Što su holivudske zvijezde željele vidjeti u Moskvi?

Quentin Tarantino - Pasternakov grob i Muzej filma

Posljednji je put slavni redatelj u Moskvi boravio 2019. godine povodom premijere filma "Bilo jednom… u Hollywoodu". Tadašnji ga je ministar kulture proveo po Kremlju i njegovim muzejima, poslije čega je Tarantino postao junak šala i memova. Ministar je gostu poklonio zbirku pjesama Borisa Pasternaka. I to nimalo slučajno.

Valerij Šarifulin, TASS/Legion Media Valerij Šarifulin, TASS/Legion Media

Prije toga je Tarantino Moskvu posjetio 2004. godine i odmah se uputio nigdje drugdje doli na grob Borisa Pasternaka, kako se ispostavilo, omiljenog pjesnika kultnog redstelja. Tarantino je na groblju proveo oko sat i pol, a da pritom, po riječima očevidaca, to nije bio uobičajeni posjet, budući da je sjedio priljubljen uz nadgrobnu ploču i negdje odlutao u mislima. Kasnije je priznao da je uspostavio duhovni kontakt s genijalnim ruskim piscem.

Poslije groblja koje se nalazi u predgrađu Moskve, Tarantino je tražio da svrati u McDonald's, a zatim se iznenada pojavio u Muzeju filma. Kroz njegove dvorane proveo ga je osobno direktor Naum Klejman, trudeći se pokazati mu ono što obrazovani redatelj možda još nije vidio, čime je ovaj bio apsolutno oduševljen.

Johnny Depp - Mauzolej Lenjina i Muzej Majakovskog

Najpoznatiji pirat na svijetu boravio je u Moskvi više puta povodom premijera svojih filmova, ali najneobičniji je posjet vezan za 2018. godinu. Depp je doputovao održati koncert s grupom "Holivudski vampiri" koju je formirao s rock legendama Aliceom Cooperom i gitaristom "Aerosmitha" Joeom Perryjem.

Prije koncerta na Olimpijskom stadionu Depp je posjetio Muzej Majakovskog. Ispostavilo se da je glumac odavno želio obići muzej. Pjesnikom se oduševljavao još kao tinejdžer i bio zaljubljen u njegovu strast, dramatiku i nevjerojatnu snagu. Svojevremeno je kupio knjigu stihova, fasciniran upravo portretom. "Kada sam vidio tu obrijanu glavu i neugodno lice, pomislio sam, ovo definitivno uzimam."

Glumac je posjetio i Lenjinov mauzolej i obišao grobove uz Kremaljske zidine. Kasnije se na konferenciji za novinare žalio da uvijek ima malo vremena da vidi sve divne znamenitosti u Moskvi.

Tom Hardy - Ledena špilja i Moskovski metro

Tom Hardy doputovao je u Moskvu 2018. godine na premijeru svog filma "Venom". Susreo se s obožavateljima i prošetao glasovitim parkom Zaradje pored Kremlja, gdje je svratio u paviljon koji simulira Ledenu špilju. Dobio je i kapu od krzna da mu se ne smrznu uši, što mu se jako svidjelo, pa se i pohvalio na konferenciji.

Pored toga, Hardy se provozao Moskovskim metroom! Iako s osiguranjem, glumac je uspio posjetiti podzemnu željeznicu i za sreću protrljati nos brončanom psu na stanici Trg revolucije.

Arnold Schwarzenegger - Inovacijski centar "Skolkovo" i Tretjakovska galerija

Čelični Arnie bio je u Moskvi više puta. Po svoj je prilici najpoznatija snimka glumca na Crvenom trgu ona iz filma "Crveno usijanje" iz 1988. godine, djelomično snimanom u ruskoj prijestolnici. U doba perestrojke i nestašica u SSSR-u želio je kupiti bundu supruzi, što je bilo vrlo teško izvedivo. Potegnute su veze novinara i dužnosnika, pa su Schwarzeneggera na kraju poslali u "Torgmeh", a njegova je supruga dobila divnu bijelu bundu. Pored toga, Arnie se vidio sa svojim idolom iz mladosti, sovjetskim prvakom svijeta u teškoj atletici, Jurijem Vlasovim.

Mašatin/Sputnik Mašatin/Sputnik

Schwarzenegger je 2010. godine u Moskvu doputovao kao društveni djelatnik, a ne kao glumac. Doveo je grupu američkih biznismena, spremnih investirati. Arnie se provozao metroom tijekom jutarnje špice te je zaglavio u gomili ljudi koji su žurili na posao, zaključivši da Rusi vole svoj javni prijevoz.

Kasnije je Dmitrij Medvedev, u to vijreme premijer, osobno odvezao Arnieja u inovacijski park Skolkovo, gdje su razmotrili mogućnosti američkih investicija. Medvedev je glumcu pravio društvo i u sportskoj dvorani. Arnie je izrazio želju posjetiti Tretjakovsku galeriju, koja je na kraju specijalno za njega otvorena, iako tog dana nije radila.

Madonna – internat za djecu

Svoj prvi nastup u Moskvi pop diva imala je 2006. godine, izazvavši pravu pomamu. Karte su bile skupe, a poslije koncerta na stadionu Lužnjiki zvijezdu su željeli vidjeti u svim noćnim klubovima. Kroničari svjetskih događaja dežurali su ispred skupog restorana "Puškin" ne bi li pjevačicu ugledali na sastanku s pripadnicima LGBT zajednice. Međutim, Madonna je sve zapanjila ne pojavivši se niti na jednoj zabavi.

Reuters Reuters

Na aerodrom je otišla iz hotela, a usput je u tajnosti posjetila djecu-siročad i internatu darovala okruglu svotu novca. Novinari nisu uspjeli saznati o kojem je iznosu riječ.

Steven Tyler - otišao na Arbat nešto otpjevati

Tijekom svog posljednjeg posjeta Moskvi frontmen legendarne grupe "Aerosmith" krenuo je ravno na Arbat tamo nešto otpjevati s uličnim glazbenicima. Naravno, to je bilo sasvim slučajno. Šećući je čuo kako momak s gitarom izvodi njegovu pjesmu "I Don't Want To Miss A Thing". Tyler je prišao mikrofonu i pridružio se mladom izvođaču na oduševljenje publike.

Pjevač ima ruske korijene, njegov je djed rođen u Ukrajini. Na konferenciji za novinare napomenuo je da je djed sebe uvijek smatrao Rusom. Slavni je glazbenik odrastao na boršču i obožava rusku hranu.