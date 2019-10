Jakutsk: Što vidjeti u najvećem gradu u zoni permafrosta ljeti

U glavnom gradu najveće ruske regije zgrade zbog permafrosta stoje na "na štulama", a stanovnici cijele zime zbog hladnoće ne gase motore automobila. Ovo je Jakutsk. Zimi ovdje možete iskusiti pravi jakutski mraz, dok ljeti možete uživati u ljepoti jakutske prirode.

Jakutsk je jedan od najstarijih gradova u Rusiji. Smatra se da je osnovan 1632. godine, kada je kozački odred na čelu s Petrom Beketovom osnovao Jakutsku tvrđavu na lijevoj obali rijeke Lene. Međutim, neki povjesničari smatraju da se naseljena zajednica ovdje pojavila mnogo ranije.

Donedavno se do Jakutska moglo doći samo zrakom. Iz Moskve, Novosibirska i Sankt-Peterburga tijekom cijele godine postoje izravni letovi. Oni su prilično efikasni (let iz Moskve traje šest sati) i praktični, ali su, nažalost, i poprilično skupi. Od kolovoza 2019. godine, međutim, postoji mogućnost da se u Jakutsk stigne vlakom, no to će putovanje trajati šest dana, a ne šest sati!

Kratki popis onoga što ne smijete preskočiti ako se nađete u Jakutsku ljeti:

Posjetite Lenske stupove i pješčane dine - tukulane

Sudjelujte u jakutskoj novogodišnjoj proslavi poznatoj kao Isiah

Spustite se ledenim toboganom u Carstvu permafrosta

Kupite dijamant ili srebrni nakit

Kušajte jela od jakutske ribe ili konjskog mesa

Posjetite ledenjak Buluus

Stari grad

Legion Media Legion Media

Jakutsk je kompaktan grad i njegov centar možete upoznati u dva ili tri sata. Glavna ulica - Prospekt Lenina - povezuje tri trga: Prijateljstva, Lenjina i Ordžonikidzea. Ovo se područje može opisati kao povijesni centar, iako su najstarije građevine ovdje sagrađene relativno nedavno - četrdesetih i pedesetih godina 20. stoljeća.

U blizini Lenjinovog trga nalazi se povijesni i arhitektonski kompleks Starog grada, koji sadrži primjerke drvene arhitekture tipične za Jakutsk 17.-18. stoljeća. Unatoč svom imenu, sve zgrade u Starom gradu su novoizgrađene. Međutim, rekonstruirane su prema nacrtima izvornih zgrada, od kojih nijedna nije preživjela do danas. Posljednji originalni spomenik - istočni ulazni toranj Jakutske tvrđave, simbol grada - izgorio je 2002. Iste je godine, u vrijeme proslave 370. godišnjice Jakutska, obnovljen prema preživjelim crtežima.

Ako vas zanimaju povijest grada i kultura jakutskih etničkih skupina, savjetujemo vam da posjetite Jakutski državni muzej povijesti i kulture naroda Sjevera koji je ime dobio po Jemeljanu Jaroslavskom i koji se nalazi nedaleko od Starog grada.

U srcu Starog grada nalazi se trgovački centar Kružalo, u kojem ćete pronaći najbolje brendove jakutskog nakita koji nude široki izbor ukrasa izrađenih od zlata i srebra, ukrašenih jakutskim dijamantima, naravno. Ovdje možete kupiti i suvenire: jakutske noževe, tradicionalni glazbeni instrument homus i još mnogo toga. U prošlosti se na mjestu Kružala nalazila tržnica koja je vodila izravno do pristaništa.

Preko puta se nalazi Moskovski kej, na kojem stoji spomenik utemeljitelju grada - ruskom Kozaku Petru Beketovu. Spomenik gleda na Zelenu livadu i gradski kanal. U njemu ima vode samo tijekom poplava izazvanih topljenjem snijega u proljeće, a nakon što plutajući let prođe i vodostaj u rijeci Leni se vrati u normalu, voda se povlači.

Riznica Republike Sahe (Jakutije)

Na putu prema Starom gradu, u zgradi Odbora za dragocjene metale i drago kamenje Republike Sahe (Jakutije), naći ćete nešto što nalikuje Dijamantnom fondu u Kremlju. To je Riznica Republike Sahe (Jakutije). Muzej prikazuje najbolje primjere rada jakutskih draguljara, kao i grumene zlata, dragulje i dijamante pronađene u Jakutiji. U muzeju se nalaze i kopije čuvenih povijesnih dijamanata i najvećih jakutskih dijamanata koji se trenutno čuvaju u Dijamantnom fondu u Moskvi.

Obilasci se održavaju svakodnevno svaki sat, osim subotom i nedjeljom. Cijena 45-minutnog obilaska za odraslu osobu košta oko 4 dolara (250 rubalja). Nažalost, muzej ne nudi obilaske na engleskom jeziku, stoga bi bilo dobro da sa sobom povedete nekoga tko će vam prevoditi!

Carstvo permafrosta

Posjetitelj turističkog kompleksa Carstvo permafrosta. Aleksandar Rjumin/TASS Aleksandar Rjumin/TASS

Drugi muzej koji obavezno trebate posjetiti je Carstvo permafrosta, u kojem zima vlada cijele godine. On se nalazi u starom rudarskom tunelu u podnožju brda Čočur Muran, jednog od najviših u okolici Jakutska. Prije nego što je postao muzej, tunel je služio kao veliko prirodno rashladno skladište u kojem su se čuvali meso, riba i druga hrana u veleprodajnim količinama.

Zapanjujuća svojstva permafrost čine ovo mjesto hladnim ljeti i relativno blagim zimi. Za razliku od vanjske temperature, koja može doseći +40 °C ljeti i -40 °C zimi, ona unutar tunela iznosi relativno konstantnih -6 °C. Prije nego što uđete u zonu vječne hladnoće, od vas će se tražiti da obučete posebno termalno odijelo, toplu obuću i čarape - bez obzira na to kada dolazite, svakako da sobom ponesite toplu odjeću, čak i ako dolazite na vrhuncu ljetnih vrućina.

Moći ćete posjetiti sobu s prijestoljem Čishaana, gospodara hladnoće, i rezidenciju Djeda Mraza, diviti se ogromnim snježnim pahuljama i skulpturama od leda, kušati sladoled i bezalkoholna pića poslužena u čašama od leda u Ledenom baru i spustiti se ledenim toboganom. Svi koji to učine dobivaju pahulju koja se na kraju obilaska može zamijeniti za potvrdu o posjetu Carstva permafrosta.

Ovdje postoji čak i mali paleontološki muzej u kojem možete vidjeti najpoznatije pronalaske mamuta, posebice glavu jukagirskog mamuta, otkrivenu u jakutskom Ust-Janskom rajonu. Muzej je otvoren svaki dan od 11 do 20 sati. Ulaznica za odraslu osobu košta oko 8 dolara (500 rubalja), dok za djecu, školarce i studente postoji popust.

Ako imate vremena, možete se popeti na jedan od vidikovaca u blizini. S vrha brda Čočur Muran kroz dvogled možete baciti pogled na okolicu. Do vrha treba oko 20 minuta pješice.

Na susjednom brdu se nalazi još jedan vidikovac, na području jakutske elektrane GRES-2. Tamo je bolje doći automobilom - imajte to na umu prilikom planiranja izleta. Ulaz na oba mjesta je besplatan.

Etnografska imanja

Valentina Atlasova u jakutskoj narodnoj nošnji prikazuje restauriranu šamansku nošnju u Us-Kutu, domaćinstvu obitelji Atlasov. Valerij Šarifulin/TASS Valerij Šarifulin/TASS

Nedaleko od Carstva permafrosta nalaze se dva etnografska kompleksa: Čočur Muran i imanje Atlasov. Oba imaju restorane u kojima možete kušati jakutsku kuhinju.

Čočur Muran će biti zanimljiv onima koji vole lov, putovanja i prirodu. Ulazak u kompleks je besplatan, no vođeni obilazak se mora unaprijed dogovoriti. On košta oko 4 dolara (250 rubalja) po osobi, traje između sat i pol i dva sata, a po potrebi se može provesti na engleskom jeziku.

Restoran je otvoren svaki dan, a u njemu možete ručati ili večerati bez rezervacije, no baš zato biste mogli naići na gužvu. Zato je bolje unaprijed dogovoriti posjet - kontakt i jelovnik možete naći na stranici kompleksa. Prosječni račun po osobi iznosi oko 23,50 dolara (1500 rubalja) za ručak i oko 31 dolar (2000 rubalja) za večeru.

Ako vas zanimaju tradicionalni jakutski način života i običaji - posjetite imanje Atlasov. Ulaz je također besplatan, no vođeni je obilazak i ručak ili večeru potrebno unaprijed rezervirati. Važna napomena: Izleti se ovdje održavaju samo na ruskom, stoga, ukoliko ne govorite ruski, svakako sa sobom povedite nekoga tko će vam prevoditi. 40-minutni obilazak, koji uključuje tradicionalne jakutske svečanosti, koštat će vas oko 4 dolara (250 rubalja), a prosječni račun po osobi u restoranu iznosi oko 23,50 dolara (1500 rubalja). Kontakt možete pronaći na stranici kompleksa.

Jakutska kuhinja

Lokalna jela su nešto bez čega bi vaš dojam o Jakutiji bio nepotpun. Definitivno kušajte domaću ribu i ždrebeće meso, poznato kao žerebjatina. Najpopularno riblje jelo - stroganina - pravi se od tankih fileta smrznute ribe. Restoranska verzija - salata Indigirka - pravi se od smrznutih kockica ribe začinjenih solju, paprom, lukom i biljnim uljem. Stroganina se također radi od žerebjatine, no u tom se slučaju radi o komadima mesa ili jetre.

Za one za koje su jela od sirove ribe ili mesa suviše egzotična, gradski restorani nude konvencionalniji jelovnik zasnovan na tradicionalnoj hrani. Definitivno probajte salamat (kašu na bazi brašna s maslacem), začinjeno kuhano meso, prženi karas, krvavicu haan i za desert kerčeh - tučeno vrhnje s bobičastim voćem.

U Jakutsku mnogi restorani u jelovnike uključuju nacionalna jela, kako u klasičnim, tako i u modernim interpretacijama. Potražite restorane Tigin Darhan, Mahtal i Reka Ozero Les - svi se nalaze na pješačkoj udaljenosti od centra i Starog grada te su tradicionalno specijalizirani za jakutsku kuhinju.

Nacionalni park Lenski stupovi

Vsevolod Pulja Vsevolod Pulja

Strogo govoreći, Lenski stupovi se ne nalaze na teritoriju Jakutska, nego u susjednom Hangalasskom rajonu. No iz glavnog je grada lako doći do tamo, pa ukoliko imate slobodan dan, ne propustite priliku da ih posjetite.

Lenski stupovi su spomenik prirode i dio svjetske baštine UNESCO-a. Ove veličanstvene stijene su nastale prije više od 400 000 godina kao rezultat djelovanja prirode i vremena.

Ljetna sezona započinje u posljednjih deset dana svibnja i završava sredinom rujna. Za to se vrijeme do Lenskih stupova može doći samo vodom. Plovila i motorni brodovi polaze s pristaništa u naselju Bulgunnjahtah, oko 114 km od Jakutska.

Prirodni rezervat Lenski stupovi je 2018. godine dobio status nacionalnog parka, stoga je najbolje da prije posjeta u upravnom uredu parka izvadite turistički vaučer. Sve kontakte možete pronaći na službenoj stranici.

Jednodnevni vaučer (u osnovi je to samo dozvola za ulazak na prostor parka, bez koje vas sigurnosni inspektor može kazniti) košta oko 4,60 dolara (300 rubalja) po osobi, a moguće je osigurati i vodiča koji govori engleski jezik.

Vsevolod Pulja Vsevolod Pulja

Ako se odlučite za jednodnevni izlet, upravni ured će vam pomoći da organizirate transfer od Jakutska do Bulgunnjahtaha i odatle do Lenskih stupova. Cijena se može kretati od oko 77 dolara (5000 rubalja) do 154 dolara (10 000 rubalja) po osobi, ovisno o cijenu prijevoza.

Turistički operator Visit Yakutia također nudi jednodnevne izlete na Lenske stupove. Ruta može biti vodena (na motornim čamcima od Rečnog porta, riječne luke u Jakutsku) ili kombinirana (automobilom do Bulgunnjahtaha i odatle rijekom). Prva opcija će vas koštati oko 154 dolara (10 000 rublja), ali pod uvjetom da postoji grupa od 10-15 ljudi, u protivnom postoji opasnost od otkazivanja putovanja (uz povrat novca). Druga opcija je pouzdanija - možete ići u grupi ili individualno. Za grupu od četiri osobe putovanje će koštati oko 100 do 125 dolara (6500-8000 rubalja) po osobi, dok će pojedinačno putovanje koštati 435-466 dolara (28 000-30 000 rubalja).

Ako na raspolaganju imate barem dva dana, možete rezervirati krstarenje brodom od jakutske stanice Rečnoj. Na primjer, Lenaturflot nudi krstarenja od 36 i 48 sati udobnim putničkim brodovima Demjan Bednij i Mihail Svetlov. Cijena 36-satnog putovanja varira od oko 100 dolara (6500 rubalja) po mjestu u kabini s četiri ležaja do 544 dolara (35 000 rubalja) za luksuznu sobu. U cijenu su uključeni posjet parku i uspon na vidikovac, opuštanje na pješčanom otoku, osiguranje i zabavni program na brodu. Obroke ćete morati plaćati odvojeno, a možete birati između nekoliko opcija. U prosjeku se cijena po odrasloj osobi kreće od oko 39 do 47 dolara (2500-3500 rubalja). Krstarenja se odvijju od sredine svibnja do sredine rujna, a izvan sezone (kraj svibnja i od druge polovice kolovoza do prve polovice rujna) koštaju oko 30 posto manje.

Sve navedene cijene su sezonske te su podložne promjenama svake godine.

Putovanje od Bulgunnjahtaha do Labidije, odakle se možete iskrcati i popeti do vidikovca, traje oko dva sata. Uspon nije lagan i traje oko sat i pol do dva, ovisno o tome u kakvoj ste formi.

Na putu do Lenskih stupova zamolite vodiča ili vozača da zastane kod tukulana, odnosno jakutskih pješčanih dina. To su ogromna pješčana brda koja se neočekivano pojavljuju usred jakutske tajge. Još uvijek ne postoji jedinstveno vjerodostojno objašnjenje njihovog podrijetla. Prema najpopularnijoj verziji, tukulani su ostaci drevne pustinje koja je ovdje postojala prije otprilike 20 000 godina tijekom pleistocenskog geološkog razdoblja kada je zapadni dio Verhojanskog grebena bio izložen glacijaciji. Tukulani se ne nalaze samo na obalama rijeke Lene; ovdje se nalazi jedno od najvećih pješčanih brda - tulukan Kisil Elesin.

Ledenjak Buluus i slapovi Kjurjuljur

Još jedno mjesto koje vrijedi posjetiti ljeti je ledenjak Buluus. Zovu ga čudom prirode jer ga i u najtoplijim danima prekriva masa leda i snijega. Ogroman sloj leda se zimi formira od podzemnih izvora jezera Buluus. Ledenjak se ljeti lagano smanjuje, no dugi se niz godina nije u potpunosti otopio. Ljeti se, kada se led počne topiti, iznutra formiraju ledene špilje i tuneli u kojima odrasla osoba može uspravno stajati.

Da biste došli do ledenjaka, morat ćete prijeći na drugu obalu rijeke Lene i slijediti Lensku federalnu autocestu oko 100 km do turističkog kampa Buluus. Autobusi tamo ne voze, pa je jedina mogućnost unajmiti automobil (ponude možete pronaći ovdje ili putem aplikacije 2GIS) ili rezervirati obilazak automobilom. Najam automobila u Jakutsku će vas koštari oko 39-70 dolara (2500-4500 rubalja) dnevno, ovisno o vrsti automobila; možete unajmiti i automobil s vozačem.

Tvrtka Visit Yakutia nudi jednodnevne ture do Buluusa. Cijena putovanja ovisi o broju turista - za grupu od pet osoba će koštati oko 70 dolara (4500 rubalja), dok će pojedinačna tura koštati oko 280 dolara (18 000 rubalja). U cijenu obilaska su uključeni najam automobila s vozačem i vožnja trajektom preko Lene. Ulaznice i obroci nisu uključeni u cijenu. Morat ćete platiti ulaznicu u turističkom kompleksu Buluus - oko 3,10 dolara (200 rubalja) po osobi. Putovanje će trajati cijeli dan, stoga sa sobom ponesite ručak ili sendvič.

Prije nego što stignete do Buluusa, postoji još jednom mjesto koje je ljeti popularno za posjetitelje - slapovi Kjurjuljur. Naziv "slapovi" je samo približan opis - to je ustvari mala šumska rijeka Menda uz čije su se obale formirale prekrasne kamene terse. Ulaz ćete morati platiti - oko 3,10 dolara (200 rubalja) po osobi, no za razliku od Buluusa, ovdje nema infrastrukture.

Samo mjesto je vrlo slikovito, no ljeti ovdje nije lako snimiti prekrasne fotografije - vrlo je popularno među Jakutima i za vrućih je dana ovdje uvijek velika gužv.

Festival Isiah

U etnografskom parku Us-Hatin ljudi u nošnjama sudjeluju u proslavama tradicionalnog jakutskog novogodišnjeg festivala Isiah Tujmaadi. Svetlana Pavlova/TASS Svetlana Pavlova/TASS

Isiah je glavni jakutski nacionalni praznik, jakutska Nova godina. Mnogi turisti u Jakutiju dolaze baš zbog njega. Službeni datum Isiaha je 21. lipnja, ljetni solsticij, kada ljudi u Jakutiji dobivaju slobodan dan. No, Isiah se zapravo slavi cijelog lipnja - lokalni festivali se održavaju u svakom rajonu, gradu i selu.

Najveći festival je Isiah Tujmaada, koji se svake godine održava na prostoru Us-Hatina, nedaleko od Jakutska, posljednjeg vikenda u lipnju. Službeno otvaranje se odvija prvog dana, nakon čega počinju sportska natjecanja. Najspektakularnije i najprestižnije su utrke konja za vođu republike i čelne gradske nagrade.

Istovremeno se održavaju i Igre Digina, turnir na kojem se najbolji sportaši republike natječu u nacionalnim sportovima. Vrhunac festivala je ritualni pozdrav Suncu, prilikom kojeg se ljudi "pune" energijom za čitavu godinu. Drugog se dana proglašavaju pobjednici natjecanja te se održava službena ceremonija zatvaranja. Ulaz u Us-Hatin je za vrijeme festivala besplatan, a besplatna su i sva događanja, osim konjske utrke. Tijekom trajanja festivala od Jakutska do mjesta održavanja Isiah Tujmaade voze posebni autobusi. Putovanje autobusom će vas koštati oko 0,60 dolara (40 rubalja). Vožnja taksijem će vas skuplje koštati - 6-16 dolara (400-1000 rubalja).