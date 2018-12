Pet mjesta u Sankt-Peterburgu koja morate posjetiti

1. Zimski dvorac

Svi znaju za Državni muzej Ermitaž, dom najveće zbirke umjetnosti u Rusiji. Ona se smjestila na najprikladnijem mjestu – u Zimskom dvorcu, izgrađenom za carsku rezidenciju prije više od 250 godina. Ako se nađete u Sankt-Peterburgu, jednostavno je neoprostivo da ga ne posjetite. Zimski dvorac je poput Buckinghamske palače, ali za dinastiju Romanov.



Svakako uđite unutra i pokušajte vidjeti što je više moguće toga, jer jednostavno nećete moći vidjeti sve: to je grad u gradu, dom više od 3 milijuna izložaka u 300 dvorana (usporedbe radi, Louvre ima 350 tisuća izložaka). Usput, u Zimskom se dvorcu ne nalazi ni priližno cijela zbirka (vidi kartu).

Veličinu ovog mjesta možete doživjeti s Dvorskog trga, s kojeg puca čaroban pogled na arhitekturu 18. stoljeća. Nenadmašno mjesto za fotografiranje.

Savjet: "Imajte na umu da je Ermitaž srijedom i petkom otvoren do 21 sat. Većina turističkih grupa dolazi ujutro. Dakle, ako u muzej dođete oko, recimo, 15-16 sati, veća je vjerojatnost da nećete naletjeti na ogromnu gužvu...", kaže stanovnica Sankt-Peterburga Svetlana.

2. Nevski prospekt

Glavna ulica grada, projektirana početkom 18. stoljeća, danas je nasljeđe na nasljeđu. Njome se najbolje prošetati između 7 i 9 sati ujutro, kada raskošnu perspektivu "pravog" Sankt-Peterburga ne kvare brojni turisti i rijeke automobila.

Na Nevskom (kako ga zovu lokalni stanovnici) se nalazi svjetski poznata tržnica u stilu rane moderne – Jelisejevska trgovina (Nevski 56). Odavde možete vidjeti i veličanstvene katedrale: nipošto nemojte propustiti crkvu Kristova uskrsnuća, na koju najljepši pogled puca s Nevskog (u blizini broja 20), ili Kazanjsku katedralu – župnu crkvu Romanovih.

Na sredini Nevskog prospekta ćete vidjeti zgradu kompanije Singer. Danas se ovdje nalaze knjižara i ured u Rusiji najpopularnije društvene mreže VKontakte. Izgradnja ove zgrade je za vrijeme vladavine cara Nikolaja II. izazvala brojne prosvjede, jer se jako razlikovala od ostatka gradske arhitekture.

Savjet: "Na Nevskom prospektu postoji nekoliko stanica metroa. Kako biste došli na sredinu ulice, morate izaći na stanici 'Nevski prospekt'/'Gostinij dvor'. Kako biste prošli najzanimljiviji dio ulice od početka do kraja – izađite na stanici 'Majakovska' ili 'Admiraltejska'", kaže lokalni stanovnik Arsenij.

3. Peterhof

Ovo je ljetna rezidencija ruskih careva, od Sankt-Peterburga udaljena 47 kilometara. Ruski Versailles, sa zlatnim fontanama, palačama, paviljonima i beskrajnim vrtovima.

Ispred palače ćete vidjeti prekrasan pogled na kaskade i zlatnu skulpturu Samsona. Svakako posjetite i palaču Monplaisir – omiljeno mjesto Petra Velikog, s otvorenom terasom na obali Finskog zaljeva.

Za posjet ovome čudu bit će vam potreban veći dio dana, a pokušajte izbjeći vikend (zbog velike gužve).

Savjet: "Od travnja do studenog ovdje je najbolje doći vodenim putem, 'Meteorom'. Ovi brodovi idu od keja kod Zimskog dvorca svaki sat od 10 do 15.30. Nazemni prijevoz nije toliko ugodan. Ako se ipak odlučite za njega, odaberite taksi", kaže Jelena, lokalna vodičica.

4. Katedrala sv. Izaka

Najizuzetniji panoramski pogled na grad. Ovo je katedrala ogromnih razmjera, a s njezinih kolonada možete vidjeti kako je grad kanalima zapravo podijeljen na male otoke. No budite spremni na uspon. U katedrali sv. Izaka, izgrađenoj 1858. godine, nema dizala. Morat ćete prehodati sve 262 stepenice.

Za ulaz na kolonadu će vam trebati posebna ulaznica (ulaznica za katedralu se ne broji), koju možete kupiti na blagajni muzeja, automatima na ulazu ili putem interneta. Kolonada je ljeti, od lipnja do kolovoza, za vrijeme "bijelih noći", za posjetitelje otvorena do četiri ujutro. Ostatak je godine otvorena do 17.30. I još nešto: gore je prilično vjetrovito!

Savjet: "Ulaznicu je najbolje kupiti na automatu karticom, jer su na blagajni obično vrlo dugi redovi. Za najbolji pogled na samu katedralu vrijedi otići do Trga sv. Izaka (gdje se nalazi spomenik Nikolaju I.)", kaže Jelena.

5. Marijinski teatar

Kulturna ikona i lice opere i baleta u Sankt-Peterburgu. Marijinski teatar (koji ima nadimak "Marijinka") nalazi se na popisu obveznog programa, uz boršč i matrjoške. U carska je vremena ovo kazalište bilo panteon za vladajuću klasu i sekularnu elitu zemlje – ovdje su dolazili članovi carske obitelji, bogate nevjeste i poznati pisci poput Aleksandra Puškina.

Danas ovo čuveno kazalište može posjetiti svatko tko kupi kartu za neku od izvedbi. Što se pravila odijevanja tiče, neka vaš minimum bude nešto u "smart casual" stilu – u Marijinskom se teatru čuvaju tradicije i pravila odijevanja su ovdje još uvijek dobrodošla, ako ne i obavezna. Za ulaznicu se pobrinite unaprijed, kako se predstava ne bi rasprodala. Ulaznice možete kupiti putem interneta.

Savjet: "Obavezno uranite 40 minuta kako biste posjetiti bife (najjeftiniji se nalazi na 3. katu). Uz sendvič s crvenim kavijarom i čašicu konjaka bez problema ćete prosjediti čitavu 'Aidu'", kaže Svetlana.