Pet najopasnijih ruskih cesta koje nisu za slabiće

1. Stara planinska cesta od Adlera do naselja Krasnaja Poljana (Krasnodarski kraj)

Prije nego što je 2005. godine otvoren tunel Ahcu između grada Adlera i urbanog naselja Krasnaja Poljana, ljudi su bili prisiljeni koristiti opasnu staru planinsku cestu. Ova cesta, sagrađena u 19. stoljeću, intenzivno se koristila tijekom čitavog 20. stoljeća.

Viktor Kljuškin/TASS Viktor Kljuškin/TASS

Stara cesta je prepuna cik-cak zavoja i stjenovitih padina. Jedna od najopasnijih dionica poznata je pod nazivom "Daj Bože da se sve dobro završi!" Duž ceste se nalazi veliki broj spomenika posvećenih žrtvama nesreća koje su se na njemu dogodile. A tu je i spomenik vojnicima Crvene armije koji su na ovom mjestu pogubljeni od strane bjelogardijaca u ruskom Građanskom ratu (1917.-1922.).

Danas je cesta zatvorena za promet, a ulaz na nju je pod stražom. Međutim, ekstremni vozači bicikla i ovisnici o adrenalinu ipak uspijevaju po njoj trenirati svoje vratolomije.

2. Autocesta R504 "Kolimska cesta" (Daleki istok Rusije)

Legion Media Legion Media

Kolimska autocesta, jedna od glavnih cesta na Dalekom istoku Rusije, duga je 2032 kilometra i povezuje gradove Magadan i Jakutsk. Iako je se cestari trude održavati u pristojnom stanju, Kolimska cesta je i dalje prepuna opasnosti. Brojno oštro kamenje oštećuje gume, a prašina koju vozila dižu smanjuje vidljivost gotovo do nule. Cestu povremeno preplavljuju rijeke, što dovodi do potpunog kolapsa prometa. Tijekom zime temperatura pada do -60 stupnjeva Celzija. A promrzli, usamljeni putnik u pokvarenom automobilu usred ovog negostoljubivog kraja na pustoj autocesti R504 savršen je plijen za divlje zvijeri u okolici...

3. Pomoćna cesta uz željezničku prugu od Bajkalskog jezera do Amura (Sibir, Daleki istok Rusije)

Pomoćna cesta uz željezničku prugu dugu 3819 kilometara u istočnom Sibiru i na ruskom Dalekom istoku pruža se paralelno s tračnicama. To je zemljani put nasut šljunkom koji ponekad preplave močvare i rijeke. Na njemu, ipak, postoje i mostovi preko većih rijeka.

YouTube

Jedan od najpoznatijih mostova na ovom putu je most Vitim. Dug je 560 metara i nema nikakvu ogradu. Kamioni koji prelaze preko ovog uskog mosta od balvana koji neprekidno podrhtavaju pod njima riskiraju da svakog trenutka slete u rijeku s visine od 15 metara.

Most Vitim nije čak službeno ni otvoren, ali se već godinama koristi.

4. Cesta od sela Ahti do sela Hnov (Dagestan)

Legion Media Legion Media

Ova planinska cesta u Republici Dagestan povezuje sela Ahti i Hnov. Vozači kažu da su ponekad prisiljeni voziti se ovom "cestom smrti" pod kamenjem koje se kotrlja s okolnih brda.

Cesta je posebno opasna poslije kiše, jer je tada klizava. To značajno povećava opasnost da se vozilo surva niz liticu s ove uske krivudave ceste.

5. Cesta do planine Aj-Petri (Krim)

Legion Media Legion Media

Put do planine Aj-Petri na južnom Krimu dio je autoceste od Jalte do Bahčisaraja i njezin najopasniji dio. Dionica od Jalte do planinske visoravni, duga 23 kilometra, ima čak 280 zavoja.

Cesta je tijekom zimskih mjeseci često zatvorena za sve vrste vozila, osim za terenska vozila sa zimskim gumama i lancima za snijeg.

Vožnja cestom za Aj-Petri zahtijeva iznimnu koncentraciju. Ova cesta definitivno nije za početnike u vožnji niti za one koji su pospani.