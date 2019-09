Šest načina da Sankt-Peterburg upoznate s vodene površine

1. Klasično iskustvo

Postoji veliki broj tvrtki koje nude obilaske grada brodom. Dok šetate centrom grada, vidjet ćete brojne promotore koji nude "najbolje" i "najzanimljivije" rute. Savjetujemo vam da izbjegavate tvrtke koje koriste ovakav način reklamiranja i da kartu kupite na jednom od službenih pristaništa.

S Dvorskog pristaništa (Admiraltejski kej br. 2) i s Pristaništa Faberžeovog muzeja (Kej Fontanka br. 21) svakog sata polaze brodovi koji plove po Nevi, Finskom zaljevu, gradskim kanalima, pa čak i do dvorskog kompleksa Peterhof.

Druga odlična mogućnost je obilazak grada brodom koji nudi šest stajališta. Radi se o čestim i redovnim vožnjama, a stajališta se nalaze u blizini muzeja i turističkih atrakcija. Prva stanica je Ermitaž, a slijede Petropavlovska tvrđava, Ljetni vrt, Aničkovljev most (Nevski prospekt), jezičac Vasiljevskog otoka i katedrala sv. Izaka.

Najveće brodske kompanije u Sankt-Peterburgu su "Neva Trip" i "Astra Marine". Karte uvijek možete kupiti unaprijed online i obično po nižoj cijeni nego na pristaništima. Cijena klasičnog obilaska pod nazivom "Rijeke i kanali Sankt-Peterburga" kreće se od 700-750 rubalja (11-12 dolara), ovisno o trajanju. Tura do Peterhofa i nazad košta 900 rubalja (14 dolara). Tura sa stajalištima košta 950 rublja (15 dolara) za cijeli dan. Prije nego kupite ili rezervirate turu provjerite na kojim je jezicima dostupan audio-vodič.

2. Privatne ture

Ako zaista želite u Sankt-Peterburgu doživjeti nezaboravne trenutke, možete propustiti tradicionalne ekskurzije i iznajmiti privatan brod. Ova varijanta je dobra za avanturiste i istraživače koji ne vole putovati u velikim skupinama i gužvi. Privatne vožnje brodom nude vam neovisnost i priliku da odete gdje god poželite. Obično možete sa sobom ponijeti piće, pa ne zaboravite kupiti bocu šampanjca i čaše.

Brodove za iznajmljivanje možete naći na Instagramu pomoću hashtegova kao što su #arendakateraspb. To obično nisu tvrtke, nego ljudi koji imaju svoje brodiće i jahte i iznajmljuju ih turistima. Možemo vam preporučiti @rustam_katera. Preko Instagrama možete poslati poruku vlasniku broda i dogovoriti se za vožnju. Također možete izabrati između različitih vrsta brodova. Što je brod veći, cijena je viša, a najniža je 6000 rubalja (92 dolara) po satu za brod u koji stane šest osoba.

Ako je to suviše luksuzno za vaš džep, postoje i tvrtke koje nude brodove bez kapetana (primjerice, tvrtka "Na katere"). Nije vam potrebna posebna dozvola kako biste upravljali brodom, treba samo pažljivo proučiti upute i pratiti ih. Možete se zaustaviti kada god i gdje god poželite i isplanirati vožnju po vašoj želji. Najniža cijena za ovakvo zadovoljstvo je 4990 rubalja (76 dolara) po satu za brod koji može prevesti četiri osobe.

3. Polazak iz luke Sevkabelj

Luka Sevkabelj na Vasiljevskom otoku je mjesto koje ne treba propustiti. Napuštena tvornička zgrada pretvorena je u kreativni javni prostor. Tu možete doživjeti predivan zalazak sunca s pristaništa, uživati u raznovrsnoj hrani različitih restorančića, umjetničkim i glazbenim festivalima gotovo svakog vikenda. A odskora ovdje možete naći i brodove za obilazak grada.

Brodovi polaze s pristaništa i voze do povijesnog središta grada. Brod se kratko zaustavlja na Senatskom trgu u blizini Brončanog konjanika i na Dvorskom keju u blizini Zimskog dvorca. Na ovim postajama možete izaći ili ostati na brodu koji će vas vratiti u Sevkabelj. Čitava vožnja do centra i natrag traje dva sata i košta 700 rubalja (11 dolara). Vožnja u jednom smjeru do središta grada košta 450 rubalja (7 dolara). Brodovi polaze dvaput dnevno u 13:00 i 15:15, ali raspored se ponekad mijenja, pa je to bolje provjeriti na internetu.

4. Ekskluzivna večera na vodi

Ako se planirate provozati brodom i uz to uživati u vrhunskoj kuhinji, posjetite čuveni restoran "Volga Volga" koji pripada lancu restorana Ginza-grup. Radi se o jedinstvenom prvoklasnom restoranu na brodu.

Na brodu koji svakodnevno krstari Nevom postoji otvorena paluba, s koje možete uživati u veličanstvenom pogledu i uzbudljivoj atmosferi velegrada. Proći ćete ispod najljepših mostova u gradu (Dvorskog, Birževog, Tučkovljevog, Blagovješčenskog, Sampsonijevskog mosta) i pored predivnih kejeva (Admiraltejskog, Univerzitetskog i Dvorskog).

Na jelovniku možete birati između svjetskih kuhinja: talijanske, europske, tajlandske, japanske i ruske. Jelovnik se uglavnom oslanja na plodove mora i riblje specijalitete. Večera će vas koštati 5000-6000 rubalja (76-92 dolara), što je prilično skupo, ali sigurno vrijedi. Ne zaboravite rezervirati stol, jer je ovo mjesto nevjerojatno popularno. Brod polazi u 13:00, 15:00, 19:00, 22:00 i 01:00.

5. Noćne vožnje brodom ispod pokretnih mostova

Roman Pimenov/TASS Roman Pimenov/TASS

Gotovo sve tvrtke koje se bave brodskim turizmom nude čuvene "ture s pokretnim mostovima". To je nešto što bi svakako trebalo doživjeti i što Sankt-Peterburg izdvaja od drugih gradova. Ove ture vam pružaju sjajnu mogućnost da izbliza promatrate kako mostovi podižu svoja "krila". To je mnogo udobniji i spektakularniji doživljaj nego kada ih promatrate s obale, gdje je uvijek gužva.

Stotine brodova juri kroz noć i atmosfera je nevjerojatna. Najbolje vrijeme za ovu turu su lipanj i srpanj, za vrijeme bijelih noći, no prizor je izvanredan i u drugim mjesecima od travnja do listopada. Ne zaboravite ponijeti jaknu, jer čak i tijekom toplih ljetnih noći na vodi može biti svježe. Cijena noćne ture je 900 rubalja (14 dolara) pa naviše.

6. Brodske zabave

Za ljubitelje zabava postoje posebni brodovi. Na njima se istovremeno možete diviti ljepotama grada, tulumariti, ispijati koktele i upoznati nove ljude. Najpoznatije su dvije tvrtke koje nude ovakav večernji provod. Brod "Purga" polazi svakog petka i subote s keja Fontanka br. 15 u 22:00. Zabava traje četiri sata i košta 1500 rubalja (23 dolara) ako kartu kupite online i 2000 rubalja (31 dolar) ako je kupite na pristaništu.

Druga tvrtka je "Gidrovojaž". Kako bi izbjegli redove oni ne daju točnu lokaciju polaska prije nego kupite kartu online, ali poznato je da je polazak obično u blizini stanice metroa Černiševski. Brod polazi u 23:50 svakog petka i subote. Zabava traje dva sata i košta 1300 rubalja (20 dolara). U cijenu je uračunato neograničeno piće, a na brodu se nalazi i profesionalni fotograf.