Kako se u Rusiji podižu gradovi na vječno smrznutom tlu

Gotovo sav sjeveroistočni dio Rusije je teritorij pod permafrostom – vječno smrznutim tlom. I pored surovih klimatskih uvjeta i ovdje niču gradovi i ljudi žive u njima.



Jakutsk je najveći grad na svijetu koji je podignut na permafrostu. U njemu živi preko 300 000 ljudi. Bez obzira na surovu klimu stanovništvo raste iz godine i godinu, pa raste i sam grad – pojavljuju se nova stambena naselja i suvremeni javni prostor s koloritom krajnjeg sjevera.





Slava Stjepanov Slava Stjepanov



O tome kako se podiže suvremeni grad na vječno smrznutom tlu priča arhitekt iz Jakutska, Sergej Permjakov, sudionik programa profesionalnog razvoja "Arhitektori.rf".





Sergej Permjakov Sergej Permjakov

Najvažnije je ne kopati zemlju!

Republika Saha-Jakutija je najhladnija i najveća regija Rusije (zauzima petinu njenog teritorija). To je područje s oštrom kontinentalnom klimom. To znači da zimi nije rijetka temperatura od -50 stupnjeva Celzijusa (spušta se i do -60), a ljeti +30. Kod tolikih temperaturnih razlika najvažnije je sačuvati stabilnost zemljišta, u protivnom zgrade i putevi mogu doslovno potonuti u zemlju. Dakle, nikako se ne smije dopustiti otapanje vječno smrznutog tla.



"Prvo pravilo na krajnjem sjeveru je da se ništa ne smije zakopavati u zemlju", priča Sergej. Sve komunikacije, cijevi i cjevovodi provedeni su iznad zemlje i dio su gradskog ambijenta. "Velika nam je želja nekako ih uklopiti u arhitekturu, naprimjer da to budu svjetleći objekti, ali zasad je to samo plan", kaže Sergej.





Cjevovod s dizajnom Sergej Permjakov Sergej Permjakov

Sve zgrade u Jakutsku stoje na stupovima kako toplina iz prostorija ne bi dopirala do permafrosta. Ovdje se nalazi najveći znanstveni centar na krajnjem sjeveru (Sjeveroistočno federalno sveučilište), prvi sportski kompleks na svijetu koji je sagrađen na stupovima ("Trijumf") i najveći sjeverni zatvoreni cirkus "Mamutić".





Jedna od zgrada na stupovima. Sjeveroistočno federalno sveučilište u Jakutsku

Upečatljive zgrade s jakutskim koloritom

Jakutsk su još u 17. stoljeću osnovali Kozaci. U njemu se mogu vidjeti građevine iz različitih razdoblja. U centru su očuvane stare trgovačke kuće i hramovi, a u stambenim četvrtima, tipične sovjetske višekatnice, samo što su na stupovima. Danas se u Jakutsku intenzivno grade nova stambena naselja sa sjevernim koloritom. Na primjer, postoji projekt zgrada u obliku mamutovih kljova.



Kao i u drugim ruskim sjevernim gradovima, zgrade su ovdje okrečene jarkim bojama jer se smatra da je to dobro sredstvo od depresije u sredini gdje se rijetko može videti sunce. Osim toga, jarke boje pomažu ljudima u orijentaciji u magli i mrazu.

Zgrade jarkih boja Sjeveroistočno federalno sveučilište u Jakutsku



Ispred zgrada se prave nova dječja igrališta od ekoloških materijala, naprimjer, od drveta.



U novim stambenim naseljima prostor za dječju igru pravi se na krovu prizemnih dijelova zgrade, a ne na zemlji, jer materijal brzo propada na niskim temperaturama i zato mnoge konstrukcije ne izdrže do proljeća.





Dječje igralište od drveta Sergej Permjakov Sergej Permjakov

Kako riješiti problem prijevoza na -50 stupnjeva Celzijusa?

"Zbog permafrosta se u Jakutsku umjesto podzemnih garaža prave garaže na krovu prizemnih dijelova zgrade", kaže Sergej.

Parking na stupovima. Sergej Permjakov Sergej Permjakov



Tokom zime ovdašnji žitelji većinom zamrzavaju automobile ispred zgrade i ostavljaju ih do proljeća, a po gradu se voze u gradskom prijevozu. Ovdje postoje tople usputne stanice gradskog prijevoza. To su zatvoreni paviljoni s grijanjem, televizorom, elektronskim redom vožnje, utičnicama za punjenje mobilnih telefona i bežičnim internetom.





Usputna stanica Odjel Sveruskog vijeća za lokalnu samoupravu u Jakutsku



Ako je ipak auto neophodan tokom zime, onda se on upali u jesen i ugasi u proljeće, i sve to vrijeme je s ključem na kontaktu i uključenim alarmom. Ljudi se ovdje ne boje da će im netko ukrasti auto. "Tko će ukrasti auto na -50°C? Na takvom mrazu rijetko tko izlazi van", kaže Sergej.





Zamrznuti automobil ispred zgrade Reuters Reuters

Jakutsk u borbi protiv prašine

Prašina je tokom ljeta najveći problem u gradu. Zrak u Jakutsku je vrlo suh, ima puno zemljanih puteva i malo zelenila. Postoji čak i program gradske vlade za borbu protiv prašine. On se sastoji u asfaltiranju puteva i sađenju zelenila između puteva i zgrada, ili posipanju šljunka ili nekog drugog materijala koji ne sadrži prašinu. Međutim, zelenilo slabo uspijeva na ovoj klimi, i zato se ljudi trude očuvati drveće koje već postoji. "U Jakutsku je zabranjena sječa stabala. Čak i kada pravimo put trudimo se zaobići drvo", priča Sergej.

Zemljani put Sergej Permjakov Sergej Permjakov



Kako će Jakutsk izgledati kroz 10 godina? "Arhitekti žele suvremeni grad i naš zadatak je osmisliti javni prostor uzimajući u obzir specifičnost klime", kaže Sergej. U gradu ima puno prirodnih jezera i ljudi se vole oko njih okupljati. Tu se prave novi parkovi i zone za odmor.





Jezero Taloje Administracija grada Jakutska



Javni prostor "Vrata Jakutska" pojavit će se blizu aerodroma. To će biti stilizirana maketa nekadašnjeg sibirskog zatvora u prirodnoj veličini. To je prvo što će vidjeti svi gosti Jakutska koji se ne boje mraza.