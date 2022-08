Pet najpoznatijih pješačkih ulica u Moskvi (FOTOGRAFIJE)

1. Crveni trg i Nikoljska ulica

Legion Media Legion Media

Svatko tko dođe u Moskvu trudi se posjetiti i Crveni trg, pogotovo ako je mu je to prvi posjet. Ovuda je do 1930. godine išao tramvaj, a sada je čitav trg rezerviran samo za pješake. Od ulaska na Crveni trg kod Povijesnog muzeja do Kremaljskog keja na drugoj strani ima nešto više od 700 metara. To znači da bez žurbe možete 15-20 minuta pješačiti s kraja na kraj, praveći usput selfie ispred Mauzoleja, Spaske kule, trgovačkog centra GUM i katedrale Vasilija Blaženog.

Legion Media Legion Media

S Crvenog trga možete ući u Nikoljsku ulicu, koja je također pješačka zona, i jedna je od najljepše uređenih i najblistavijih ulica u Moskvi. Ona je i noću vrlo dobro osvijetljena tisućama fenjera, tako da čak i tijekom ljeta vlada atmosfera kao na Božić ili Novu godinu.

Uwe Brodrecht (CC BY-SA 2.0) Uwe Brodrecht (CC BY-SA 2.0)

Ovdje vas na svakom koraku "vrebaju" kafići i restorani, kao i povijesna zdanja poput bivše Ferejnove apoteke i pseudogotske Moskovske tiskare (sada je u toj zgradi smješten Povijesno-arhivski institut). Usput, zbog te tiskare cijela je Nikoljska ulica nekada vrvjela od prodavača knjiga.

Legion Media Legion Media

Nikoljskom ulicom dolazite do Lubjanskog trga. Kada prođete kroz svod, naći ćete se u ulici Tretjakovski projezd, koja je također rezervirana za pješake. Ako idete njome do kraja, stići ćete do Boljšog teatra i čuvene prodavaonice "Dječji svijet" ("Detskij mir"), čiji krov služi kao odličan vidikovac.

2. Arbat

Legion Media Legion Media

Naziv ulice Arbat postao je toliko uobičajen da sada u gotovo svakom ruskom gradu žitelji za svoju glavnu pješačku ulicu kažu "naš Arbat". Moskovski Arbat dugačak je nešto više od jednog kilometra, a zgodno je što i na početku i na kraju ulice postoji stanica metroa.

Legion Media Legion Media

Ranije je Arbat bio pun uličnih umjetnika, glazbenika i kioska gdje su se prodavali suveniri, kape-ušanke i matrjoške s Lenjinovim i Staljinovim likom. Sada su suveniri preseljeni u prodavaonice u centralnom dijelu ulice, tako da ima više mjesta za pješake.

Legion Media Legion Media

Na Arbatu ima mnogo znamenitosti. Sva su zdanja povijesna. Ovdje se nalaze muzeji mnogih poznatih ličnosti (između ostalih i Aleksandra Puškina). Arbat ima i povijesni Teatar "Vahtangov", restorane za svaki ukus i "Cojev zid" – jednu od najzanimljivijih destinacija moskovskog "undergrounda", gdje obožavatelji nekadašnje grupe "Kino" i njenog solista ostavljaju svoje potpise. U jednoj od poprečnih uličica koje izlaze na Arbat nalazi se jedinstveni spomenik ruske avangarde – kuća arhitekta Konstantina Meljnikova u obliku cilindra.

Legion Media Legion Media

Moskovljani ovu ulicu često zovu "Stari Arbat", jer se tijekom 1930-ih u okviru Staljinove Generalne rekonstrukcije Moskve pojavila još jedna ulica, koja se službeno zove Novi Arbat. Za razliku od uskog "starog" Arbata s njegovom pješačkom atmosferom, Novi Arbat je velika gradska prometnica. On se dugo zvao Prospekt Kalinjina, pa ga mnogi Moskovljani koji su odrasli u doba SSSR-a i danas tako zovu.

3. Ulice Lavrušinski i Klimentovski pereulok

Konstantin Kokoškin/Global Look Press Konstantin Kokoškin/Global Look Press

Obavezna "stavka" tijekom boravka u Moskvi za mnoge je i posjet Tretjakovskoj galeriji, gdje se čuvaju najpoznatija djela ruskog slikarstva, kao što je, na primjer, slika Ilje Rjepina "Ivan Grozni i njegov sin Ivan 16. studenog 1581. godine" (u narodu se skraćeno zove "Ivan Grozni ubija svoga sina").

Legion Media Legion Media

Ovdje možete pogledati popis 10 remek-djela u Tretjakovskoj galeriji koje trebate vidjeti ako na raspolaganju imate samo sat vremena. Poslije šetnje po salama Tretjakovke čovjek treba udahnuti malo svježeg zraka.

Legion Media Legion Media

Ulica Lavrušinski pereulok pored galerije također je pješačka zona. Tu se možete bez žurbe prošetati do keja Vodoodvodnog kanala, popiti modernu moskovsku raf kavu u jednom od kafića u parku Šmeljova, a zatim prijeći ulicu Boljšaja Ordinka i ući u ulicu Klimentovski pereulok koja doslovno vrvi manjim restoranima s otvorenim terasama.

Legion Media Legion Media

Tu vrijedi ući u Klimentovsku crkvu, jednu od najljepših crkava u gradu. (Usput treba probati i McDonald'sovi burgeri razlikuju od burgera iz mreže brze hrane "Ukusno i točka", koja je otvorena umjesto McDonald'sa).

4. Od Vorobjovskog do Krimskog keja

Konstantin Kokoškin/Global Look Press Konstantin Kokoškin/Global Look Press

Za ljubitelje dugih šetnji kroz sam centar Moskve prolazi staza dugačka 8 kilometara. Možete poći od stanice metroa "Vorobjove gore", gdje iznad rijeke Moskve postoji žičara, i dalje na kejovima ima lijepih staza za šetnju, trčanje i vožnju bicikla.

Gradski teren za ples u Parku Gorki. Agencija "Moskva" Agencija "Moskva"

Čak se i moskovski snobovi vole prošetati kroz ovaj kraj, pored Neskučnog sada i Parka Gorki", gdje šetači svraćaju popiti kavu ili vino, i posjetiti festival koji je trenutno u tijeku, ili Muzej suvremene umjetnosti "Garaž", a zatim nastaviti put kejom duž parka "Muzeon" s puno fontana i klupa za sjedenje.

Legion Media Legion Media

Možete svratiti i u Novu Tretjakovku. Tamo su izložena djela ruskog slikarstva 20. stoljeća, među njima i slike Kazimira Maljeviča.

Legion Media Legion Media

A možete nastaviti šetnju i prijeći preko pješačkog Patrijaraškog mosta, pa duž novog Doma kulture "GES-2" i famozne skulpture "Velika glina br. 4". Tu dugu šetnju možete završiti u katedrali Krista Spasitelja.

5. Školska ulica

Legion Media Legion Media

Nedavno je i Školska ulica postala pješačka zona. Ona se nalazi blizu centra, na istoku Moskve.

Legion Media Legion Media

Za razliku od novih visokih zgrada u okolnim poslovnim centrima, u ovoj su ulici uglavnom zgrade na kat, i taj kontrast je vrlo efektan. Nekada se ovdje nalazila Rogoška Jamska Sloboda ("kočijaško naselje"). U 19. stoljeću ova je ulica bila jedna od cesta kojima se ulazilo u grad, i tu su odsjedali mnogobrojni trgovci sa svojim teretom. Pojedina stara zdanja još uvijek imaju karakteristična vrata za kola s konjskom zapregom. Usput, do 18. stoljeća ulica se zvala Telježnaja (od riječi "telega" – zaprežna kola), da bi zatim postala Prva Rogoška, i tek u sovjetsko doba Školska.

Legion Media Legion Media

Ako želite doživjeti pravu starinsku atmosferu nekadašnje Moskve, obavezno posjetite Spaso-Andronikov samostan. On je vrlo blizu. U njemu se nalazi Spaska crkva, jedna od najstarijih crkava Moskve, gdje su sačuvani fragmenti fresaka srednjovjekovnog ikonopisca Andreja Rubljova. U samostanu postoji i Muzej staroruske umjetnosti.