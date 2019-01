7 nezaboravnih putovanja ruskim vlakom koja morate bar jednom doživjeti

Ako je udobna i spora vožnja ono što vama odgovara, morate bar jednom u životu putovati ruskom željeznicom. Odlučite sami hoće li to putovanje trajati par sati ili par tjedana.

1. Zimskim ekspresom kroz Moskovsku oblast

Istra. Mikhail Počujev/TASS Mikhail Počujev/TASS

Oko Moskve postoje mnoga zanimljiva mjesta i svako od njih ima svoju željezničku stanicu. Naprimjer, Kolomna, gdje jednostavno morate probati čuveni specijalitet pastilu od jabuke. U Istri morate obavezno posjetiti Crkvu svetog Groba u Jeruzalemu, a u Sergijevom Posadu svratiti u muzej igračaka. Do tih mjesta možete doći na vrlo udoban način, specijalnim vlakovima, samostalno ili s grupama turista. Vlakovi i ekskurzije se mijenjaju svake sezone. Do kraja veljače možete obići novogodišnje sajmove Zimskim ekspresom, ili proslaviti rusku Maslenicu uz ukusne palačinke. Nekoliko puta tokom sezone putovanja su besplatna, a detalje možete pogledati ovdje.

2. "Imperatorskom Rusijom" iz Moskve u Vladivostok

Legion Media Legion Media

A što kažete za legendarnu Transsibirsku željeznicu koja povezuje Moskvu i Vladivostok? Zamislite samo: ukrcali ste se u vlak u ponedjeljak, izlazite iz njega idućeg ponedeljka, i još uvijek ste u Rusiji! Obični putnički vlakovi prolaze svakodnevno kroz Jekaterinburg, Novosibirsk, Tjumenj, Krasnojarsk, Irkutsk i mnoge druge gradove s pauzama od 15-20 minuta. Naravno da ne morate provesti čitavo vrijeme u vlaku. Možete se zaustaviti gdje god želite i odmoriti se par dana.

Putovanje vlakom "Imperatorska Rusija" traje dva tjedna, ali podrazumijeva cjelodnevne pauze, ekskurzije, obroke, pa čak i krstarenje jahtom u Vladivostoku, a ponudit će vam i nastavak putovanja do Pekinga.

3. Ekspresnim vlakom oko Bajkala

Legion Media Legion Media

I pruga oko Bajkala je nekada bila dio Transsibirske željeznice, ali zbog izgradnje Irkutske hidoelektrične centrale pretvorila se u slijepi put. Danas ovom linijom prometuju stari turistički i redovni putnički vlakovi. Ovo je najbolji način da vidite ljepote Bajkalskog jezera. Putovanje počinje od mjesta Sljudjanka (nedaleko od Irkutska) i vodi do stanice Pristanište Bajkal, uz nekoliko zaustavljanja u trajanju od 15 do 40 minuta. Od posljednje postaje se možete brodom prebaciti do sela Listvjanka, a zatim se autobusom vratiti u Irkutsk. Čitavo putovanje traje oko 12 sati.

4. Starim vlakom po sjeveru Moskve

Riški željeznički kolodvor Jevgenij Bijatov/Sputnik Jevgenij Bijatov/Sputnik

Još jedna mogućnost za putovanje vlakom koji je prometovao početkom 20. stoljeća postoji na sjeveru prijestolnice. Njegova početna postaja je Riška željeznička stanica, a vozi do postaje Krasnij Baltijec. Putovanje traje samo 15 minuta nakon čega slijedi ekskurzija starim depoom vlakova i povratak na Rišku stanicu. Čitav provod traje oko tri sata.

5. Zlatni prsten

Suzdalj Kolenk/Flickr Kolenk/Flickr

Putovanje gradovima Zlatnog prstena na sjeveroistoku Moskve traje 2-3 dana i obuhvaća Vladimir, Suzdalj, Jaroslavlj i druge prelijepe stare ruske gradove, kao i ekskurzije po njima.

6. Obalom Crnog mora

Legion Media Legion Media

Ako volite more i planine, uputite se smijelo u Soči, grad-domaćin Zimske olimpijade 2014. godine i jedno od najpoznatijih ruski ljetovališta. željeznička pruga prolazi odmah pored obale i povezuje Olimpijski park i grad Tuapse. Putovanje redovnim putničkim vlakom traje oko dva i pol sata (vozni red i karte).

7. Kroz unutrašnjost

360 km od Moskve, u Tverskoj oblasti nalazi se mala Zemci-Žarkovska željeznica. Samo jedan dizel-motorni vlak prelazi 47 km za 3 sata i 20 minuta, i to je najsporiji ruski vlak. Ali dok se tako truckate vlakom možete promatrati prelijepe pejzaže, šume i mala, stara, skoro napuštena sela. Ovo putovanje je odlično za svako doba godine (vozni red).