Rusija je dom najdublje rupe na svijetu

Kao što je slučaj sa svakim jedinstvenim mjestom ili fenomenom, i Kolska bušotina (duboka 12 226 kilometara i široka 23 cm) ima vlastitu zastrašujuću legendu, a zovu je "bunarom za pakao". Prema legendi, kada je bušilica stigla do dubine od 12 kilometara, istraživači su detektirali šupljinu s temperaturom od iznad 1000 stupnjeva Celzija. Potom su navodno dolje spustili mikrofon otporan na topinu, koji je tamo snimio ljudske vriskove - navodno je bušilica stigla do šupljine u kojoj se nalazio "pakao".

Nedosljednosti su očite: ne postoje mikrofoni koji bi mogli podnijeti toplinu od 1000 stupnjeva Celzija; bušenje se doista zaustavilo na 12 262 metra, ali temperatura je bila oko 200 stupnjeva Celzija. Međutim, David Guberman, šef bušotine, priznaje da je 1995. na tom mjestu došlo do neobične pojave…

Zašto je stvorena?

Kolska superduboka bušotina se nalazi na Kolskom potoku, koji pripada Murmanskoj oblasti Rusije. Rupa je nastala u okviru sovjetskog projekta superdubokih bušotina. Izbušeno je 12 superdubokih bušotina, uključujući Uralsku superduboku bušotinu (6 km) i Jen-Jahinsku bušotinu (8,25 km).

1. siječnja 1984.

Cilj projekta je bio dobiti uvid u superduboke slojeve Zemlje. Za razliku od drugih bušotina koje su izbušene da bi se istražila nalazišta nafte ili plina, Kolska bušotina je nastala isključivo u znanstvene svrhe - da bi se proučio unutarnji sastav Zemljine kore.

Bušenje bušotine se nastavilo, u intervalima, od 1978. do 1992. godine. Mjesto je pažljivo odabrano. Kolski poluotok je dio gornjeg dijela Baltičkog štita - divovske mase sastavljene od granita i minerala koji su izbili odozdo prije oko 3 milijarde godina. To je jedna od najstarijih matičnih stijena na Zemlji i upravo je zato bilo toliko važno (i na neki način revolucionarno) proučiti je.

Dolje u rupi

Radnici na Kolskoj bušotini slave dostizanje dubine od 12 kilometara 1983. godine.

Prve je četiri godine sve išlo glatko, a bušilica je dosegla dubinu od 7 kilometara. Tada je instaliran dodatni, ojačani stroj za bušenje - aparatura za bušenje je dosegla težinu od 200 tona. Bušotina je postupno postajala sve zavojitija, jer je bušilica morala zaobilaziti čvršće podloge te se često morala preusmjeravati. Dubina je do 1983. godine premašila 12 km, no 1984. godine je došlo do katastrofe - glavna je bušilica pukla, a s bušenjem se moralo ponovo krenuti sa 7000 metara.

Dubina je do 1990. godine dosegla 12 262 metra, no bušilica se još jednom slomila - i to posljednji put. Bušenje je nakon toga zaustavljeno, no Kolska je bušotina još uvijek bila najdublja rupa na svijetu. 1995., pet godina nakon prestanka bušenja, u oknu rudnika je došlo do eksplozije nepoznatog porijekla - čak je i David Guberman rekao da nije mogao shvatiti što se dogodilo. Neovisno o tome, bušotina je do tada već postala enigma.

Vodeći znanstvenici na projektu: Anatolij Govoruha (sjedi najbliže fotografu), Semjon Tririkovski i šef ustanove Aleksej Batiščhev (stoji).

U međuvremenu je ispitivanje Kolske bušotine poništilo sve prethodne koncepcije o sastavu Zemljine kore. Znatno je pridonijelo proučavanju Mohorovičićevog diskontinuiteta - granice između Zemljine kore i plašta. Međutim, ovo istraživanje nije donijelo gotove odgovore - samo je otvorilo nova pitanja. Najočitiji pronalazak je bio taj da se ispod 4 kilometra temperatura počela drastično dizati, dosegnuvši i preko 220 stupnjeva Celzija na 12 km dubine.

Trenutno je lokacija Kolske bušotine u komadima. Objekt je napušten, a lokalno stanovništvo ga je rastavilo. Bušotina široka 23 centimetra sada je zapečaćena metalnim poklopcem s 12 vijaka, dok je nekadašnja znanstvena ustanova službeno likvidirana 2008. godine.