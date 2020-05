Dvadeset zgrada u Moskvi čija ljepota oduzima dah

Moskovski Kremlj

Getty Images Getty Images

Po svoj prilici najprepoznatljivije zdanje u Rusiji i van njezinih granica. Oko toga ćemo se lako složiti. No jeste li znali da su za simbol Rusije odgovorni Talijani čije su arhitektonske vrline cijenjene još u vrijeme Moskovske Rusije? Tako je car Ivan Treći u petnaestom stoljeću pozvao nekoliko arhitekata iz Italije da rekonstruiraju prijestolničku tvrđavu. Bili su to Aristotel Fioravanti, Aloisio da Milano, Antonio Gilardi i Pietro Antonio Solari. Upravo su oni projektirali prve kule Kremlja, kao i crkve i dvorce unutar njegovih zidina.

Manježni trg, 2-10

Povijesni muzej

Legion Media Legion Media

Neusporedive ljepote, muzej posvećen staroj Rusiji i carskoj epohi asocira na daleku prošlost jednako kao i obližnji Kremlj. Iako izgrađen zapravo tek krajem 19. stoljeća, njegov neoruski stil učinio je da ne djeluje kao strano tijelo na Crvenom trgu. U muzejskim fondovima danas se čuva više od pet milijuna izložaka.

Crveni trg, 1

Veliki Kremaljski dvorac

Legion Media Legion Media

Izgrađen na prostoru Kremlja sredinom devetnaestog stoljeća po nalogu Nikolaja Prvog služio je za krunidbu ruskih careva i susrete sa stranim monarsima. U današnje je vrijeme svečana rezidencija predsjednika Rusije koji radi u susjednom Senatskom dvorcu. U Veliki Kremaljski dvorac mogu ući svi koji žele, ali samo u okviru turističkih grupa .

Kremlj

Uspenska katedrala

Legion Media Legion Media

Najstarije zdanje u Moskvi koje je u potpunosti sačuvano i grobnica gotovo svih moskovskih patrijarha nalazi se, također, unutar Kremlja. Sagrađen je u 15. stoljeću i smatran glavnom sabornom crkvom ruske države u koju su se donosile bizantske relikvije. Ovdje se čuva ukaz cara Pavla Prvog, sina Katarine Velike, prema kojem žena ne može biti na čelu carstva. Na taj način na ruskom prijestolju više nije bilo žena.

Saborni trg, Kremlj

GUM

Legion Media Legion Media

Ili državni univerzalni magazin, nije samo tržni centar s mnoštvom brendirane robe, od općepoznatih marki do suvremenih ruskih dizajnera, nego i arhitektonski spomenik od 1893. godine. Glavno pročelje GUM-a gleda na Crveni trg i stilski je usklađeno s Povijesnim muzejom koji se nalazi pored njega.

Crveni trg, 3

Katedrala Vasilija Blaženog

Getty Images Getty Images

Najpoznatija ruska crkva građena je od 1555. do 1561 po narudžbi cara Ivana Groznog, a ustvari je to devet crkava u jednoj. Takav katedrala je trebala simbolizirati Carstvo Božje (Nebeski Jeruzalem). Upravo tako, u vidu nekoliko crkava podignutih na istom temelju graditelji su zamišljali "obećani grad".

Crveni trg, 2

Katedrala Krista Spasitelja

Legion Media Legion Media

Ono što danas vidimo replika je katedrale izgrađene u čast pobjede u tzv. Domovinskom ratu 1812. godine. Prvobitna zgrada nije preživjela boljševike. Naime, te 1931. godine je odlučeno da se katedrala sruši i na njezinom mjestu izgradi Dvorac Sovjeta, ali plan je samo djelomično ostvaren, crkva je srušena, ali se na njezinom mjestu pojavio najveći bazen u Sovjetskom Savezu. Krajem dvadesetog stoljeća - preokret, srušen je bazen i ponovo izgrađena katedrala.

Volhonka, 15

Zgrada osiguravajućeg društva "Rusija"

Aleksandr Zelikov/TASS Aleksandr Zelikov/TASS

Kuća za izdavanje osiguravajućeg društva, izgrađena na samom početku dvadesetog stoljeća, vrlo brzo je privukla umjetničku inteligenciju. U vrijeme SSSR-a ovdje su bile smještene brojne književne, glazbene i filmske organizacije, ali i umjetničke radionice, jedan od važnih centara moskovskog undergrounda. Tu je stvarao, između ostalih, i jedan od najskupljih suvremenih ruskih slikara Ilja Kabakov.

Sretenski bulevar, 6/1

Kuća trgovca Igumnova

Legion Media Legion Media

Kuća jaroslavskih trgovaca poslije revolucije 1917. godine vidjela je mnogo toga. Trgovac Igumnov sam je sovjetskoj vlasti dao kuću koja je poslije toga bila sovjetski Institut za transfuziju krvi, Institut za proučavanje mozga i rezidencija veleposlanika Francuske u Rusiji.

Boljšaja Jakimanka, 43

Imanje Bikovo

Pavel Kuzmičev/Legion Media Pavel Kuzmičev/Legion Media

Ova kuća nalazi se u Podmoskovlju i podsjeća na bajkoviti dvorac s Disneyjeve špice. Ustvari je to pravoslavna crkva u sklopu imanja koje je bilo u vlasništvu nekoliko uglednih obitelji bliskih carskom dvoru. Jedan od vlasnika bio je, recimo, Mihail Izmajlov, sudionik prevrata poslije kojeg je Katarina Velika došla na vlast.

Voroncovski park, Bikovo, Moskovska oblast

Kula "Federacija"

Igor3188(CC BY-SA 4.0) Igor3188(CC BY-SA 4.0)

Najviši neboder poslovnog centra Moskva-City i druga po visini zgrada u Europi. A to znači da je visoka 374 metara i da ima 96 katova. Projektirali su je arhitekti Sergej Čoban i Piter Šveger. Pored poslovnog prostora u zgradi se nalazi mnoštvo restorana, prodavaonica i luksuznih apartmana.

Presnjenski kej, 12

Veliki dvorac u parku Caricino

Legion Media Legion Media

Veličanstveni dvorac na uzvisini koji je tek u naše vrijeme adekvatno vrednovan. Zamišljen kao moskovska rezidencija Katarine Druge, on to zapravo nikada nije ni postao. U raskošnom dvorcu nitko nije živio, a zapušten i u užasnom stanju bio je sve do kraja dvadesetog stoljeća. Temeljito je restauriran tek dvijetisućitih.

Doljska, 1

Boljšoj teatar

Legion Media Legion Media

Jedan od najčuvenijih teatara opere i baleta u svijetu. Prepoznatljiv je po veličanstvenoj kolonadi koju krasi četveropreg Apolona. Međutim, sadašnja zgrada je četvrto po redu zdanje Boljšog teatra podignuto 1835. godine. Prije toga su tri zgrade izgorjele.

Kazališni trg, 1

Kuća Meljnikova

Ludvig14 (CC BY-SA 4.0)/Legion Media Ludvig14 (CC BY-SA 4.0)/Legion Media

Ova je kuća remek-djelo sovjetskog konstruktivizma dvadesetih godina prošlog stoljeća zamišljena kao arhitektonski eksperiment. Arhitekt Konstantin Meljnikov sanjao je da preplavi grad okruglim kućama, smatrajući da će se cilindričnom formom uštedjeti mnogo novca na materijalu. Suvremenici, međutim, nisu imali sluha za ovakvo arhitektonsko rješenje, pa je kuća ostala usamljeni primjer.

Krivoarbatska uličica, 10

Glavna zgrada MGU-a

Legion Media Legion Media

U Moskvi se 1947. godina slavila 800. godišnjica od osnivanja grada, pa je vlada tim povodom odlučila podići osam visokih zgrada. Zamišljeno je da neboderi budu oličenje velike zemlje, grada i naroda (inspiracija je pronađena u američkim neboderima). Osmoj višekatnici, međutim, nije bilo suđeno da se ikada pojavi, sagrađeno je samo sedam zgrada. Jedna od najpoznatijih je Moskovsko državno sveučilište.

Lenjinske gore, 1

Dominion Tower

Legion Media Legion Media

Poslovni centar svjetske arhitektonske zvijezde Zahe Hadid nalikuje na hrpu knjiga ili tortu s ispalim koricama. Predstavnici Zaha Hadid Architects su, najavljujući projekt, govorili o "ideji prostornog leta". U praksi je centar ispao nešto skromniji od većine njezinih radova u inozemstvu, unekoliko prilagođen ruskim realijama.

Šarikopodšipnikova, 5, str. 1

Kampus škole "Skolkovo"

Pavel Kuzmičev Pavel Kuzmičev

Zgrada na zapadu Moskve izgleda kao spomenik suprematizmu i Maljevičevim bebama. U biti je to poslovna škola izgrađena 2006. godine po projektu Britanca Davida Adjayea, arhitekte poznatog po Nacionalnom muzeju afričke povijesti i kulture u Washingtonu i Muzeju suvremene umjetnosti u Denveru.

Nova ulica, 100, Moskovska oblast

Kuća Paškova

Legion Media Legion Media

Postoji legenda po kojoj se arhitekt Vasilij Baženov naljutio na Katarinu Veliku (nije mu dozvolila da preuredi Kremlj) i projektirao zgradu-ukor: velebnu kuću preko puta Kremlja. Međutim, za to nema autentičnih dokaza, kao ni da je Kuća Paškova djelo Baženova. I to nije jedina tajna vezana za ovu kuću. Prema jednoj verziji, u dubini brijega ispod kuće mogla bi biti skrivena izgubljena biblioteka Ivana Groznog s dragocjenim starim knjigama.

Vozdviženka, 3/5 , str. 1

Petrov usputni dvorac

Sergej Bobilev/TASS Sergej Bobilev/TASS

Izgrađen je u čast pobjede u Rusko-turskom ratu (1768.-1774.) po narudžbi carice i korišten kao rezidencija za ugledne osobe koje su putovale iz Sankt-Peterburga u Moskvu. A odlazeći iz Moskve koja je gorjela 1812. godine, tu je boravio Napoleon sa svojom gardom. Danas ovdje može odsjesti svako tko to želi, u dvorcu postoji boutique hotel.

Lenjingradski prospekt, 40

Muzej suvremene umjetnosti "Garaža"

Garage Museum of Contemporary Art (CC BY-SA 4.0) Garage Museum of Contemporary Art (CC BY-SA 4.0)

Izuzetan primjer elegantnog minimalizma nizozemskog arhitekta Rema Koolhaasa. Građen je na bazi paviljona iz 1968. godine podignutog u centralnom parku Gorki u stilu kasnog sovjetskog modernizma u kojem se godinama nalazio restoran Godišnja doba. Po njegovom zatvaranju, zgrada je dvadeset godina bila napuštena i tek je prije deset godina počela dobivati obrise novog života. U unutrašnjosti Muzeja djelomično je sačuvan jedinstveni mozaik iz sovjetskog doba, kao i neki arhitektonski elementi.

Park Gorki