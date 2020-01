Gratis za turiste: Što je u Rusiji potpuno besplatno?

U Moskvi

Muzeji i galerije. Svaki trei tjedan u mjesecu možete besplatno posjetiti nekoliko desetaka prijestolničkih državnih muzeja. Tijekom ovog tjedna svaki od njih ima jedan dan kada je ulaz slobodan. Primjerice, u utorak možete besplatno posjetiti Moskovski muzej suvremene umjetnosti, "Multimedia Art" i Muzej povijesti Gulaga, a u nedjelju Galeriju Ilje Glazunova.

Bivša ljetna rezidencija Katarine Velike sada je oaza zelenila u prostranom južnom dijelu Moskve. Legion Media Legion Media

Pored toga, nikada se ne naplaćuje ulaz u sve prijestolničke crkve i samostane, uključujući katedralu Krista Spasitelja, kao i Donski i Novodevičji manastir. Uvijek je slobodan ulaz i u Lenjinov mauzolej (ovdje je sve što trebate znati prije nego ga posjetite), kao i ulaz u velike parkove starih moskovskih imanja Caričino, Kuskovo i srednjovjekovnog imanja Kolomensko. Povrh svega, do kraja 2020. godine će biti besplatni svi muzeji i izložbe u nedavno renoviranom centru VDNH. To je akcija povodom 80. godišnjice postojanja ovog izložbenog prostora.

Zid s grafitima na centru "Vinzavod" u Moskvi. Vladimir Vjatkin/Sputnik Vladimir Vjatkin/Sputnik

Za ljubitelje moderne umjetnosti postoje centri Vinzavod i CUBE, s po desetak galerija u svakom od njih.

Vidikovci. Lijep pogled na Moskvu pruža vidikovac Vorobjeve Gore. To je najpopularniji besplatni vidikovac u Moskvi (stanica metroa "Vorobjeve Gore"). Blizu je i vidikovac Ruske akademije znanosti, za koji mnogi turisti ne znaju. Tu se s 60 metara visine dobro vide neboderi Moskva-Cityja, zgrada Moskovskog državnog sveučilišta, katedrala Krista Spasitelja, kremaljske kule, Andrejevski manastir i još mnogo toga. Vidikovac je udaljen 700 metara od stanice metroa "Lenjinski prospekt".

Pogled na centar Moskve i stadion "Lužnjiki" s Vorobjovih Gora. Getty Images Getty Images

Glazba i ples. Svake posljednje nedjelje u mjesecu u 15:00 u Moskovskoj središnjoj baptističkoj crkvi organizira se besplatan koncert na orguljama. Na repertoaru su Bach, Mozart, Händel i Čajkovski. Treba doći na vrijeme, jer su ovi koncerti dosta posjećeni.

Besplatno možete plesati uz glazbu tijekom ljeta u Parku Gorkog. Ljubitelji latinoameričkih plesova se tradicionalno okupljaju na keju blizu Andrejevskog mosta, a ljubitelji društvenih plesova na Puškinovom keju.

Sergej Bobiljev/TASS Sergej Bobiljev/TASS

Postoji nekoliko klubova gdje možete provesti noć. To su, primjerice, stari klub "Propaganda" (techno i house glazba), bar "Tema" (pop-rock) gdje možete plesuckati i na šanku, klub LOOK IN ROOMS (pop glazba) u Tverskoj ulici i Jagger Bar (klasični rock). Ulaz je svuda slobodan.

Najvažniji festivali. Moskva je 2018. godine dobila prestižnu međunarodnu nagradu World Festival and Event City Award kao grad s najboljim masovnim manifestacijama. I zaista, u Moskvi ima mnogo takvih događaja. Pored jedinstvenih događaja, tu su i godišnji blagdani. Primjerice, Dan Rusije 12. lipnja i festival "Moskovsko vrijeme" (koncerti, show programi i pokazni nastupi po cijelom gradu). U lipnju se održava i sajam knjiga na Crvenom trgu.

Prve subote u rujnu Moskva obilježava Dan grada (to je veliko slavlje, diljem prijestolnice se priređuju koncerti i vatrometi). Krajem rujna je tradicionalni međunarodni festival "Krug svjetlosti", kada dizajneri svjetlosnih efekata iz cijelog svijeta pomoću projekcija, instalacija i pirotehnike pretvaraju grad u ogroman eksperimentalni poligon.

Maslenica je slavenski praznik kojim se obilježava kraj zime. Obično pada krajem veljače i slavi se tjedan dana (uoči početka Velikog posta). U Rusiji postoje deseci običaja vezanih za cijeli taj tjedan, a jedan od glavnih je pečenje palačinki. Najupečatljiviji show program se priređuje na Manježnom trgu ispred Povijesnog muzeja.

Internet. U Moskvi je krajnje jednostavno naći besplatan internet. On je dostupan u metrou i drugim vrstama gradskog prijevoza, u parkovima, kafićma i restoranima, kao i na ulicama Moskve.

U Sankt-Peterburgu

Ermitaž Legion Media Legion Media

Muzeji i galerije. Kao i u Moskvi, većina muzeja i galerija u Sankt-Peterburgu jednom mjesečno omogućava besplatan ulaz. Primjerice, u Ermitažu, Kunstkameri i Zoološkom muzeju je to svaki treći četvrtak u mjesecu (a u Ermitažu još i 18. svibnja i 7. prosinca). U Vojno-pomorskom muzeju (gdje ima 13 000 izložaka vezanih samo za brodove) to je svaka posljednja srijeda u mjesecu. Isto vrijedi i za filijalu muzeja, krstaricu "Aurora".

Slobodan ulaz u Ruski muzej je svakog 18. u mjesecu, i to vrijedi za posjetitelje mlađe od 18 godina.

Uvijek je besplatan ulaz u Petropavlovsku tvrđavu. To ne vrijedi za tamnicu, grobnicu i izložbe, ali svatko se može prošetati tvrđavom bez ulaznice. Isti je slučaj s Petergofom, takozvanim "ruskim Versaillesom". Gornji i donji park s pozlaćenim fontanama, zelenim vrtovima i tihim alejama sam je po sebi eksponat, a za boravak u ovom prostoru nije potrebna ulaznica (potrebna je samo onima koji žele posjetiti dvorac).

Petropavlovska tvrđava Sergej Fomin/Global Look Press Sergej Fomin/Global Look Press

Modernu umjetnost potražite u loft-projektu "Katovi" (Ligovski prospekt 74), gdje su na pet katova razmještene izložbe, galerije i slušaonice s predavanjima, i dosta toga je besplatno. Pored toga, ovo je zanimljivo stjecište predstavnika peterburške kulture i mode.

Peterburg ima stotine manjih i većih parkova. Njegovi žitelji najviše vole "Novu Nizozemsku". Ovo bivše skladište drvene građe na otoku je prije nekoliko godina preuređeno u jedan od najpopularnijih gradskih prostora. Tu možete ležati na travi, igrati frizbi ili badminton, organizirati piknik ili potražiti umjetnička djela (a ima ih, jer je to Peterburg).

Glazba. Kulturna ikona i izlog Sanktpeterburške opere i baleta je Marijinski teatar (poznat pod nazivom Marijinka). Svake srijede je ulaz besplatan. Tu se u Foajeu Stravinskog organiziraju koncerti klasične glazbe, od Bacha i Mozarta do Brittena i Gershwina. Da biste ušli, morate na blagajni preuzeti besplatnu kartu. Pazite, ima samo 170 mjesta.

Krovovi kao vidikovci. Svaki žitelj Sankt-Peterburga će vam reći da su gradski krovovi najbolji vidikovci. Penjanje po krovovima je posebna atrakcija, za nju se specijaliziraju mnogi peterburški vodiči. U Rusiji penjanje po krovovima nije zabranjeno zakonom, ali stanovnici dotičnih zgrada mogu imati izvjesne primjedbe. I pored toga, ako se ispoštuju sve mjere opreza, to može biti neponovljivo iskustvo. Nije lako pronaći otvoreni krov, ali ako se upoznate s mještanima, gotovo je izvjesno da ćete saznati gdje se on nalazi.

Ekskurzija po krovovima u Rubinštajnovoj ulici, Sant-Peterburg, Rusija, 27. srpnja 2017. Petar Kovaljov/TASS Petar Kovaljov/TASS

Najvažniji festivali. Jedna od najljepših manifestacija u Sankt-Peterburgu se događa krajem lipnja. U sjevernoj prijestolnici se svake godine održavaju festival "Bijele noći" (posvećen čuvenim bijelim noćima, tj. razdoblju kada noć traje samo par sati) i show program "Grimizna jedra" ("Alije parusa"), posvećen maturantima. Tu ima besplatnih glazbenih i baletnih predstava, a besplatni su i svjetlosni show i "gusarski brod" na Nevi.

Brod "Rusija" plovi Nevom na probi maturalnog festivala "Grimizna jedra", Sankt-Peterburg 2019. Petar Kovaljov/TASS Petar Kovaljov/TASS

Krajem srpnja grad slavi dan Ratne mornarice Rusije. Tada se organiziraju masovna veselja i parada vojne tehnike rijekom Nevom, što je sve vrlo atraktivno.

Soči i Adler

Muzeji i art-objekti. Grad Soči je poznato ljetovalište i turistička destinacija na Crnom moru. U njemu nema mnogo besplatnih sadržaja. Jedan od njih je Muzej slikarstva. Ulaz je slobodan svakog posljednjeg utorka u mjesecu. Među najpoznatijim izlošcima su platna znamenitih ruskih slikara Ivana Šiškina, Vasilija Polenova, Valentina Serova i Ivana Ajvazovskog. Čuvena Staljinova vila u Sočiju je besplatna samo za djecu do 7 godina.

Stadion "Fišt" na kojem su igrane utakmice Svjetskog nogometnog prvenstva 2018. godine u Rusiji i olimpijska baklja, Soči, Olimpijski park. Sergej Malgavko/TASS Sergej Malgavko/TASS

"Raspjevane fontane" su art-objekt koji svatko može posjetiti. Svjetlosna predstava se može vidjeti tijekom ljeta u dvije fontane. Jedna je u aleji platana u centru grada, a druga u Adleru, u Olimpijskom parku (pored stele s bakljom). Smatra se da je ova druga fontana mnogo efektnija, jer ima čitav arsenal "vodenih topova" - šest snažnih i 246 slabijih. Raspored predstava je sljedeći: zimi od 18:00 do 18:30 i od 19:00 do 19:30, u proljeće i jesen od 19:00 do 20:00, a ljeti od 20:30 do 21:30. Možete provjeriti raspored na stranici ovog parka.

U blizini grada. Okolina Sočija je ogroman rezervat s reliktnim šumama, dendrarijima i desecima slapova. Svuda se ulaz uglavnom plaća, no cijena je simbolična. Iznimka je Orehovski slap. Nalazi se u selu Plastunka, 14 kilometara od centra Sočija. Put do njega nije težak (autobusom za samo pola sata), a vodi kroz hrastovu i kestenovu šumu. Na odredištu postoje stepenice s balustradom, kafić i dva izvora gdje možete natočiti mineralnu vodu.

Kupači kod Orehovskog slapa, rijeka Bezumenka, Hostinski rajon, Soči. Nina Zotina/Sputnik Nina Zotina/Sputnik

Parkovi i pješačke zone. Šetnje u Sočiju pružaju najveće zadovoljstvo. Tome pridonose priroda, klima i opuštena atmosfera. Okupajte se u Crnom moru i krenite jednim od ovih pravaca.

Povijesni bulevar ne nalikuje na običnu ulicu. To je pješačka zona s koje se pruža lijep pogled na zaljev i luku. Tu ima znatno manje turista nego na šetalištu. Ima dosta "zavučenih" mjesta s klupama i značajnih kulturnih objekata. Pješačka staza počinje od Morskog pristaništa u Sočiju. Najbolje vrijeme za šetnju je zalazak sunca.

U parku Rivijera na obali koncentrirano je mnoštvo objekata ulične umjetnosti. Najpoznatiji je jarkocrveni Lenjinov mozaik. To je svojevrsno "pokloničko mjesto" ljubitelja sovjetske estetike.

Krasna Poljana je ruski ski-centar. Ovo odmaralište vrijedi posjetiti čak i ako se ne planirate skijati. Najbolje je doći tijekom dana, kada možete uživati u ljepoti planine i prelijepom pogledu na Soči.