sovjetolog i profesor ekonomije na Sveučilištu Maryland. Uspio je prokrijumčariti umjetnička djela iz Sovjetskog Saveza, uključujući djela Olega Vassilijeva, Ilje Kabakova, Anatolija Zvereva i Oskara Rabina. Danas je ovaj muzej jedan od glavnih izložbenih centara sovjetske neslužbene umjetnosti od 1956. do 1991. godine.

4. Muzej ruskih ikona, Clinton, SAD

Muzej ruskih ikona je u Massachusettsu otvoren zahvaljujući američkom biznismenu Gordonu B. Lanctonu, koji je 1989. godine nakon svog prvog putovanja rijekom Volgom razvio veliku ljubav prema ruskoj povijesti i kulturi. U njegovoj kolekciji ima više od 250 ikona, a u muzeju se nalazi i Centar za proučavanje ikona.

5. Zbirka Ruskog muzeja, Málaga, Španjolska

Ovaj ogranak poznatog peterburškog muzeja je u otvoren 2015. godine u bivšoj tvornici duhana u Andaluziji. Sve troškove otvaranja je platila Španjolska. Muzej često organizira nove izložbe na kojima možete vidjeti i klasična djela ruskih umjetnika, kao i radove suvremenih ruskih slikara. Možete sudjelovati i u zanimljivim obrazovnim programima.

6. Državni muzej suvremene umjetnosti, Solun, Grčka

Ovaj muzej se temelji na zbirci Moskovljanina grčkoga podrijetla Georgea Costakisa, koji je nakon Drugog svjetskog rata počeo sakupljati ruska avangardna umjetnička djela. Prikupio je više od 1200 radova. Costakis se sedamdesetih godina preselio u Grčku, a dio njegove zbirke je nakon njegove smrti kupio muzej u Solunu.

7. Muzej Fabergé, Baden Baden, Njemačka

U jugozapadnoj Njemačkoj možete vidjeti više od 800 komada nevjerojatnog nakita iz carskih vremena. Ovo je jedna od najvećih zbirki ruskih blaga, a uključuje skupocjena uskršnja jaja, profinjene burmutice, emajlirane stolne satove, ukrašene kutije za cigarete i još mnogo toga.

8. Nacionalni muzej Marca Chagalla , Nice, Francuska

Najveće blago ovog muzeja je grupa od 17 slika, napravljenih 1962.-1967., koje prikazuju Stari zavjet, a koje su Marc Chagall i njegova supruga Valentina darovali francuskoj vladi. Nacionalni muzej Marca Chagalla je otvoren 1973. godine, a poznat je po tome što je umjetnik vlastitim rukama napravio vitraj za koncertnu dvoranu.