10 najvećih etničkih skupina na ruskom Kavkazu

Na ruskom Kavkazu nalaze se gotovo monoetničke nacionalne republike, kao što je Ingušetija, u kojoj Inguši čine 95% stanovništva, ali i multinacionalne republike, kao što je Dagestan, s oko 30 naroda i 14 jezika. Koje su kavkaske etničke grupe najbrojnije?

1. Čečeni

Jelena Afonjina/TASS Jelena Afonjina/TASS

Ovo je jedna od najvećih etničkih grupa ne samo u regiji, nego i u cijeloj zemlji. Međutim, većina Čečena živi u Čečenskoj Republici, njih preko 1,2 milijuna (od 1,5 milijuna, koliko ih ukupno ima). Čečeni također žive u susjednom Dagestanu i Ingušetiji. Čečenski jezik ima sedam dijalekata i veći broj lokalnih narječja.

Čečeni sebe nazivaju "Nohčij" (ljudi) i "Vajnah" (naši ljudi), što je uobičajeni naziv za Čečene i srodne Inguše. Čečensko društvo čine "tajpi", koji obuhvaćaju po nekoliko obitelji povezanih srodničkim vezama. Većina Čečena su muslimani. Žene pokrivaju glavu tradicionalnom maramom (međutim, lice obično ne pokrivaju) i nose duge raznobojne haljine. Muškarci na ulici ne nose kratke hlače.

2. Čerkezi

Sergej Bobiljov/TASS Sergej Bobiljov/TASS

Čerkezi (često se također nazivaju Adigi) imaju nekoliko podetnosa: Adigejci, Kabardinci, Čerkezi i Šapsugi. Na svijetu ih ima 2,5 milijuna (neki izvori procjenjuju i do 5 milijuna), a u Rusiji oko 720 000. Preko polovice njih živi u Kabardino-Balkariji (Kabardinci), u Adigeji (Adigejci), Karačajevo-Čerkeziji (Čerkezi), Krasnodarskom kraju (Šapsugi) i drugim regijama. Čerkezi posjeduju jedan jezik s različitim regionalnim dijalektima. Podetnosi također imaju iste običaje, tradiciju i kulturu.

Čerkezi su također uglavnom muslimani, ali u Sjevernoj Osetiji ima i izvjestan broj pravoslavaca.

Usput, tradicionalna kavkaska muška nošnja također nosi ime po Čerkezima: "čerkeska".

3. Avari

Anton Apostol/TASS Anton Apostol/TASS

Najbrojnija su etnička grupa u Dagestanu Avari. U ovoj republici ima ih oko 900 000 (od procjenjenih milijun na cijelom svijetu), što znači da čine četvrtinu populacije Dagestana. Avarski je također najrasprostranjeniji jezik u Dagestanu, ali njegovi regionalni dijalekti veoma se razlikuju. Mnogi su suvremeni Avari suniti. Jedan od najpoznatijih suvremenih Avara na svijetu bivši je UFC prvak Habib Nurmagomedov.

4. Darginci

Anton Apostol/TASS Anton Apostol/TASS

Druga grupa po veličini u Dagestanu poslije Avara su Darginci, oko 500 000 (od procjenjenih 600 000 ukupno na svijetu). Darginska kultura i jezik imaju dugu povijest: prvi rukopis s riječima darginskog jezika potječe iz 13. stoljeća.

Suvremeni darginski alfabet ima 46 slova, ali jezik je podijeljen na više dijalekata. Kao i Avari, Darginci su suniti.

Među Dargincima postoje podetničke grupe; na prijmer, Kubačinci, stanovnici sela Kubači, poznatog kao centar narodnih zanata (ovdje pročitajte o kubačinskim maramama i o njihovom selu).

5. Oseti

Jelena Afonjina/TASS Jelena Afonjina/TASS

U Republici Sjevernoj Osetiji veći dio populacije čine Oseti, koji sebe smatraju potomcima drevnog naroda Alana.

Na ruskom Kavkazu živi oko 500 000 Oseta, dok ih na svijetu ima ukupno oko 700 000.

Osetski jezik pripada iranskoj grupi. Većina su Oseta pravoslavci, koji ovu religiju kombiniraju s drevnim kavkaskim običajima, sa samo 10% muslimana, za razliku od susjednih regija.

Usput, glavno jelo lokalne kuhinje, osetska pita sa sirom, steklo je popularnost širom zemlje i može se naći u gotovo svakom ruskom gradu.

6. Inguši

Jelena Afonjina/TASS Jelena Afonjina/TASS

Većina Inguša živi u Republici Ingušetiji (oko 400 000 ljudi), dok još 300 000 njih živi u drugim dijelovima Rusije i inozemstvu. Inguši sebe nazivaju "Galgaj". Ova riječ, prema lingvistima, potječe od "gala" u značenju kula i znači "stanari kula". Inguške kule-promatračnice zaista su impresivni spomenici stare arhitekture očuvani u ovoj planinskoj republici.

Oni sebe također nazivaju "Vajnah", kao i Čečeni. Inguši imaju svoj jezik, koji je službeni u Ingušetiji, pored ruskog. Lokalni mediji također emitiraju program na inguškom jeziku.

7. Kumici

Anton Apostol/TASS Anton Apostol/TASS

Kumici su najveći turkijski narod na Kavkazu. Procijenjeno je da ih ima preko 500 000, od čega 430 000 živi u Dagestanu (to je treća etnička grupa po veličini u ovoj republici). Povijesno područje gdje oni žive naziva se "Kumikija" (između rijeka Terek i Sulak). Kumički jezik jedan je od najstarijih pisanih jezika na Kavkazu, a sve do početka 20. stoljeća bio je to jezik međuetničke komunikacije na Sjevernom Kavkazu. Proučavao ga je čak i Lav Tolstoj, koji je posjetio ovu regiju.

8. Lezgini

Anton Apostol/TASS Anton Apostol/TASS

Možda ste čuli za popularni ples na Kavkazu koji se naziva "lezginka"? Nijedan događaj, od vjenčanja do velikog koncerta, ne može proći bez ove folklorne numere. Povijesno, Lezgini žive na jugoistoku Dagestana, kao i na sjeveru Azerbajdžana. Gotovo 400 000 Lezgina živi u Dagestanu i još 100 000 u drugim ruskim regijama. Osim toga, oko 200 000 Lezgina živi u Azerbajdžanu. Zbog toga suvremeni Lezgini često govore ne samo ruski i lezginski, nego i azerbajdžanski.

9. Karačajevci

Sergej Bobiljov/TASS Sergej Bobiljov/TASS

Ovo je turkijska etnička grupa koja većinom živi u planinskoj republici Karačajevo-Čerkeziji. Danas ukupno ima oko 200 000 Karačajaca. Znanstvenici vjeruju da su njihovi preci bili Alani. Naime, mnogo alanskih riječi sačuvano je u karačajskom jeziku, a sama riječ "Alan" koristi se u obraćanju Karačajaca. U životima suvremenih Karačajaca puno se pažnje poklanja poštivanju moralnih normi, narodnih običaja, kao i gostoljubivosti. Svi gosti moraju dobiti hičin, prženi beskvasni kruh punjen povrćem ili mesom!

10. Lakci

Anton Apostol/TASS Anton Apostol/TASS

Jedna su od najvećih etničkih grupa u Dagestanu Lakci. Ima ih oko 200 000 i većina živi u svojoj povijesnoj postojbini Lakiji, u blizini Kumikije. Prva džamija na Kavkazu također se nalazi u Lakiji, u selu Kumuh. Podignuta je u 8. stoljeću i dobro je očuvana do danas.