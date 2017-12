10 privatnih muzeja u Moskvi i Sankt-Peterburgu koje morate posjetiti

Državni muzeji su gotovo imali monopol nad umjetničkim zbirkama sve do 1991. godine. Od raspada Sovjetskog Saveza, međutim, bogati Rusi nisu samo kupili brojna remek-djela, već su neki i otvorili svoje muzeje za javnost.

Zbirke poznatih muzeja kao što su Ermitaž i Galerija Tretjakov uvijek će oduševljavati posjetitelje. Posljednjih su se godina, međutim, pojavili i privatni ruski muzeji, koji također ljubiteljima umjetnosti nude razna ugodna iznenađenja. Donosimo vam 10 najboljih privatnih muzeja po našem izboru.

1. Muzej suvremene umjetnosti Garaž, Moskva

Garaž, osnovan 2008., je zamisao Daše Žukove i njezinog supruga od kojeg se razvodi, milijardera Romana Abramoviča. Muzej se na trenutačnu lokaciju u Parku Gorki u središtu Moskve preselio prije dvije godine. Za rekonstrukciju zgrade, u kojoj se u sovjetskim vremenima nalazio restoran, bio je zadužen Rem Koolhaas, poznati nizozemski arhitekt.

Muzej nema stalni umjetnički postav, nego organizira izložbe poslijeratne i suvremene umjetnosti iz cijelog svijeta. Među njima su bile i velike izložbe Antonyja Gormleyja, Marka Rothka, Raymonda Pettibona i Takashija Murakamija. U muzeju je bila izložena i kolekcija luksuznih francuskih umjetnina milijardera Françoisa Pinaulta.

2. Muzej Fabergé, Sankt-Peterburg

Milijarder Viktor Vekselberg je 2004. na kupnju zbirke Malcolma Forbesa prije no što je otišla na aukciju u Sotheby’s u New Yorku potrošio oko 120 milijuna dolara. Ove je dragocjenosti za carsku obitelj izradio dvorski draguljar Carl Fabergé. Zbirka od devet carskih jaja i još 200 drugih predmeta danas se može vidjeti u veličanstvenim odajama palače Šuvalov u Sankt-Peterburgu.

Muzej posjetiteljima donosi ne samo djela Fabergéa i njegovih majstora, nego i rusku vjersku, dekorativnu i primijenjenu umjetnost koju su Vekselbergovi stručnjaci pronalazili diljem svijeta - ikone, srebro, porculan, satove i nakit. Muzej postavlja i povremene izložbe slika, a prošle izložbe uključuju i one Fride Kahlo i Salvadora Dalíja.

3. Muzej ruskog impresionizma, Moskva

Mihail Japaridze/TASS Mihail Japaridze/TASS

Prošle su godine ovo bivše skladište brašna britanski arhitekti John McAslan + Partners pretvorili u muzej. Vlasnik muzeja je biznismen Boris Minc. U muzeju se nalaze slike ruskih impresionista, uključujući kako one koji su živjeli u isto vrijeme kao i poznati francuski inovatori kasnog 19. stoljeća, tako i naše suvremenike.

Stalni postav uključuje veličanstvene slike Valentina Serova, Konstantina Korovina, Borisa Kustodijeva i Petra Končalovskog. Što se povremenih izložbi tiče, muzej prikazuje djela suvremenih umjetnika koje kustosi klasificiraju u kategoriju "ruskih impresionista", poput umjetnika Arnolda Lahovskog i Valerija Košljakova.

4. Muzej ruskog realizma, Moskva

Smješten u industrijskoj zgradi s početka 20. stoljeća, ovaj je muzej otvorio milijarder Aleksej Ananjev. Zbirka je posvećena umjetnosti sovjetskog razdoblja, od postrevolucionarnih slika i grafika do "surovog stila" koji je bio službeni stil vremena Staljina i Brežnjeva.

Muzej vam se može učiniti sumornim, no u njemu ćete vidjeti portrete vođa Revolucionarne i Komunističke partije kraj rumenih sportašica Aleksandra Denejke i fantastičnih krajolika Hieorhija Niskog i Jurija Pimenova.

5. Novi muzej, Sankt-Peterburg

Aslan Čehojev, kolekcionar i pokrovitelj umjetnosti, koji je naglo preminuo 2016. godine, ostavio je iza sebe muzej (na ruskom) s velikom zbirkom neslužbene sovjetske i suvremene ruske umjetnosti. Njegova je supruga nastavila s brojnim aktivnostima muzeja. Stalni postav predstavlja kremu ruskog nonkonformizma, od Jevgenija Mihnova-Vojtenka do Oskara Rabina i Vladimira Nemuhina, zajedno sa živućim suvremenim umjetnicima poput Ilje Kabakova, Griše Bruskina, AES+F i drugih.

6. Muzej ruskih ikona, Moskva

Global Look Press Global Look Press

Od dana otkad je otvoren, ovo je jedini ruski privatni muzej koji ne naplaćuje ulaz. Muzej je 2016. godine proslavio 10. obljetnicu.

Muzej je osnovao razvojni inženjer Mihail Abramov, a zbirka broji preko 5000 predmeta - ikona, vezova vjerske tematike, vjerskih drvenih skulptura. Osim ruske umjetnosti, u muzeju se mogu vidjeti djela bizanstke i postbizantske grčke umjetnosti i zbirka etiopske kršćanske umjetnosti.

7. Kulturna zaklada Jekaterina, Moskva

Zakladu su osnovali Vladimir i Jekaterina Semenihin, a ovo je najveći izložbeni prostor u središtu Moskve. Oni izlažu svoje vlastito eklektično blago, od ruske akademske umjetnosti 19. stoljeća do djela svjetskih lučonoša suvremene umjetnosti, kao i velike putujuće izložbe poput "Doba Grace Kelly" i "O morskim psima i čovječanstvu". Zaklada je organizirala i izložbe Valie Export, Andreasa Gurskog, Davida Lyncha i Annette Messager, kao i brojnih drugih ruskih i zapadnih umjetnika.

8. Muzej suvremene umjetnosti Erarta, Sankt-Peterburg

Ovaj privatni muzej u Sankt-Peterburgu djeluje kao izložbeni prostor i mjesto održavanja kazališnih i glazbenih nastupa.

Zbirka zaklade broji preko 3000 radova ruskih umjetnika, od razdoblja poslije rata do danas, od slika i skulptura do video umjetnosti. Ponekad se istovremeno održava i do pet povremenih izložbi, pa svatko može pronaći nešto za sebe i saznati više o ruskoj suvremenoj umjetnosti.

9. Zaklada In Artibus, Moskva

Ova zaklada organizira različite izložbe koje odražavju eklektični duh njezine osnivačice Inne Baženove, vlasnice poznatog britanskog mjesečnika The Art Newspaper. U njezinoj zbirci srednjovjekovni oltar savršeno koegzistira s krajolicima Mauricea Utrilla, a crteži Françoisa Bouchera u rokoko stilu s nonkonformistom Mihailom Roginskim.

Među najnovijim projektima zaklade su izložba poznate arhive ruske avangarde Nikolaja Hardžijeva i posebno izdanje časopisa The Art Newspaper posvećeno toj zbirci.

10. Muzej Anatolij Zverev (Muzej AZ), Moskva

Muzej je posvećen jednom umjetniku - Anatoliju Zverevu, enfant terribleu ruske umjetnosti od 1960-ih do 1980-ih godina. Kolekcionarka Natalija Opaleva je bila dovoljno hrabra da otvori tu monografsku ustanovu.

Muzej nema stalni postav, pa se povremene izložbe mijenjaju nekoliko puta godišnje. To uključuje ne samo ekspresionističke i apstraktne slike Anatolija Zvereva, nego i interaktivne instalacije suvremenih umjetnika.