10 zanimljivosti o najstarijem gradu u Rusiji

Tu su nekada živjeli mamuti i neandertalci

Tavrida - špilja u kojoj su pronađeni prapovijesni ostaci Vahru (CC BY-SA 4.0) Vahru (CC BY-SA 4.0)

Mali se broj mjesta u Rusiji može pohvaliti nalazima iz prapovijesnih vremena. A ovdje su pronađeni najstariji artefakti iz vremena paleolita, stari čak 100 tisuća godina. Znanstvenici su, između ostalog, pronašli ostatke kamenog oruđa koji ukazuju na to da su u ovim krajevima živjeli neandertalci. Osim toga, u Kerču je pronađen i zub mamuta.

Osnovali su ga stari Grci

Ruševine Pantikapeja Legion Media Legion Media

Prvo naselje na ovom mjestu pojavilo se 610.-590. godine prije naše ere. Grci iz oblasti Karije u suvremenoj Turskoj osnovali su Pantikapej. Znanstvenici pretpostavljaju da je to bila prilično velika grčka kolonija s impozantnom akropolom posvećenom Apolonu. U 5. stoljeću prije naše ere grad je čak postao prijestolnica helenskog Bosporskog Kraljevstva, a kasnije rimska kolonija. Ruševine Pantikapeja sačuvane su do naših dana.

Oko grada je bila podignuta nekropola i nekoliko brežuljaka-kurgana s grobnicama skitskih vladara koje su Grci postavili da upravljaju njihovom kolonijom. U 19. stoljeću arheolozi su u grobnicama pronašli ogromne količine skitskog zlata koje se danas nalazi u najvećim muzejima Rusije i Europe.

Tu je sačuvana bazilika iz vremena Bizantskog Carstva

Crkva Ivana Krstitelja Sergey Ashmarin (CC BY-SA 3.0) Sergey Ashmarin (CC BY-SA 3.0)

U 7. stoljeću naše ere Krim je potpao pod vlast Bizanta, istočnog dijela Rimskog Carstva. Car Justinijan I. je na poluotoku podigao nove gradove. Pantikapej je dobio ime Bospor i povratio staru slavu. Iz tih je vremena u gradu sačuvana bizantska crkva Ivana Krstitelja, jedna od najstarijih crkvi na teritoriju Rusije. Znanstvenici se razilaze u procjeni njezine starosti, no izgradnju crkve u svakom slučaju smještaju u razdoblje od 7. do 10. stoljeća. Rekonstruirana je više puta, sve do 19. stoljeća.

Naziv Kerč potječe od drevnih ruskih plemena

Nikolaj Rerih, Prekomorski gosti Tretjakovska galerija Tretjakovska galerija

Poslije slabljenja Bizantskog Carstva grad je potpadao pod utjecaj najrazličitijih plemena i kanata. U 9. stoljeću su Kerčki poluotok na kratko vrijeme zauzele kneževske družine Stare Rusije i uspostavljena je trgovina s tadašnjom prijestolnicom Kijevom. I dok su nomadski hazarski narodi grad nazivali "Karša", što znači "suprotna obala", Rusi su taj naziv promijenili u "Korčev", što je postepeno prešlo u kraći oblik "Korč" ili "Kerč".

Nalazio se pod vlašću Zlatne Horde, Genove i Osmanskog Carstva

Ruševine turske tvrđave Jeni-Kale Aleksander Kaasik (CC BY-SA 4.0) Aleksander Kaasik (CC BY-SA 4.0)

Od kraja 13. stoljeća Krimom je vladala Zlatna Horda. Njezini vojskovođe i namjesnici asimilirali su se s lokalnim stanovništvom, Krimskim Tatarima, i s Krima su u vojsku Horde stalno pristizali najamnici. Poslije raspada tog ogromnog carstva od njegovih je ostataka nastao Krimski Kanat.

U 14. stoljeću u Kerču i susjednoj Feodosiji pojavila se kolonija Republike Genove. Plaćajući kanatu porez, trgovci iz Genove su ovdje razvili ribolov i trgovinu te od grada načinili razvijenu luku.

Krajem 15. stoljeća Osmansko Carstvo je osvojilo sve kolonije Genove, a zatim i čitav Krimski Kanat. Početkom 18. stoljeća Turci su počeli strahovati od sve veće vojne moći Ruskog Carstva te su u Kerču podigli tvrđavu Jeni-Kale, koja je sačuvana do danas.

U 18. stoljeću grad je ušao u sastav Ruskog Carstva

Ulaz u Kerčku tvrđavu Investigatio (CC BY-SA 3.0) Investigatio (CC BY-SA 3.0)

Poslije niza iscrpljujućih rusko-turskih ratova, ruska vojska je 1771. godine bez otpora zauzela tvrđavu Jeni-Kale. Poslije potpisivanja mirovnog sporazuma, Krim je pripao Ruskom Carstvu. Detaljnije o tome saznajte ovdje. U 19. stoljeću Rusija je odlučila utvrditi tjesnac između Crnog i Azovskog mora, podigavši Kerčku tvrđavu. Grad se počeo intenzivno razvijati i kao luka, a osim toga su počeli radovi na vađenju vapnenca i rude željeza. Kerč je teško oštećen u Krimskom ratu Rusije protiv Engleske, Francuske i Turske.

Spomenik obrani Adžimuškajskih kamenoloma Vodnik (CC BY-SA 3.0) Vodnik (CC BY-SA 3.0)

Jedna od glavnih znamenitosti grada su Adžimuškajski kamenolomi. Za vrijeme Drugog svjetskog rata Kerč su okupirale njemačke i rumunjske snage i praktički ga u potpunosti uništile. Nekoliko mjeseci trajala je partizanska obrana kamenoloma, a danas se na tom mjestu nalazi muzej.

Tu je dolina blatnih vulkana

Bulganački blatni vulkani Деревягін Ігор (CC BY-SA 3.0) Деревягін Ігор (CC BY-SA 3.0)

U Rusiji se na samo dva mjesta može vidjeti ovo pravo čudo prirode: aktivni blatni vulkan. Oba se nalaze nedaleko jedan od drugog, na Krimu i na susjednom Tamanskom poluotoku. Bulganački blatni vulkani sjeverno od Kerča čine dolinu od sedam kratera koji izbacuju ljekovito blato bogato borom i jodom. "Erupcije" se uglavnom događaju zimi i tada "blatna fontana" može dostići i 15 metara visine.

Turisti na Čokračkom jezeru Aleksej Malgavko/Sputnik Aleksej Malgavko/Sputnik

Nedaleko se nalazi Čokračko jezero, također bogato blatom. Tu neprekidno dolazi na stotine turista kako bi se okupali u hladnoj blatnoj vodi.

"Riblja" prijestolnica Krima

Ribar u Kerču Aleksej Malgavko/Sputnik Aleksej Malgavko/Sputnik

Naravno, riblja industrija se razvija u mnogim gradovima na poluotoku, ali u Kerču je jedno od najvažnijih i najstarijih postrojenja za preradu ribe. Za grad se čak kaže da je "riblja" ili "ribarska" prijestolnica Krima. Vrijedi probati dagnje, inćune, školjke rapane, crnomorskog morskog psa i pečenu trlju.

"Glavoči u umaku od rajčice" Arhivska fotografija Arhivska fotografija

I obavezno probajte "Glavoče u umaku od rajčice". Ovaj specijalitet porijeklom iz Kerča bio je jedna od najpopularnijih konzervi u Sovjetskom Savezu.

Jedno od najpopularnijih ljetovališta na Krimu

Legion Media Legion Media

Kerč posjeduje ogroman broj plaža, a mnoge od njih su pješčane, što je za stjenoviti Krim prava rijetkost. Pritom ovdje možete uživati u Crnom i Azovskom moru. Azovsko je kraj obale dosta plitko, pa je Kerč pogodan za odmor s djecom.

U Kerču se nalazi veliki broj hotela, no postoji i široka ponuda privatnog smještaja za iznajmljivanje. Lokalni stanovnici za odmor preporučuju naselja Gerojevko, Jurkino, Jakovenkovo kod Kerča. Ona se nalaze daleko od luke, pa je voda čistija. Gradska plaža je smještena na živopisnom Aršincevskom rtu. Tu pušu snažni vjetrovi, pa je mjesto dobro za jedrenje na dasci.

Tu je najduži most u Rusiji

Krimski most Rosavtodor (CC BY 4.0) Rosavtodor (CC BY 4.0)

Iz Krasnodarskog kraja i njegovih crnomorskih luka nekada ste na Krim mogli doći trajektom. U ljetnoj sezoni često se po čitav dan čekalo u redu. Poslije izgradnje Kerčkog (ili Krimskog) mosta preko tjesnaca, koji povezuje grad s naseljem Tamanj, putovanje traje samo oko 40 minuta. Sa svojih 19 kilometara ovo je najduži most u Rusiji i jedan od najdužih u Europi.