7 najimpozantnijih tornjeva Rusije

1. Toranj Ostankino u Moskvi

Konstantin Kokoškin/Global Look Press Konstantin Kokoškin/Global Look Press Sa svojih 540 metara visine, televizijski toranj "Ostankino" najviša je građevina u Europi. Kada bi bio zgrada, brojao bi 180 katova, no u stvarnosti ima ih samo 45.

Tokom nevremena 1998. vrh tornja se nakrivio šest metara od svoje vertikalne osi. Teoretski, može se nakriviti 14 metara od vertikalne osi, odnosno to je maksimalni dopušteni otklon što se same konstrukcije tiče.

27. kolovoza 2000. jak požar izbio je na tri kata TV tornja "Ostankino", uključujući i poznati restoran "Sedmo nebo". Restoran je ponovno otvoren tek 16 godina poslije. Zapravo, vatra je bila toliko jaka, da su mnogi pomislili kako će se toranj srušiti.

2. Toranj Söyembikä u Kazanju

Legion Media Legion Media

Jedan od simobla grada Kazanja, toranj Söyembikä spada u kategoriju "kosih tornjeva", kao i onaj u Pisi. Danas njegov otklon od vertikalne osi iznosi gotovo dva metra.

Budući da je nestala arhivska građa, nitko ne zna kad je toranj napravljen. Neki kažu da je podignut u 16. stoljeću, prema naredbi tatarskog vladarice Söyembikä kako bi odala počast svom preminulom mužu.

Prema drugoj legendi, kada je Ivan Grozni osvojio Kazanj, htio je oženiti Söyembiku. Ona je pristala, ali pod uvjetom da joj napravi toranj u sedam dana. Kada je toranj dovršen, počinila je samoubojstvo skočivši s vrha.

3. Grifonski toranj u Sankt-Peterburgu

Aleksej Daničev/Sputnik Aleksej Daničev/Sputnik

Ovaj misteriozni toranj skriven je u jednom od dvorišta u povijesnoj jezgri Sankt-Peterburga. Toranj je zapravo ostatak stare kotlovnice.

Legenda kaže da je toranj koristio farmaceut Vilhelm Pel u 19. stoljeću, koji je tamo provodio alkemičarske eksperimente, a vjerovalo se da njegov laboratorij noću čuvaju grifoni koji su letjeli iznad grada.

4. Kosi toranj u Nevjansku



Legion Media Legion Media

Još jedan kosi toranj možemo naći u malom gradu imena Nevjansk, koji se nalazi na obroncima Urala. Otklon od vertikalne osi brata tornja u Pisi iznosi 1.86 metara.

Priča kaže da je toranj izgrađen 1725. godine prvi na svijetu koristio gromobran, gotovo 25 godina prije nego što je službeno izumljen od strane Benjamina Franklina u Americi.

5. Toranj Spasskaja u Moskvi

Getty Images Getty Images



Moskovski Kremlj ima 20 tornjeva i svaki je vrijedan pažnje. No, jedan od njih se ističe, a to je toranj Spasskaja (toranj spasenja).



Stoljećima je služio kao glavni ulaz u Kremlj. Običaj je bio da ljudi skinu šešir kada prolaze kroz vrata. Oni koji to nisu napravili, naučili su lekciju, a legenda kaže da kada je Napoleon pokušao ujahati u Kremlj noseći svoj šešir, zapuhao je jak vjetar i odnio mu ga s glave.



Najvažniji sat u Rusiji je postavljen na tornju Spasskaja. Zvuk njegovih zvona označava službeni početak Nove godine u Rusiji.

6. Toranj Šukov u Moskvi

Getty Images Getty Images

Izgrađen u ranim 1920-im, krajem građanskog rata, za mnoge je televizijski toranj Šukov bio simbol sovjetske televizije.

Sa svojim hiperboličnim dizajnom, toranj je bio izuzetno čvrst. Tako je 1939. maleni zrakoplov udario toranj, no nije bilo potrebe za popravkom. Niti nevrijeme u Moskvi 1998. nije izazvalo nikakvu štetu.

7. Zvonik Kaljazin

Legion Media Legion Media

Zvonik u Kaljazinu (200 km sjeverno od Moskve) je sve što je ostalo od povijesne gradske jezgre nakon što je ovaj mali gradić potopljen 1930-ih zbog izgradnje hidroelektrične centrale. Crkva je uništena, ali zvonik je pošteđen, te je služio kao svjetionik u novoformiranom umjetnom jezeru.

Unatoč planovima da se zvonik s vremenom sruši, nastavlja ponosno stajati. Danas, usamljeni zvonik Kaljazin stoji na malom otoku i glavna je turistička atrakcija. Isto tako, vraćena mu je i prvobitna funkcija.