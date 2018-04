Opasni rusko-hrvatski homonimi

U hrvatskom jeziku postoje riječi koje po izrazu sliče na riječi iz ruskog jezika, no koje su posve različitih značenja.

Ideš li sa mnom u lijes?

Lijes (rus. лес, les = šuma)

Kako ne biste preplašili ljude oko sebe, ponekad je jako važno provjeriti značenje riječi na stranom jeziku. Ja jako volim brati gljive pa tako svake jeseni idemo u šumu u potragu za vraganjima, lisičkama i puzama.

Ove je godine moja nećakinja Hrvatica napunila 7 godina pa sam je po prvi put odlučila pozvati s nama. Bili smo u trgovini kad sam se ležerno okrenula svojoj nećakinji i upitala: "Ema, hoćeš li poći sa mnom u lijes?“. Nije mi odgovorila, a ja sam zaboravila na to pitanje pa sam se itekako iznenadila kada su me njezini roditelji počeli optuživati da plašim malu djecu i da njihova sirota nećakinja nije mogla zaspati cijelu noć.

Kuća (rus. куча, kuča = gomila)

Ruski turisti u Hrvatskoj vrlo često pitaju zašto Hrvati nazivaju svoju kuću „kučom“, odnosno gomilom? Gomilom čega? Opeka, ljudi, apartmana?

Prosto (rus. просто, prosto = jednostavno)

Riječ "prosto" vrlo je popularna u ruskom jeziku, "prosto lijepo" (“jednostavno lijepo”), "prosto tako" (“jednostavno, samo tako”), "prosto svrati do majke” (“samo svrati do majke”), "prosto sam umorna" (“samo sam umorna”), "prosto pogledati film“ („samo pogledati film“). Rusi to kažu automatski, pa sam tako na pitanje prodavača u trgovini kao da nareže meso nehotice odgovorila: «Tako prosto».

Čudan (rus. чудный, čudni = prekrasan)

Jedna prijateljica Ruskinja pristala je čuvati malog sina poznanice Hrvatice. Dječak se jako lijepo ponašao, pomagao je oko svega i pričao zanimljive priče. Navečer je prijateljica Ruskinja odlučila poznanici napisati poruku: “Imaš jako čudnog dječaka!” Prijateljica to nije razumijela i prilično se uvrijedila dok nije saznala što se dogodilo. Smijale su se dugo i do suza.

Čas (rus. час, čas = sat)

U Meksiku ljudi često kažu "sutra, sutra", što najčešće znači "ne uskoro", "za tjedan dana."

Kad sam na poslu u Hrvatskoj pitala kolegu da mi pomogne provjeriti moj članak, on je odgovorio: «Bit ću gotov za čas». Iskreno, bila sam iznenađena odgovorom, ali sam odlučila ne požurivati čovjeka koji ima svoga posla. Za sat vremena uspjela sam pojesti, urediti fotografije i obaviti neke poslovne razgovore na telefonu. Kad sam se vratila u ured, kolega je bio bijesan i rekao je da me čeka sat vremena kako bismo provjeriti moj članak.

Jelda (rus. ялда, jalda = muško spolovilo), fakat (fuck)

Jednom mi je u posjet došla prijateljica iz Moskve. Jako smo se lijepo provodile, Hrvatska joj se jako svidjela, ali posljednji se dan nije mogla suzdržati i rekla mi je da su Hrvati nevjerojatno nepristojni ljudi, da čak i mala djeca u kafiću neprestano psuju i govore proste riječi. Bila sam vrlo iznenađena i zamolila sam je da mi pojasni što su točno rekli. Prijateljica je rekala: "Fuck, fuck, fuck!». Ispalo je da strancima tako zvuči hrvatska riječ "fakat".

U Zagrebu je drugom prilikom u posjetu bio stariji profesor Moskovskog državnog sveučilišta i bio je vrlo iznenađen time što Hrvati stalno govore riječ „jelda". Ispalo je da se radi o zastarjeloj ruskoj riječi koja označava muško spolovilo.

Cvijet (rus. цвет, cvet = boja)

Jedan moj poznanik Hrvat izvrsno govori ruski jezik, ali ponekad mu se u životnim situacijama dogode smiješne situacije. Taj Hrvat često kupuje cvijeće svojoj djevojci Ruskinji. No stalno zaboravlja da riječ „cvijet“ na ruskom jeziku znači „boja“. Prodavačice u Rusiji cijelo vrijeme misle da ih zafrkava kada kaže: "Može li ova boja?" Pitaju ga: "Može, ali kakav cvijet u toj boji želite?"