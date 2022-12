Čudo prirode od šupljikavog kamena: Stijene Kuthini Bati na Kamčatki (FOTO)

Legion Media Legion Media

Kronocki rezervat prirode na jugu Kamčatke omiljeno je mjesto za druželjubive medvjede. Bijele stijene pod nazivom Kuthini Bati jedna su od atrakcija ovog kraja.

Stijene su oko četiri kilometra udaljene od Kurilskog jezera. Ogromne tvorevine od šupljikavog kamena plovućca smještene su na nevjerojatno živopisnom mjestu.

Visoke su do 110 metara, a svaka je široka od 12 do 30 metara. Boja im se kreće od od bijele do oker, a same se stijene doslovno drobe u rukama. Ali odakle potječe ovaj plovućac?

Kamčatka je kraj s brojim aktivnim i ugašenim vulkanima. Prije više tisuća godina ovdje su se događale erupcije, a pejzaž je izgledao sasvim drugačije.

Plovućac je izrazito mjehurasta stijena nastala stvrdnjavanjem lave koja je u sebi zadržala mjehuriće plina. Više stoljeća kasnije zemlja je pokrila ovo mjesto, tu su izrasle šume, a vjetrovi su počeli oblikovati meku stijenu, dajući joj veličanstvene oblike.

Geolozi procjenjuju da su se ove stijene počele formirati prije oko 8000 godina, dok u sadašnjem obliku postoje najmanje 5000 godina.

Jurij Smitjuk/TASS

Osim prirodnog objašnjenja njihovog nastanka, postoji i legenda o tome. Ove krajeve naseljavaju Itelmeni, narod srodan Indijancima u Americi i naziv Kuthini Bati potječe od njih.

Kasimys (CC BY-SA 4.0) Kasimys (CC BY-SA 4.0)

Kuth je ključni lik u tamošnjim bajkama. On je radio na stvaranju svijeta, dok je u slobodno vrijeme volio pecati na obalama Kurilskog jezera, prepunog ribe. Svaki bi put nakon pecanja izvukao svoj čamac na obalu da se suši, ali kada bi se vratio, prošlo bi toliko mnogo vremena (Kuth je bio vrlo zauzet) da se čamac pretvorio u kamen, pa je morao napraviti novi.

Ushakovm83 (CC BY-SA 4.0) Ushakovm83 (CC BY-SA 4.0)

Ovu legendu je u 18. stoljeću zabilježio istraživač Kamčatke Stepan Krašenjinikov, jedan od prvih posjetitelja koji je opisao ovo mjesto. Promatrano iz visine, ove oštre stijene zaista podsjećaju na čamce postrojene u nizu. Bati je naziv za kamčatske čamce.

Rost.galis (CC BY-SA 4.0) Rost.galis (CC BY-SA 4.0)

Ako poželite svojim očima vidjeti Kuthini Bati, morat ćete se uputiti na višednevno planinarenje s grupom entuzijasta, jer u tim krajevima nema prometa.