E-vize za cijelu Rusiju trebale bi biti uvedene 2021. godine

Mnogi će posjetitelji Rusije od 1. siječnja moći putovati u bilo koji ruski grad koristeći jednokratnu elektroničku vizu (e-vizu). Prijedlog takvog zakona je usvojen na prvom čitanju u Državnoj dumi 23. lipnja. Zakon će utjecati na trenutnu regulativu prema kojoj je posjetiteljima iz 53 zemlje već dozvoljen ulazak u Rusiju putem postojeće e-vize - no samo u mali broj regija: Kalinjingradsku oblast, Dalekoistočni okrug, Lenjingradsku oblast i njezin glavni grad - Sankt-Peterburg.

Kako dobiti e-vizu?

Prema tekstu prijedloga zakona, putnici će se za e-vizu moći prijaviti na internetskoj stranici Ministarstva vanjskih poslova. Obrada zahtjeva neće trajati više od četiri kalendarska dana. Jednokratna ulazna e-viza bit će valjana do 60 dana nakon uspješne prijave. Međutim, stvarni boravak ne smije biti dulji od 16 dana.

Koliko će e-viza koštati?

Domodedovo Legion Media Legion Media

Prema riječima zamjenika ministra vanjskih poslova Jevgenija Ivanova, e-viza neće koštati više od 50 dolara, s time da se troškovi neće odnositi na djecu mlađu od šest godina.

Tko će ispunjavati uvjete za dobivanje e-vize?

Ministarstvo vanjskih poslova još nije odobrilo ažurirani popis zemalja, kaže Ivanov. Ipak, vlada će kao početnu točku koristiti trenutni popis 53 zemlje. Moguće je da će se popis proširiti, no zasad nije poznato koje bi se druge zemlje mogle naći na njemu.

Rusija trenutno ima bezvizni režim za 60 zemalja, napominje Ivanov. Građani 44 zemlje na popisu Ministarstva vanjskih poslova u Rusiju mogu ući bez vize pod posebnim uvjetima, koristeći sve vrste putovnica. Viza nije potrebna niti za preostalih 16 zemalja, pri čemu njihovi državljani koriste diplomatsku ili radnu putovnicu.

Ivanov je rekao da će od 2021. građani 113 zemalja moći ući u Rusiju bez papirnate vize.

Što je s vizama za višestruki ulazak?

Legion Media Legion Media

Ministarstvo vanjskih poslova Rusije aktivno radi na prijedlogu zakona o turističkim vizama za višestruki ulazak s boravkom do šest mjeseci. Međutim, trenutno nije jasno hoće li ove vize biti elektroničke ili ne. Prema novom prijedlogu, posjetitelji će samo morati pružiti dokaz o rezervaciji smještaja ili boravištu tijekom svog boravka, rekao je zamjenik ministra vanjskih poslova. Ako prijedlog zakona prođe, posjetitelji će na teritoriju Rusije moći ostati i do tri mjeseca bez prekida. Uz to, viza će se moći produžiti do jedne godine - ponekad i do pet godina, uz odobrenje odgovarajućih državnih tijela.

Trenutno se priprema i drugi prijedlog zakona koji bi neruskim članovima obitelji ruskih državljana omogućio podnošenje zahtjeva za vizu za višekratni ulazak produljenog trajanja, pod uvjetom da imaju pozivno pismo svojih ruskih rođaka. Takav dokument trenutno zahtijeva odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova Rusije (policije). Trenutni je prijedlog da se razdoblje neprekidnog boravka na teritoriju Rusije produži s 90 dana na jednu godinu, bez ikakvih dodatnih ograničenja.