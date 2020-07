Kako se jakutski "ljudi-morževi" griju na mrazu

Russia Beyond Hrvatska

Iz obližnje izbe u lakim ogrtačima i s frotirskim ručnicima oko vrata izlaze obični ljudi, muškarci i žene različite konstitucije i različitog uzrasta, od 30 do 90 godina i dolaze do otvora napravljenog u ledu. Ostavljaju gumene papuče na snijegu, pažljivo se spuštaju niz klizav spust i provode u vodi čak i po desetak minuta.



Na kraju zarone glavu, ali obavezno pokriju tjeme, mjesto koje kod novorođenčadi pulsira, jer je ono najosijetljivije. Isto tako polako izlaze iz vode, bez ikakve žurbe. I poslije toga se polako i staloženo trljaju snijegom. Promatrajući taj prizor čovjek i sam nehotice padne u meditativni trans. Baterija na telefonu se na mrazu odmah isprazni, tako da se ovakvi trenuci moraju pamtiti. Sve se to događa u malenom jakutskom selu Čurapče, jednom od najhladnijih naselja na svijetu.

Natalija Beljakova Natalija Beljakova

Jakutija je najveća ruska regija. Ima veću površinu od svake europske ili afričke zemlje. Ovaj teritorij je poznat po svojoj "dvostrukoj hladnoći". Odozdo "udara" hladnoća od permafrosta, vječno smrznutog tla – podzemni led seže 400 metara u dubinu. Odozgo steže mraz u zraku, čija temperatura se redovno spušta ispod -45 stupnjeva Celzijusa. Najhladnije mjesto na sjevernoj polutki nalazi se upravo u Jakutiji. Za titulu klimatskog ekstrema u naseljenim dijelovima planeta natječu se Verhojanski i Ojmjakonski rajon ruske republike Jakutije.



Oni se nadmeću oko desetinke stupnja, ali obični turisti ne osjećaju razliku. Njima je svakako garantiran "jakutski vatromet", koji se dobija kada se vrela voda prospe iz šalice, pa se momentalno smrzne u zraku i napravi oblak zamrznutih čestica.

Natalija Beljakova Natalija Beljakova

Ali zato "Osvajači hladnoće" bilježe rekordno niske temperature po specijalnim metodama ruske meteorološke službe. To je projekt čiji sudionici vrše eksperimente na znanstvenoj osnovi i provjeravaju svoju izdržljivost.

Poznanstvo s ljudima-morževima

U najhladnije doba godine, tj. krajem siječnja, ljudi-morževi u zapregama irvasa ili na motornim sanjkama odlaze u doline gdje se taloži hladan zrak. Glavna nagrada im je službeno registrirana najhladnija temperatura u toku godine, što će možda biti posljednji put na Zemlji, s obzirom na globalne klimatske promjene.



Usput "osvajači hladnoće" obavezno svrate u Čurapče. Tu žive čurapčinski ljudi-morževi – oni se u ledenoj vodi ne prekaljuju, nego se griju.



Na površini otvora u ledu voda isparava i stalno se presvlači tankim slojem leda, ali Čurapčinci lome taj led i zaista se griju u vodi.

Natalija Beljakova Natalija Beljakova

Kada je temperatura zraka -30 stupnjeva Celzijusa ili još niža, temperatura vode je +4 stupnja Celzijusa. Na toj temperaturi voda prelazi iz tekućeg u čvrsto, tj. zaleđeno stanje. Zapravo, prelazi u tekući led, koji se još nije stvrdnuo i postaje biološki inertna. Čestice tekućeg leda ne prodiru kroz kanale staničnih membrana. Smatra se da je to "biološka nulta" temperatura, granica između topline i hladnoće. Ispod te granice nije moguć razvoj živih organizama. Na toj temperaturi dolazi do stresne reakcije organizma.



Ali jakutski "morževi" su opušteni. Može se čak reći da meditiraju ulazeći u vodu.

Kako se postaje čovjek-morž?

Osnivač "Kluba zimskog plivanja", 90-godišnji Afanasij Dorofejev, priča kako je postao "čovjek-morž" kada je imao 48 godina. Službena medicina mu je zapečatila sudbinu dijagnozom teške nasljedne bolesti. Sahranivši svoje bližnje Afanasij je odlučio prevariti smrt.



Dok se bez žurbe vraća kući samo u kupaćem, on priča kako je počeo redovno se baviti arktičkim kupanjem. Preplanuli muškarac s odličnim držanjem, bistrog uma i bez ikakvih bolesti karakterističnih za njegov uzrast, najbolji je dokaz teze o usporenom starenju organizma na ekstremno niskim temperaturama.

Natalija Beljakova Natalija Beljakova

Postepeno se oko Afanasija okupila grupa od 15-20 ljudi iz sela, kojima su se pridružili i došljaci iz drugih krajeva Jakutije. Oni se tokom cijele godine prekaljuju u hladnoj vodi, a zimi to rade redovno, jednom u nekoliko dana.



Svi slušaju Afanasija bez pogovora. On zna životnu priču svakoga od njih. Jedan je krioterapijama pristupio kao alternativnoj medicini, drugi da bi proširio mogućnosti svog organizma. Afanasij je na moje oči iskusnog čovjeka-morža ostavio u vodi cijelih 9 minuta. Početnici borave u ledenoj vodi najviše 2-3 minute. Iz vode se izlazi kad kaže Afanasij – ni ranije, ni kasnije. Kažu da on zna "kad je pravi trenutak".



Ponekad se netko našali na račun čurapčinskih ljudi-morževa i kaže da su sektaši, ali je ovo potpuno otvoreno društvo ljudi istih interesa, ljudi koji su uvijek spremni podijeliti s drugim svoje iskustvo testiranja vlastitog organizma. U razgovoru s njima čovjek lako može pogriješiti ako pokuša procijeniti koliko godina ima sugovornik. Svi Afanasijevi sljedbenici mogu mirne duše "prijaviti" bar deset godina manje, nitko neće primijetiti.