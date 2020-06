Gdje i kada doživjeti najljepše bijele noći u Rusiji? (FOTO)

Tijekom ljeta na sjeveru Rusije noći su tako svijetle da je teško povjerovati da više nije dan. Ovaj prirodni fenomen zove se "bijele noći" i traje od nekoliko dana do nekoliko mjeseci, ovisno geografskoj širini mjesta.

Bjelomorski rajon u Kareliji

Mnogi ljudi miješaju bijele noći s polarnim danima, no to nije isto! Polarni dani se događaju samo na geografskim širinama iza polarnice, i tada Sunce ostaje iznad horizonta tijekom čitava 24 sata.

Bijele noći su zapravo noći kada Sunce zalazi iza horizonta, ali nakratko, tako da čitave noći zapravo vlada sumrak, bez totalnog mraka. Ovaj fenomen se događa oko ljetnog solsticija na širinama većim od 60°34′, što se zapravo odnosi na sve sjeverne ruske gradove.

Bijela noć u Sankt-Peterburgu

Bijele noći su zapravo jedna vrsta turizma u Sankt-Peterburgu! Službeno ovo razdoblje u gradu traje od 11. lipnja do 2. srpnja, no zapravo su ovdje noći vrlo svijetle od kraja svibnja pa sve do sredine srpnja. U ovom je razdoblju grad prepun kulturnih događaja, uključujući glazbeni festival "Bijele noći" i spektakl na vodi povodom proslave maturalne večeri.

Noćni Peterburg

Bijele noći u Kareliji su svjetlije i duže nego u Sankt-Peterburgu. U Petrozavodsku, prijestolnici Karelije, možete ih vidjeti preko 50 dana godišnje, a na Bijelom moru čak i duže. Počinju 25. svibnja i traju do 17. srpnja.

Bijela noć u Petrozavodsku, na keju

Vrhunac bijelih noći pada na ljetni solsticij 22. lipnja kada se nebo prelijeva u ljubičastim i crvenim tonovima. Dan traje 19 sati sa samo nekoliko sati jutarnjeg i večernjeg sumraka. Noću možete vidjeti čak i dugu na nebu!

Otoci u Bijelom moru za vrijeme bijelih noći

Arhangeljsk se nalazi još sjevernije i ljudi na ovom mjestu imaju priliku uživati u bijelim noćima od 17. svibnja do 26. srpnja. Najljepše prizore ćete naći na Soloveckim otocima i u nacionalnom parku Kenozero.

Arhangeljsk

Želite li doživjeti bijele noći s čarobnim pogledom na srednjovjekovni zamak? Onda je prelijepi grad Viborg u Lenjingradskoj oblasti pravo mjesto za vas. Nebo je svake noći oslikano prelijepim ljetnim bojama, čak i kada je vani oblačno.

Viborg

U Siktivaru, prijestolnici Republike Komi, Sunce od 26. svibnja do 15. srpnja jedva da zalazi za horizont.

Siktivkar

U razdoblju kada su noći posebno svijetle grad čak isključuje noćnu rasvjetu. Za vrijeme solsticija Sunce zalazi oko 22 sata, a onda u 2 ujutro ponovo izlazi.

Sibirske bijele noći imaju poseban šarm. Zamislite samo nebo u svjetloljubičastim nijansama nad industrijskim urbanim pejzažem, a u pozadini nepregledna prostranstva tajge!

Surgut

U Jakutsku bijele noći počinju sredinom svibnja i traju sve do sredine kolovoza. Pritom je polarno ljeto vrlo kratko, tako da čak i u lipnju može padati snijeg. To pejzaž samo čini još nevjerojatnijim!