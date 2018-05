Ruski kombi "Buhanka" na putu oko svijeta: 45 tisuća kilometara do Afrike

Nakon prijeđenih 45 000 kilometara kroz 45 zemalja naši junaci su stigli u Republiku Kongo na kraju afričke etape svoje svjetske turneje. Tamo su ostavili svoj vjerni kombi, koji se na ruskom popularno zove "Buhanka" (u prijevodu "štruca").

Trenutno su Aleksandar Morozov i Nikolaj Balandinski ponovno u Moskvi. Oni na Facebooku vode blog Buhanka Travel posvećen putovanju oko svijeta. Trenutno su na pauzi prije nego što će se u svibnju vratiti u Afriku kako bi nastavili put iz Republike Kongo.

Nikolaj Balandinski Nikolaj Balandinski

Morozov i Balandinski su prevalili ogroman put prije nego što su u siječnju ove godine prvi put prešli ekvator u Gabonu. Prije toga su proputovali cijelu Europu - Finsku, Norvešku, Švedsku, Dansku, Njemačku, Poljsku, Litvu, Austriju, Češku, Lihtenštajn, Švicarsku, Italiju, Francusku, Monako, Andoru, Španjolsku i Gibraltar, da bi najzad stigli u Maroko.

Nikolaj Balandinski Nikolaj Balandinski

Odatle su se dvojica avanturista uputila duž zapadne obale Afrike kroz Benin, Mauriteniju, Senegal, Gambiju, Gvineju Bisau, Gvineju, Sijeru Leone, Liberiju, Obalu Bjelokosti, Ganu i Togo. U drugoj afričkoj etapi put ih je vodio kroz Nigeriju, Kamerun i Kongo.

Nikolaj Balandinski Nikolaj Balandinski

Na put su krenuli u listopadu 2017. godine s namjerom da obiđu svijet za dvije godine. U trećoj etapi će putovati kroz Latinsku Ameriku, ali prije toga ih čekaju Kongo, Angola, Namibija i Južna Afrika. Tamo će kombi utovariti na veliki brod i otploviti u Južnu Ameriku.

Nikolaj Balandinski Nikolaj Balandinski

Zaista je nevjerojatno da se kombi nijednom nije ozbiljnije pokvario. Prešao je 45 000 kilometara, a zamijenjene su mu samo dvije osovine i čep na rezervoaru.

Nikolaj Balandinski Nikolaj Balandinski

O čarima putovanja za list "Jugo-Vostočnij kurjer" priča Aleksandar, automehaničar koji je od djetinjstva zaljubljen u romane Jamesa Fenimorea Coopera. "Ako planirate putovati oko svijeta, onda putujte automobilom", kaže on. "Moj hobi je nekako prerastao u profesiju, i sada okupljam istomišljenike i s njima putujem po svijetu. Od toga i živim."

Nikolaj Balandinski Nikolaj Balandinski

On dodaje da putovanje, unatoč očekivanjima, nije skupo. Aleksandar i Nikolaj su za dva-tri tjedna potrošili 2000-3000 dolara. Osim toga, putovanja s turističkom agencijom vam ne omogućuju da osjetite sve čari divlje (u pravom smislu te riječi) afričke prirode.

Nikolaj Balandinski Nikolaj Balandinski

"Uopće nismo očekivali ovo što smo vidjeli", priznaje Aleksandar, odgovarajući na pitanje vezano za prirodu Zapadne Afrike. "Ispostavlja se da sve životinje koje smo mislili vidjeti žive u rezervatima gdje se pokazuju turistima", kaže on. "Sada smo bili u Zapadnoj Africi: Gvineji, Liberiji, Gabonu i drugim zemljama. To su potpuno mrtva mjesta za turizam. To je kao drugi planet. Tamo je sve prenapučena, ljudi su krajnje siromašni, i to siromaštvo se neprirodno kombinira sa suvremenim tehnologijama."

Nikolaj Balandinski Nikolaj Balandinski

Afričke seoske ceste podsjećaju Aleksandra na ruska sela. "Tamo nema cesta, postoje samo smjerovi... Morali smo u Gvineji napraviti ogroman obilazak jer karte nemaju nikakve veze sa stvarnim stanjem. Tamo gdje je na karti obilježen cesta, tu je na terenu džungla".

Nikolaj Balandinski Nikolaj Balandinski

Ali, zato je kombi zaslužio sve pohvale: "Dobro je što je kombi marke UAZ terensko vozilo, a to znači da će se zaglaviti tamo gdje druga vozila neće ni stići. Na povratku u Republiku Sijera Leone upali smo u nekakav glib, ali smo bez problema prošli kroz njega", kaže on. "Nije šala: 45 000 kilometara bez zastoja. Ali treba vidjeti kako afrički policajci uzimaju novce od vozača. Ruski policajci su u usporedbi s njima po tom pitanju mala djeca", dodaje on.

Nikolaj Balandinski Nikolaj Balandinski

U takozvanim "hotelima s nula zvjezdica" nikada nije udobno. Noću je temperatura 25 stupnjeva, ali to ne znači da se može uživati, jer u sezoni kiša na pojedinim mjestima divlja malarija, tako da su Aleksandar i Nikolaj spavali umotani u mreže protiv komaraca.

Nikolaj Balandinski Nikolaj Balandinski

Ruskim avanturistima se najviše svidjela Nigerija. Aleksandar uz osmijeh kaže da su mu se posebno svidjele Afrikanke.

Nikolaj Balandinski Nikolaj Balandinski

Dok se naši junaci odmaraju u Moskvi, kombi se odmara u Republici Kongo, očekujući njihov povratak. Sredinom svibnja počinje treća etapa puta oko svijeta: Kongo - Južna Afrika, a zatim Latinska Amerika.

Morozov i Balandinski na svojoj stranici i na stranici na Facebooku pozivaju posjetitelje da im se pridruže u bilo kojoj fazi putovanja. Je li to upravo ono što vam treba?