Ruska emigracija u Hrvatskoj: Dubrovnik nakon Oktobra

Kada sam se odmah poslije rata

našao u Dubrovniku, gledao sam jednog starog Rusa iz Ruskog doma koji je

od proljeća do jeseni dolazio oko podne

na Banje i s jedne stijene skakao

naglavce u more. Bilo je neobično

vidjeti bradatog čovjeka koji je iz

daljine doputovao, moglo bi se reći

bio izbačen u ovaj grad, kako ustrajno godinama skače sa stijene u more.

Činilo se da je to neki čudan ritual

za daljinu u kojoj se zatekao. Skakao je

u dubinu kao u daljinu, miješao daljinu

i dubinu, teško disao, malo ne disao,

bacao se onamo odakle je bio došao,

ulazeći i izlazeći iz mora brojio je dane.