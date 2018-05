Mjesta koja bi svi trebali vidjeti barem jednom u životu: Deset nacionalnih parkova Rusije

U nacionalnim parkovima turiste privlače neponovljivi krajolici, čist zrak i čista voda, kao i mogućnost da promatraju divlje životinje u njihovim prirodnim staništima. U Rusiji ima ukupno 49 nacionalnih parkova. Neki od njih se nalaze veoma daleko od velikih gradova i zaista je teško stići do njih, pa i odlazak često sam po sebi predstavlja avanturu.

"Otok losova" ("Losinij ostrov"), Moskva

Pejzaž nacionalnog parka "Otok losova". Jurij Kaver/Sputnik Jurij Kaver/Sputnik

"Otok losova" jedan od prvih nacionalnih parkova u Rusiji. Osnovan je 1983. godine sjeverno od prijestolnice i proteže se duboko u Moskovsku oblast. Mještani rado dolaze u ovaj nacionalni park kako bi uživali u šetnji i tišini, u vožnji biciklima, i naravno, u promatranju losova.

Kako stići: Uđete u metro blizu stanice Belokamenaja na kružnoj liniji metroa. Ako želite posjetiti losove na Stanici za biološka istraživanja, možete sjesti na autobus ili taksijem doći do metroa VDNH. Ulaz u park je besplatan. Stranica parka.

Jezero Pleščejevo, Jaroslavlj

Zalazak sunca na obali jezera Pleščejevo u Perejaslavlju-Zaleskom, Jaroslavska oblast, Rusija. Legion Media Legion Media

Nacionalni park "Pleščejevo jezero" (na ruskom "Pleščeevo ozero") nalazi se u Jaroslavskoj oblasti (120 kilometara sjeveroistočno od Moskve) na turističkoj ruti "Zlatni prsten". Ovdje možete osjetiti duh stare Rusije i dočekati zalazak sunca na obali jezera. Pored parka je grad Perejaslavlj-Zaleski koji također vrijedi posjetiti.

Kako stići:Na Glavnoj moskovskoj autobusnoj stanici sjedite u autobus za Perejaslavlj-Zaleski. Red vožnje pogledajte ovdje. Svi autobusi kreću s drugog perona. Jedna karta košta 50 rubalja (0,80 dolara). Stranica parka.

Nacionalni park "Soči"

Nacionalni park "Soči" Legion Media Legion Media

Nacionalni park u Sočiju (1600 kilometara južno od Moskve) osnovan je 1983. godine i jedan je od najpopularnijih u Rusiji. Od 2007. godine u parku obitavaju kavkaski leopardi, kojih je nekada bilo u ovoj regiji. Turisti mogu uživati u vodopadima, špiljama i kanjonima, ili se okupati u toplom Crnom moru, u podnožju snježnih planinskih vrhova nacionalnog parka.

Kako stići: Zrakoplovom do Sočija, a zatim autobusima 86, 101 ili 104 s glavne željezničke stanice u Sočiju (izlazak na stanici "GIBDD"). Red vožnje pogledajte ovdje. Ulaznica je 100 rubalja (1,60 dolara). Stranica parka.

Zemlja leoparda, Vladivostok

Ženka dalekoistočnog leoparda. Anton Balašov/Sputnik Anton Balašov/Sputnik

Ako planirate putovanje u Vladivostok (9000 kilometara istočno od Moskve) i volite leoparde, onda ćete se zaljubiti u ovo mjesto. "Zemlja leoparda" se prostire od Amurskog zaljeva (Japansko more) do rusko-kineske granice i iza nje. Park ima samo jednu turističku rutu koja se zove "Leopardova jazbina". Tragove ovih velikih mačaka možete vidjeti od početka pješačke staze pa sve do špilje u kojoj je vjerojatno nekada živio leopard. U parku se organizira nekoliko ekskurzija.

Kako stići: Zrakoplovom do Vladivostoka, a zatim do turističkog centra ovog parka u naselju Barabaš (Kazanska ulica 6a) autobusom (red vožnje i kupovina karata na stranici. Ulaznica košta 100 rubalja (1,6 dolara). Ako se želite prijaviti za ekskurziju, to možete učiniti u uredu parka u Vladivostoku (Prospekt 100. godišnjice Vladivostoka 127). Stranica parka.

Nacionalni park "Šorski", Kemerovska oblast

Nacionalni park "Šorski", Kemerovska oblast. Nacionalni park "Šorski" Nacionalni park "Šorski"

Ovaj park na rijeci Mrassu najljepši je u cijelom Sibiru. Ukrašen je snježnim vrhovima Altaja i Zapadnog Sajana, gustom tajgom, burnim vodopadima, kristalno čistim jezerima i velikim brojem prirodnih znamenitosti. Ovdje žive rijetke vrste ptica i drugih životinja koje uz malo sreće možete čak i vidjeti. U parku ima pet turističkih ruta za koje je organiziran prijevoz.

Kako stići: Zrakoplovom do Novokuznjecka (3200 kilometara istočno od Moskve), a zatim do grada Taštagola redovnom autobusnom linijom (red vožnje i kupovina karata ovdje. Uprava parka se nalazi u ulici Sadovaja 8A. Na vrijeme priopćite upravi parka preko stranice, elektroničke pošte ili telefonom da dolazite u posjet kako biste dobili propusnicu za park. Ulaznica je 200 rubalja, a možete naručiti i dodatne ekskurzije. Stranica parka.

Zabajkalski nacionalni park, Burjatija

Pogledaj na Sveti Nos s Čivirkujske prevlake. Arkadij Zarubin Arkadij Zarubin

U parku obitavaju autentične sibirske životinje: neobični samuri, mrki medvjedi i kudrave lisice. Naravno, tu je i Bajkal, najdublje jezero na svijetu. Na otocima Uškanje ćete naći sibirskog tuljana.

Kako stići: Zrakoplovom do Ulan Udea (5600 kilometara istočno od Moskve), a zatim minibusom s autobusne stanice Užni do grada Ust-Barguzina (polazak svakog dana u 07:00 i 15:00). Centar za posjete parku nalazi se u gradu, u Lenjinovoj ulici br. 71. Za posjet parku je neophodno dobiti dozvolu u ovom centru. Ulaznica je 100 rubalja (1,6 dolara). Stranica parka.

Kenozerski nacionalni park, Arhangelska oblast

Ozari (uski izduženi grebeni nastali akumulacijom) na jezeru Maseljga. Fragment granice slivova Sjevernog Ledenog i Atlantskog oceana. Jevgenij Šelkovnikov Jevgenij Šelkovnikov

Nacionalni park "Kenozero" (885 kilometara sjeverno od Moskve) plijeni svojim živopisnim jezerima, drvenim crkvama, starim selima i brdovitim terenom. U geološkom smislu je to jedinstvena kombinacija tajge i močvare. Ovaj park je 2004. godine stavljen na UNESCO-ov popis rezervata biosfere.

Kako stići:Vlakom iz Moskve do Sankt-Peterburga, ili iz Arhangelska do Njandome. Zatim, autobusom do Kargopolja, pa autobusom od Kargopolja do naselja Morščikinskaja. Red vožnje pogledajte na službenoj stranici parka. Ulaznica je 100 rubalja (1,6 dolara).

Kurska prevlaka ("Kuršskaja kosa"), Kalinjingrad

Zaštitne konstrukcije na Kurskoj prevlaci koje sprječavaju osipanje pješčanih dina. Kalinjingradska oblast, Rusija. Legion Media Legion Media

Najveće pješčane dine u Europi nalaze se u najmanjem nacionalnom parku Rusije. Park se zove "Kuršska prevlaka", u njemu se može provesti tri dana bez ruske vize ukoliko ste putnik turističkog broda. Dine visoke kao višekatnice, borove šume i baltičke plaže duge nekoliko kilometara svake godine privlače skoro milijun turista.

Kako stići:Park se nalazi na rusko-litavskoj granici. Postoji granični prijelaz. Sjednite na autobus u Kalinjingradu za Klajpedu (red vožnje ovdje) i izađite prije granice.

Samarska luka, Samara

Zalazak sunca u turističkom dijelu Volge na području Samare. Živopisna priroda Središnje Rusije u ljetnom razdoblju. Legion Media Legion Media

Krenite na fantastično putovanje Volgom i posjetite Žiguljovska brda Središnje Rusije. U popularne znamenitosti spadaju Molodecki Kurgan, Devičja Gora i ogromna stijena Visli Kamen, koja visi 80 metara iznad vode.

Kako stići:Ima mnogo ulaza u park, ovisno o pješačkim rutama. Posjetite središnji turistički ured u Žiguljovsku (ulica Tkači 109A) ili u Samari (ulica Kujbiševa 127). Do Žiguljovska se iz Samare može doći autobusom. Ulaznica košta 50 rubalja. Stranica parka.

Valdaj, Veliki Novgorod

Večernji ribolov na jezeru Užin, Rusija, Valdaj. Legion Media Legion Media

Prirodna ljepota ovog parka je prava atrakcija za turiste. To su živopisna jezera Valdaj i Seliger, Valdajska brda i šume koje potječu iz ledenog doba.

Kako stići:Vlakom iz Moskve do Valdaja ili autobusom iz Sankt-Peterburga. Ulaznica je 100 rubalja (1,6 dolara). Možete je kupiti u uredu parka na Valdaju (ulica Pobjede 5).

