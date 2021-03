Vladivostok: Demistifikacija velikog grada na istoku Rusije

Kada se jedne proljetne večeri u Vladivostok spustio turboelisni avion An-24, stjuardese su zamolile da svi putnici pripreme putovnice koje provjerava lokalna policija. To je bila unutrašnja avionska linija s otoka Sahalina, ali je policija na aerodromu postupala strogo po protokolu naslijeđenom još od davnih sovjetskih vremena kada je ovaj grad bio sjedište Tihooceanske flote i kao takav zatvoren za strance. Ta opsjednutost tajnošću i sigurnošću prije desetak godina još je uvijek bila prisutna.

Danas se Vladivostok znatno razlikuje od onoga što je bilo 2003. godine. Prije svega, infrastruktura se razvijala velikom brzinom, tako da je ovo danas jedan od najotvorenijih i najgostoprimljivijih gradova u zemlji. To je bio jedan od prvih ruskih gradova u kojem je uvedena elektronska viza za kratke posjete. U gradu je u međuvremenu došlo do velikih promjena. Između ostalog, napravljena su dva mosta kablovske konstrukcije kojima se ponosi Daleki istok Rusije. Žitelji Vladivostoka različito doživljavaju te promjene. Jedni žale za dobrim starim vremenima, drugi žive kao da im je posljednji dan, ali većina doživljava promjene i život u Vladivostoku prilično opušteno i s humorom.

Japanski automobili

Svake godine 2. srpnja, kada grad slavi dan svoga osnivanja, na servisima WhatsApp i Viber kruži polušaljivi opis života u gradu onako kako ga doživljavaju njegovi stanovnici.

Na prvom je mjestu konstatacija da u Vladivostoku ima više japanskih automobila nego u bilo kojem gradu Rusije. I to nije pretjerivanje. Zaista na periferiji grada postoji poseban sajam automobila koji se zove "Zeljonka" ili "Zeleni ugao", gdje se prodaju razni modeli japanskih automobila i džipova. Zanimljivo je da je u tim vozilima volan na desnoj strani, iako je u Rusiji standard da volan bude s lijeve strane. U poruci se također kaže da žitelji Vladivostoka savršeno poznaju japanske brendove i njihove tehničke karakteristike. Na primjer, džip Toyota Land Cruiser najčešće biraju oni koji se voze bespućima Primorja (područje u kojem se nalazi Vladivostok). "Sve što imamo u gradu je iz Kine, osim automobila. Oni su iz Japana", piše u poruci.

Hirovito vrijeme i more

Za razliku od drugih dijelova Dalekog istoka Rusije, u Vladivostoku nema mnogo snijega. Ali to uopće ne znači da je klima blaga. Čak vas i po najvećoj vrućini vjetar u gradu može propuhati do kostiju. I onda zamislite što vam taj vjetar može napraviti u prosincu!

Evo još jednog bisera: "Sunce sija, vi se sunčate na plaži, a onda iznenada udari pljusak. Dok stignete do auta da se sakrijete, pljusak je već prošao i sunce ponovo grije." Vrijeme je krajnje nepredvidljivo. Magla mnogima može pokvariti izlet jahtom na udaljene otoke, ali ima i onih koji ne mogu ujutro ustati kada je dan vedar i sunčan!

Jedan od najpoznatijih stanovnika Vladivostoka je Jevgenij Moskaljov. On sa svojih 50 i nešto godina svako jutro izlazi na obalu Amurskog zaljeva i sunča se, čak i po hladnom zimskom vremenu. Ljeti i pliva u zaljevu.

Žitelji Vladivostoka imaju specifičan doživljaj mora. Kad se moj prijatelj preselio ovamo iz Moskve, htio je kupiti stan s pogledom na more. To je, po svemu sudeći, začudilo njegovog agenta za nekretnine. "More je na sve strane. Sve što trebate je izaći van. Zašto ga baš želite vidjeti iz stana?", upitao je agent. U spomenutoj poruci se ljudi šale i na račun tog čudnog odnosa prema moru. "Mnogi ovdje cijeli život prožive pored mora, a ne znaju plivati, pa čak i ne odlaze na plažu."

Skupi život i Kina

Stanovnici Vladivostoka tvrde da su u ovom gradu nekretnine najskuplje u cijeloj Rusiji, ne računajući samo Moskvu i Sankt-Peterburg, i dodaju da jednosoban stan u gradu košta skuplje od vile na Tajlandu. Male plaće i visoke cijene također su tema poruke koja svake godine cirkulira u Vladivostoku: "Prosječna plaća je 20 000 rubalja mjesečno (oko 275 dolara), a prosječna cijena automobila je oko 500 000 rubalja (oko 6700 dolara)."

Pa ipak, luksuzni restorani u centru grada i jahtaški klubovi uvijek su prepuni lijepo odjevene mladeži. Ali i to je odraženo u poruci: "Polovica mladih nigdje ne radi i ne studira. Prava je zagonetka kako oni tako lijepo žive."

Kineska roba je doslovno preplavila grad – od mobilnih telefona do voća i povrća. Odnos Vladivostoka i Kine u proteklih se nekoliko godina promijenio jer je Kina sve bogatija. "Veći dio poslovnih aktivnosti vezan je za Kinu i gotovo su svi ovdje nekoliko puta bili u Kini", piše u poruci. Devalvacija rublja 2014. godine također je doprinijela značajnom porastu broja kineskih turista u gradu. "Ranije smo mi odlazili na jeftin odmor u Kinu, a danas Kinezi dolaze kod nas na jeftin odmor."