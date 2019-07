Voda bez dna: Tajna bezmjernih dubina Donjeg plavog jezera na ruskom Kavkazu (FOTO)

Ovo prelijepo duboko jezero s bistrom plavom vodom, skriveno među vrhuncima Kavkaza, obavijeno je velom tajne. U njemu nema ribe i lokalni stanovnici ga izbjegavaju. Samo se poneki turisti, znanstvenici ili ronioci usuđuju u njemu okupati.

Kakvi god bili vremenski uvjeti, temperatura vode u jezeru ostaje nepromijenjena (9 stupnjeva Celzija) i, premda njegov podzemni izvor vode još nije otkriven, 70 milijuna litara vode istječe iz njega svakog dana (!) u obliku male rijeke.

Saznajte kakve tajne krije ovo neobično jezero i imaju li ljudi šanse uskoro ih otkriti!

Nižnjeje goluboje jezero (što znači "donje plavo") nalazi se 40 kilometara južno od grada Naljčika, na nadmorskoj visini od 809 metara. To je jedno od pet kraških jezera u Kabardino-Balkarskoj Republici Rusije. Smatra se da je nastalo prije desetak tisuća godina uslijed raspada vapnenačke stijene.

Ovo živopisno jezero je gotovo nenastanjeno. Na lokalnom balkarskom jeziku nosi naziv Cerik-kjolj, što se prevodi kao "trulo", ukazujući na neugodan miris vode koja sadrži sumporovodik. Visoka koncentracija vodikova sulfida također vodi daje duboku plavu boju i onemogućava život riba u jezeru. Zato ga nastanjuju samo vodeni račići i alge.

Iako jezero nije osobito veliko (235 x 130 metara), podvodni svijet u njemu ga čini posebnim. To nije samo najljepše, već i najdublje rusko kraško jezero, kao i jedno od 10 najdubljih jezera u zemlji. Njegova je dubina stoljećima bila tajna i lokalni stanovnici kažu da "nema dna". Tek je 2016. godine znanstvena ekspedicija uspjela izmjeriti dubinu od 279 metara (21 metar dublje nego u ranijim pokušajima). To znači da je ono dublje od visine glavne zgrade Moskovskog državnog sveučilišta (MGU) koje je visoko 192 metra ili od tri američka Kipa sloboda kada bi se postavili jedan na drugi.

Poslije 400 istraživanja pomoću podvodne opreme i robota na daljinsko upravljanje znanstvenici tvrde da podvodne pećine u jezeru dosežu čak i dublje. Ali vidljivost je na dubini suviše slaba, pa je daljnje istraživanje ostavljeno za budućnost. Sljedeći trodimenzionalni prikaz jezera načinjen je na temelju rezultata ekspedicije.

Znanstvenici također vjeruju da je jezero staro oko 10 000 godina i da voda u njega utječe ne samo iz jednog podvodnog izvora, nego iz više pukotina pokrivenih kamenjem koje se obrušilo s njegovih zidova. Temperatura vode u jezeru je nepromjenjiva zbog njegove velike dubine. Naime, voda koja stalno stiže s dna jednostavno nema dovoljno vremena da se zagrije za vrijeme dugog toplog ljeta niti da se dodatno ohladi tijekom hladne zime.

"Problem s istraživanjem ovako dubokih vodnih bazena, posebno na nadmorskoj visini od 809 metara, leži u tome što je to vrlo teško za ronioce i vrlo skupo", kaže Sergej Gorpinjuk, instruktor tehničkog ronjenja. "Ako bismo željeli opisati koliko je to teško, možemo to usporediti s letom na Mjesec! Kada je osoba u svemiru, razlika između unutarnjeg i vanjskog pritiska je samo 1 atmosfera. A kada roni na dubinu od 200 metara, razlika je čak 20 atmosfera", objašnjava on.

Znanstvenici i ronioci su i prije 2016. pokušavali istražiti dubine jezera. Britanski ronilac Martin Robson je 2012. godine krenuo na ekspediciju sa svojim timom, no pokušaj je završio tragično. Ruski ronilac Andrej Rodionov je poginuo, a Robson je morao proći kroz odjel intenzivne njege nakon što se spustio na dubinu od 209 metara. Izronio je prebrzo, što je izazvalo dekompresijsku bolest. U bolnici u Sočiju se 11 dana borio za život.

Za jezero "bez dna" vezuju se brojne legende: od priča o vojsci Aleksandra Velikog koja se navodno u njemu utopila, pa do kamiona s vinom koji je 30-ih godina pao u njega.

Najpopularnija legenda govori o zmaju kojeg je na ovom mjestu porazio lokalni junak. Pogođen strijelom, zmaj je pao na planinski lanac, a njegove su suze od boli poplavile okolni prostor stvarajući jezero. Neki u šali kažu da zmaj možda još uvijek živi na dnu jezera i sprječava znanstvenike da razotkriju sve njegove tajne. Tko zna, možda se u budućnosti ispostavi da je ovo najdublje i najneobičnije jezero na svijetu?