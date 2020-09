Ova su SMRTONOSNO lijepa mjesta u Rusiji zapravo deponiji (FOTO)

"Vanjska ljepota ovih mjesta krije veliku opasnost za ekologiju", napisao je na Twitteru autor ovih snimaka, moskovski fotograf Aleksandar Suharev. Kao sudionik projekta Kosmaj Project Suharev je ovog ljeta obišao Rusiju i iz kvadrokoptera snimio tvorničke bazene i deponije pepela kod termoelektrana.

Deponij tvornice aluminija u gradu Kamensk-Uralski u Sverdlovskoj oblasti Twitter/@13_pilot1

"Ovog ljeta smo obišli čitavu Rusiju sve do Vladivostoka, to je trajalo 2,5 mjeseca. Na karti su bile obilježene dvije ovakve lokacije. Ali usput me ova tema toliko zainteresirala da sam počeo tražiti takva jezera u svakom gradu kroz koji smo prolazili", rekao je fotograf.

Na kraju kolekciju fotografija čine snimke s rezervoara otpadne vode iz Sterlitamaka, Sverdlovske oblasti, Zime, Tjumenja, Primorskog kraja, Karabaša, Omska i fotografije s novosibirskih "Maldiva", deponija pepela gdje voda ima jarko tirkiznu boju kao u čuvenom ljetovalištu.

U slučaju sibirskih Maldiva, boju vode izaziva visok sadržaj baznih soli i relativno nizak nivo vode, samo 1-2 metra. "Šetnja po deponiju pepela je kao šetnja po vojnom poligonu, opasna i nepoželjna... Kontakt kože s ovakvom vodom može izazvati alergijske reakcije zbog visoke mineralizacije", objašnjava rukovodstvo termoelektrane.

Termoelektrana br. 5 u Novosibirsku Twitter/@13_pilot1

Ali mnoga mjesta na kojima se talože pepeo i drozga, ispostavilo se, izgledaju posebno privlačno upravo zbog kemijskih procesa, što je i privuklo fotografe. "To je paleta smrtonosnog umjetnika", kaže Suharev, koji planira proširiti svoju kolekciju tehničkih jezera.

Rezervoar za pročišćavanje otpadnih voda u naselju Ljoviha u Sverdlovskoj oblasti Twitter/@13_pilot1

Rezervoar otpadnih voda kod grada Zima Twitter/@13_pilot1

Rezervoar otpadnih voda na cesti Čita – Habarovsk Twitter/@13_pilot1

Sustav za pročišćavanje u gradu Sterlitamaku Twitter/@13_pilot1

Tehnički bazen termocentrale br. 2 kod Tjumenja Twitter/@13_pilot1

Deponij pepela Artjomovske termoelektrane u Primorskom kraju Twitter/@13_pilot1

Deponij termocentrale u Omsku Twitter/@13_pilot1