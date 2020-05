Čaroban susret luksuza i neimaštine: Sanktpeterburški stanovi koji pamte neka druga vremena (FOTO)

Sobe koje odišu specifičnom atmosferom prošlih epoha s jedinstvenim dekorom, kaminima, starim slikama i fotografijama, gipsanim reljefima, ekscentričnom mješavinom luksuza i neimaštine... Interijeri sanktpeterburških stanova često su skriveni od očiju stranaca, pa čak i samih Rusa. No sada zahvaljujući fotografijama Maksima Kosmina imate priliku upoznati njihove čari.

Maksim, inženjer iz Sankt-Peterburga, tražio je stan za sebe, a kada ga našao, nije prestao obilaziti nekretnine u ponudi. Počeo je objavljivati fotografije onoga što je vidio, usput istražujući povijest svog rodnog grada i njegove arhitekture.

U to vrijeme to je za Maksima bio samo hobi. Danas se projekt razvio, on je napustio svoj nekadašnji posao i koncentrirao se na istraživanje prošlosti grada.

Trenutno ima 216 000 pratitelja na Instagramu i 57 000 pratitelja u svojoj grupi na društvenoj mreži VKontakte. Tu on ne samo što dijeli fotografije iz stanova koje je posjetio, nego također otkriva i zanimljive podatke o životu u Sankt-Peterburgu u carskim vremenima.

"Ovi stanovi su vremenske kapsule koje pamte sve teškoće 20. stoljeća. I vjerojatno ih nijedan grad na svijetu nema u onoj mjeri kao Sankt-Peterburg", kaže Maksim.